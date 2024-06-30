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الداخلية الإيرانية: إحباط مؤامرة "1000 ساحة" والقبض على إرهابيين خلال الانتخابات الرئاسية
الداخلية الإيرانية: إحباط مؤامرة "1000 ساحة" والقبض على إرهابيين خلال الانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، عن إفشال "مؤامرة "1000 ساحة" المخطط لها من قبل معاندي الثورة الإسلامية"، خلال فترة الانتخابات الرئاسية في البلاد. 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T08:16+0000
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وقال نائب وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة، مجيد مير أحمدي، إنه "تم اعتقال عدد من العناصر الإرهابية، الذين كانوا قد توجهوا إلى البلاد، وتلقوا التدريب اللازم، وكانوا جاهزين لتنفيذ العمليات الإرهابية أثناء الانتخابات، ولكن واجهت التيارات الإرهابية فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وبيّن مير أحمدي، موضحا أنه من "بين المؤامرات التي خطط لها معاندو الثورة الإسلامية، الدعوات للحضور في "1000 ساحة" باسم أنصار أحد المرشحين دون علمه، ليحتفلوا بالنصر المسبق، والتي باءت بالفشل بسبب عدم ترحيب الشعب بها".وأكد نائب وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة، في تصريحاته، أنه "تم إفشال كل تلك المحاولات خلال الانتخابات الرئاسية بسبب الاشراف المعلوماتي الذي تتمتع به النخب الاستخباراتية الإيرانية بشكل جيد جدا، قبل بدء الانتخابات".وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في وقت سابق من يوم أمس السبت، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، يوم الجمعة المقبلة، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50%".وقالت الداخلية الإيرانية، إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ناخب، ونسبة المشاركة بلغت 40%"، مشيرة إلى أن "بزشكيان تصدر الجولة الأولى بحصوله على 10 ملايين و415 ألف صوت، يليه جليلي بحصوله على 9 ملايين و473 ألف صوت".وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
https://sarabic.ae/20240629/لجنة-الانتخابات-الإيرانية-تعلن-عن-جولة-إعادة-بين-مسعود-بزشكيان-وسعيد-جليلي-الجمعة-القادمة-1090296967.html
https://sarabic.ae/20240629/مقتل-شرطيين-في-هجوم-مسلح-للاستيلاء-على-صندوق-انتخابي-في-إيران-1090296174.html
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الداخلية الإيرانية: إحباط مؤامرة "1000 ساحة" والقبض على إرهابيين خلال الانتخابات الرئاسية

08:16 GMT 30.06.2024
© AFP 2023 / -عناصر من الشرطة الإيرانية
عناصر من الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
عناصر من الشرطة الإيرانية
© AFP 2023 / -
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أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، عن إفشال "مؤامرة "1000 ساحة" المخطط لها من قبل معاندي الثورة الإسلامية"، خلال فترة الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وقال نائب وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة، مجيد مير أحمدي، إنه "تم اعتقال عدد من العناصر الإرهابية، الذين كانوا قد توجهوا إلى البلاد، وتلقوا التدريب اللازم، وكانوا جاهزين لتنفيذ العمليات الإرهابية أثناء الانتخابات، ولكن واجهت التيارات الإرهابية فشلا ذريعا في تحقيق أهدافها"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

وأضاف أن "الحركات والجماعات الإرهابية خططت لخلق أجواء من الانفلات الأمني في البلاد، خلال فترة الانتخابات، من خلال تنفيذ عمليات إرهابية وإثارة القلق، والترهيب بين الناس لمنعهم من المشاركة في الانتخابات".

طهران قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 يونيو/حزيران، وتجرى على خلفية وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
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وبيّن مير أحمدي، موضحا أنه من "بين المؤامرات التي خطط لها معاندو الثورة الإسلامية، الدعوات للحضور في "1000 ساحة" باسم أنصار أحد المرشحين دون علمه، ليحتفلوا بالنصر المسبق، والتي باءت بالفشل بسبب عدم ترحيب الشعب بها".

وتابع: "من بين المخططات الأخرى للعدو، كانت التسلل في الحملات الانتخابية، وخلق الثنائيات القطبية الكاذبة وإثارة قضية التزوير في الانتخابات، وهو ما تم دحضه بيقظة المرشحين وإبلاغهم في الوقت المناسب".

وأكد نائب وزير الداخلية الإيراني لشؤون الأمن والشرطة، في تصريحاته، أنه "تم إفشال كل تلك المحاولات خلال الانتخابات الرئاسية بسبب الاشراف المعلوماتي الذي تتمتع به النخب الاستخباراتية الإيرانية بشكل جيد جدا، قبل بدء الانتخابات".
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
مقتل شرطيين في هجوم مسلح للاستيلاء على صندوق انتخابي في إيران
أمس, 08:11 GMT
وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في وقت سابق من يوم أمس السبت، "إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، يوم الجمعة المقبلة، مع عدم حصول أي مرشح منهما على أكثر من 50%".
وقالت الداخلية الإيرانية، إن "عدد المشاركين بالانتخابات بلغ 24 مليونا ونصف مليون ناخب، ونسبة المشاركة بلغت 40%"، مشيرة إلى أن "بزشكيان تصدر الجولة الأولى بحصوله على 10 ملايين و415 ألف صوت، يليه جليلي بحصوله على 9 ملايين و473 ألف صوت".
وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
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