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بوتين يجتمع مع رئيس جمهورية الكونغو في موسكو... فيديو
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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20240627/انسحاب-ثاني-مرشح-من-السباق-الرئاسي-في-إيران-1090221862.html
انسحاب ثاني مرشح من السباق الرئاسي في إيران
انسحاب ثاني مرشح من السباق الرئاسي في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن المرشح الرئاسي الإيراني، علي رضا زاكاني، اليوم الخميس، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الجمعة. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T08:46+0000
2024-06-27T08:46+0000
إيران
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وقال زاكاني، عبر حسابه على منصة "إكس": "بقيت حتى نهاية المدة القانونية للتنافس، لكن استمرار طريق الشهيد إبراهيم رئيسي هو الأهم".وطالب جليلي وقاليباف أن يتحدوا وأن لا يتركوا المطالب المحقة للقوى الثورية دون إجابة ومنع تشكيل الحكومة الثالثة لروحاني، معربًا عن امتننانه للشعب والداعمين.يأني ذلك بعد ساعات من انسحاب المرشح الإيراني المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، معربًا عن أمله أن يتفق المرشحون الآخرون حتى تتقوى جبهة الثورة.وبانسحاب زاكاني وهاشمي يبقى 4 مرشحين في سباق الرئاسة، ويتوقع مراقبون أن تقتصر المنافسة على 3 أسماء وهم المحافظان سعيد جليلي المفاوض النووي السابق، ومحمد باقر قاليباف الرئيس الحالي للبرلمان، إضافة إلى المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي أظهر استطلاع للرأي تقدمه في السباق نحو الرئاسة.ومن المنتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة.وستتولى الإدارة الجديدة، وهي الإدارة الـ14 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، السلطة في أواخر يونيو، أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، وتتولى السلطة لمدة 4 سنوات.
https://sarabic.ae/20240626/وزير-الداخلية-الإيراني-حتى-الآن-السعودية-لم-تسمح-بإجراء-انتخاباتنا-الرئاسية-على-أراضيها-1090203773.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

انسحاب ثاني مرشح من السباق الرئاسي في إيران

08:46 GMT 27.06.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورطهران قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 يونيو 2024، وتجرى على خلفية وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة.
طهران قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 يونيو 2024، وتجرى على خلفية وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن المرشح الرئاسي الإيراني، علي رضا زاكاني، اليوم الخميس، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الجمعة.
وقال زاكاني، عبر حسابه على منصة "إكس": "بقيت حتى نهاية المدة القانونية للتنافس، لكن استمرار طريق الشهيد إبراهيم رئيسي هو الأهم".
وطالب جليلي وقاليباف أن يتحدوا وأن لا يتركوا المطالب المحقة للقوى الثورية دون إجابة ومنع تشكيل الحكومة الثالثة لروحاني، معربًا عن امتننانه للشعب والداعمين.
يأني ذلك بعد ساعات من انسحاب المرشح الإيراني المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، معربًا عن أمله أن يتفق المرشحون الآخرون حتى تتقوى جبهة الثورة.
وبانسحاب زاكاني وهاشمي يبقى 4 مرشحين في سباق الرئاسة، ويتوقع مراقبون أن تقتصر المنافسة على 3 أسماء وهم المحافظان سعيد جليلي المفاوض النووي السابق، ومحمد باقر قاليباف الرئيس الحالي للبرلمان، إضافة إلى المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي أظهر استطلاع للرأي تقدمه في السباق نحو الرئاسة.
وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
وزير الداخلية الإيراني: حتى الآن السعودية لم تسمح بإجراء انتخاباتنا الرئاسية على أراضيها
أمس, 16:59 GMT
ومن المنتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة.
وستتولى الإدارة الجديدة، وهي الإدارة الـ14 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، السلطة في أواخر يونيو، أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، وتتولى السلطة لمدة 4 سنوات.
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