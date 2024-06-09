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الداخلية الإيرانية تعلن أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية
الداخلية الإيرانية تعلن أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 28 يونيو/ حزيران الجاري. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T14:57+0000
2024-06-09T14:57+0000
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وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، إنه "تم تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومسعود بزشكيان لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأضاف إسلامي، أن "الحملات الإعلامية للمرشحين، ستبدأ اعتبارا من 12 حزيران / يونيو الجاري، وتستمر حتى الـ 27 منه، على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة 28 حزيران/ يونيو، لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.وأغلقت إيران، الإثنين الماضي، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي سيتم إجراؤها لاختيار رئيس جديد للبلاد إثر مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية.وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في ختام اليوم الأخير، أن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا.ويتولى حاليا النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب القائم بأعمال الرئيس بعد أن لقي الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 مايو/أيار الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.
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الداخلية الإيرانية تعلن أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية

14:57 GMT 09.06.2024
© Sputnikمراسم وداع مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مطار مهراباد في طهران، إيران
مراسم وداع مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مطار مهراباد في طهران، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجرى في 28 يونيو/ حزيران الجاري.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، إنه "تم تأييد أهلية مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومسعود بزشكيان لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2024"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأضاف إسلامي، أن "الحملات الإعلامية للمرشحين، ستبدأ اعتبارا من 12 حزيران / يونيو الجاري، وتستمر حتى الـ 27 منه، على أن تجري الانتخابات يوم الجمعة 28 حزيران/ يونيو، لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
موقع تحطم طائرة المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
الجيش الإيراني حول سقوط طائرة رئيسي: الفحوصات تستبعد وقوع انفجار تخريبي أثناء الرحلة
29 مايو, 16:34 GMT
وأغلقت إيران، الإثنين الماضي، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي سيتم إجراؤها لاختيار رئيس جديد للبلاد إثر مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في ختام اليوم الأخير، أن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا.
ويتولى حاليا النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب القائم بأعمال الرئيس بعد أن لقي الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 مايو/أيار الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة شمال غربي البلاد.
الانتخابات الإيرانية... أرقام مهمة قبل الاقتراع - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2021
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الانتخابات الإيرانية... أرقام مهمة قبل الاقتراع
16 يونيو 2021, 13:41 GMT
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