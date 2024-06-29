https://sarabic.ae/20240629/إيران-مجلس-صيانة-الدستور-يدعو-إلى-تجنب-التكهن-بنتائج-الانتخابات-وسط-أنباء-عن-تقدم-بزشكيان-1090294645.html

إيران.. مجلس صيانة الدستور يدعو إلى تجنب التكهن بنتائج الانتخابات وسط أنباء عن تقدم بزشكيان

إيران.. مجلس صيانة الدستور يدعو إلى تجنب التكهن بنتائج الانتخابات وسط أنباء عن تقدم بزشكيان

سبوتنيك عربي

دعا المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، أمس الجمعة، إلى عدم التكهن بنتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد، مشيرًا إلى أن عملية التصويت... 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T05:56+0000

2024-06-29T05:56+0000

2024-06-29T05:56+0000

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، عن نظيف، قوله إن "التكهنات حول نتائج الانتخابات الرئاسية، ليست دقيقة، بينما عملية التصويت لا تزال مستمرة ولم يبدأ فرز الأصوات"، نافيا صحة الأخبار المتداولة حول إعلان النتائج.وأكد المسؤول الإيراني أنه "عند انتهاء فترة التصويت سنبدأ رسميا فرز الأصوات وسيتم الإعلان عنه حسب إجراءات وزارة الداخلية"، داعيًا وسائل الإعلام وأنصار المرشحين للانتخابات "عدم إبداء مواقف عاطفية وترك العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي".تأتي تصريحات المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، في ظل نتائج أولية لفرز الأصوات، أعلنت خلالها وزارة الداخلية الإيرانية أن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان،تقدمه في سباق الانتخابات، يليه المرشح المحافظ سعيد جليلي، بفارق ضئيل.وبحسب وكالة "مهر" للأنباء، جاءت النتائج الأولية والرسمية للانتخابات حسبما يلي:وخلال التصويت، حثّ المرشد الإيراني، علي خامنئي، الإيرانيين على المشاركة بفعالية في الانتخابات، قائلا: "على الشعب ألا يتردد في التصويت"، وأضاف: "بقاء الجمهورية الإسلامية وعزتها وسمعتها في العالم يعتمد على مشاركة الشعب".ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الإيرانية 4 مرشحين هم، مسعود بزشكيان وسعيد جليلي، ومحمد باقر قاليباف، ومصطفى بور محمدي، فيما انسحب من السباق الرئاسي كل من علي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي.ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن وزير الداخلية أحمد وحيدي، قوله، إن "ما يقارب 60 ألف مركز انتخابي في 90 نقطة في البلاد تستقبل الناخبين في جميع المحافظات الإيرانية".وأعلن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقي شاهشراغي، للتلفزيون الرسمي أمس الخميس، أن "61 مليونا و452 ألفا و321 شخصا يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة".وتقيم إيران انتخابات رئاسية مبكرة، اليوم الجمعة 28 يونيو/ حزيران الجاري، بعد رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي، في 19 مايو/أيار الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.

https://sarabic.ae/20240629/إيران-مسعود-بزشكيان-يتصدر-الانتخابات-الرئاسية-وفق-نتائج-الفرز-الأولية-للأصوات-1090292350.html

https://sarabic.ae/20240627/انسحاب-ثاني-مرشح-من-السباق-الرئاسي-في-إيران-1090221862.html

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