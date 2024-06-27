https://sarabic.ae/20240627/انسحاب-ثاني-مرشح-من-السباق-الرئاسي-في-إيران-1090221862.html

انسحاب ثاني مرشح من السباق الرئاسي في إيران

انسحاب ثاني مرشح من السباق الرئاسي في إيران

سبوتنيك عربي

أعلن المرشح الرئاسي الإيراني، علي رضا زاكاني، اليوم الخميس، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الجمعة. 27.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-27T08:46+0000

2024-06-27T08:46+0000

2024-06-27T08:46+0000

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وقال زاكاني، عبر حسابه على منصة "إكس": "بقيت حتى نهاية المدة القانونية للتنافس، لكن استمرار طريق الشهيد إبراهيم رئيسي هو الأهم".وطالب جليلي وقاليباف أن يتحدوا وأن لا يتركوا المطالب المحقة للقوى الثورية دون إجابة ومنع تشكيل الحكومة الثالثة لروحاني، معربًا عن امتننانه للشعب والداعمين.يأني ذلك بعد ساعات من انسحاب المرشح الإيراني المحافظ أمير حسين قاضي زاده هاشمي، معربًا عن أمله أن يتفق المرشحون الآخرون حتى تتقوى جبهة الثورة.وبانسحاب زاكاني وهاشمي يبقى 4 مرشحين في سباق الرئاسة، ويتوقع مراقبون أن تقتصر المنافسة على 3 أسماء وهم المحافظان سعيد جليلي المفاوض النووي السابق، ومحمد باقر قاليباف الرئيس الحالي للبرلمان، إضافة إلى المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي أظهر استطلاع للرأي تقدمه في السباق نحو الرئاسة.ومن المنتظر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم الجمعة.وستتولى الإدارة الجديدة، وهي الإدارة الـ14 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، السلطة في أواخر يونيو، أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، وتتولى السلطة لمدة 4 سنوات.

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