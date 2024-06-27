انسحاب ثاني مرشح من السباق الرئاسي في إيران
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورطهران قبل الانتخابات الرئاسية. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في إيران في 28 يونيو 2024، وتجرى على خلفية وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة.
© Sputnik . Ilya Pitalev/
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أعلن المرشح الرئاسي الإيراني، علي رضا زاكاني، اليوم الخميس، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الجمعة.
وقال زاكاني، عبر حسابه على منصة "إكس": "بقيت حتى نهاية المدة القانونية للتنافس، لكن استمرار طريق الشهيد إبراهيم رئيسي هو الأهم".
وطالب جليلي وقاليباف أن يتحدوا وأن لا يتركوا المطالب المحقة للقوى الثورية دون إجابة ومنع تشكيل الحكومة الثالثة لروحاني، معربًا عن امتننانه للشعب والداعمين.
بسم الله الرحمن الرحیم— AliReza Zakani | علیرضا زاکانی (@arzakani4) June 27, 2024
"يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا مَن يَرتَدَّ مِنكُم عَن دينِهِ فَسَوفَ يَأتِي اللَّهُ بِقَومٍ يُحِبُّهُم وَيُحِبّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤمِنينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكافِرينَ يُجاهِدونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَلا يَخافونَ لَومَةَ لائِمٍ ۚ ذٰلِكَ فَضلُ اللَّهِ… https://t.co/oyaOHgejgD
يأني ذلك بعد ساعات من انسحاب المرشح الإيراني المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، معربًا عن أمله أن يتفق المرشحون الآخرون حتى تتقوى جبهة الثورة.
وبانسحاب زاكاني وهاشمي يبقى 4 مرشحين في سباق الرئاسة، ويتوقع مراقبون أن تقتصر المنافسة على 3 أسماء وهم المحافظان سعيد جليلي المفاوض النووي السابق، ومحمد باقر قاليباف الرئيس الحالي للبرلمان، إضافة إلى المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي أظهر استطلاع للرأي تقدمه في السباق نحو الرئاسة.
ومن المنتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة.
وستتولى الإدارة الجديدة، وهي الإدارة الـ14 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، السلطة في أواخر يونيو، أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، وتتولى السلطة لمدة 4 سنوات.