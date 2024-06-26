https://sarabic.ae/20240626/وزير-الداخلية-الإيراني-حتى-الآن-السعودية-لم-تسمح-بإجراء-انتخاباتنا-الرئاسية-على-أراضيها-1090203773.html

وزير الداخلية الإيراني: حتى الآن السعودية لم تسمح بإجراء انتخاباتنا الرئاسية على أراضيها

وزير الداخلية الإيراني: حتى الآن السعودية لم تسمح بإجراء انتخاباتنا الرئاسية على أراضيها

سبوتنيك عربي

صرح وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، بأن السلطات السعودية لم تسمح للحجاج الإيرانيين حتى الآن بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T16:59+0000

2024-06-26T16:59+0000

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ونقلت وكالة "مهر" عن وحيدي قوله: "لدينا ما يقارب 80 ألف مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية في الداخل و344 مركز اقتراع في الخارج"، وتابع: "لدينا مشكلة في السعودية؛ هناك عدد كبير من حجاجنا موجودون في هذا البلد، لكن المملكة العربية السعودية لم تقبل بعد بإجراء الانتخابات".وأعرب الوزير الإيراني عن أمله في أن يتم حل هذه المشكلة، لافتا إلى أن "كندا أيضا، على الرغم من أنها تدعي دعم حقوق الإنسان، فإنها لم تقبل أن يستخدم مواطنونا حقهم في التصويت"، على حد وصفه.دعا المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، أمس الثلاثاء، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 28 يونيو/ حزيران الجاري.وقال خامنئي، في كلمة له خلال مناسبة دينية، إن "الانتخابات الرئاسية المقبلة تمتلك أهمية كبيرة"، معتبرًا أن المشاركة الشعبية الواسعة في هذه الانتخابات ستعد نصرا لإيران على أعدائها"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف أن "المرشح الأصلح لتولي الرئاسة هو من يلتزم بأسس الثورة"، مؤكدًا أن إيران استطاعت أن تتقدم دون الاعتماد على الخارج ومع وجود الأعداء.ويتنافس 6 مرشحين على منصب الرئيس الإيراني، وهم سعيد جليلي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بيزشكيان.وتستمر فترة الحملة الانتخابية حتى اليوم 26 يونيو/ حزيران الجاري، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية على مستوى البلاد، يوم الجمعة 28 يونيو الجاري.وستتولى الإدارة الجديدة، وهي الإدارة الـ14 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، السلطة في أواخر يونيو، أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، وتتولى السلطة لمدة 4 سنوات.

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