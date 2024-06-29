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مقتل شرطيين في هجوم مسلح للاستيلاء على صندوق انتخابي في إيران
مقتل شرطيين في هجوم مسلح للاستيلاء على صندوق انتخابي في إيران
سبوتنيك عربي
هاجم مسلحون مجهولون سيارة تحمل صناديق انتخابية في إقليم سيستان وبلوشستان في إيران، وقتلوا اثنين من أفراد قوة أمنية. 29.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-29T08:11+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي الإيرانية، في محافظة سيستان وبلوشستان، عن مقتل اثنين من كوادرها، فجر اليوم السبت، إثر هجوم شنه مسلحون على سيارة تحمل صناديق اقتراع في منطقة جكيجور بالمحافظة الواقعة جنوب شرقي البلاد.وقالت السلطات الأمنية إن "أفرادا مسلحين أطلقوا النار من اتجاهات عدة في عملية غادرة على سيارة تقل كوادر تنفيذية وإنفاذ القانون بهدف الاستيلاء على صندوق من صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية، التي كانت معهم".وأقيمت في إيران انتخابات رئاسية مبكرة، أمس الجمعة 28 يونيو/ حزيران الجاري، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 4 مرشحين هم، مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بور محمدي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من علي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي.وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات، تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، في سباق الانتخابات، يليه المرشح المحافظ سعيد جليلي، بفارق ضئيل.
https://sarabic.ae/20240629/إيران-مجلس-صيانة-الدستور-يدعو-إلى-تجنب-التكهن-بنتائج-الانتخابات-وسط-أنباء-عن-تقدم-بزشكيان-1090294645.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مقتل شرطيين في هجوم مسلح للاستيلاء على صندوق انتخابي في إيران

08:11 GMT 29.06.2024 (تم التحديث: 08:12 GMT 29.06.2024)
© AP Photo / Ebrahim Norooziالشرطة الإيرانية
الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
هاجم مسلحون مجهولون سيارة تحمل صناديق انتخابية في إقليم سيستان وبلوشستان في إيران، وقتلوا اثنين من أفراد قوة أمنية.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي الإيرانية، في محافظة سيستان وبلوشستان، عن مقتل اثنين من كوادرها، فجر اليوم السبت، إثر هجوم شنه مسلحون على سيارة تحمل صناديق اقتراع في منطقة جكيجور بالمحافظة الواقعة جنوب شرقي البلاد.
وقالت السلطات الأمنية إن "أفرادا مسلحين أطلقوا النار من اتجاهات عدة في عملية غادرة على سيارة تقل كوادر تنفيذية وإنفاذ القانون بهدف الاستيلاء على صندوق من صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة الإيرانية، التي كانت معهم".
طهران قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 يونيو 2024، وتجرى على خلفية وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
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05:56 GMT

وأضافت السلطات أنه "تم الحفاظ على صندوق الاقتراع إلا أن 5 من الكوادر التنفيذية وإنفاذ القانون أصيبوا بجراح، حيث تم نقلهم إلى مركز طبي، ولكن للأسف، استشهد اثنان منهم".

وأقيمت في إيران انتخابات رئاسية مبكرة، أمس الجمعة 28 يونيو/ حزيران الجاري، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 4 مرشحين هم، مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بور محمدي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من علي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي.
وأظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات، تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، في سباق الانتخابات، يليه المرشح المحافظ سعيد جليلي، بفارق ضئيل.
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