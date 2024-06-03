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مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
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من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
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خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
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شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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الداخلية الإيرانية تعلن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ترشح 80 شخصا
الداخلية الإيرانية تعلن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ترشح 80 شخصا
سبوتنيك عربي
أغلقت إيران، مساء اليوم الاثنين، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، نهاية الشهر الحالي، إثر مقتل رئيسها إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم طائرة... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T18:20+0000
2024-06-03T18:20+0000
إيران
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وشهدت قاعة لجنة الانتخابات الإيرانية، في مقر وزارة الداخلية، تدفقاً كبيراً من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين، لتقديم أوراقهم، في الساعات الأخيرة، على نهاية التسجيل.وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في ختام اليوم الأخير، أن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وبداية من يوم غد الثلاثاء، يباشر مجلس صيانة الدستور فحص طلبات المرشحين، قبل أن يعلن النتائج النهائية في 11 يونيو/ حزيران الجاري، عشية انطلاق الحملة الانتخابية لمدة أسبوعين، على أن تجري الانتخابات في 28 يونيو/ حزيران.وكان أبرزهم المرشحين، رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية في 2017 بعد ترشح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.ودخل إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الأسبق، وأحد المرشحين للتيار الإصلاحي، إلى السباق، فيما قدم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
https://sarabic.ae/20240602/رئيس-إيراني-سابق-يسجل-نفسه-مرشحا-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الإيرانية-1089426603.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

الداخلية الإيرانية تعلن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ترشح 80 شخصا

18:20 GMT 03.06.2024
© AFP 2023 / -الداخلية الإيرانية تعلن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ترشح 80 إيرانيا
الداخلية الإيرانية تعلن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ترشح 80 إيرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© AFP 2023 / -
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أغلقت إيران، مساء اليوم الاثنين، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، نهاية الشهر الحالي، إثر مقتل رئيسها إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم طائرة مروحية.
وشهدت قاعة لجنة الانتخابات الإيرانية، في مقر وزارة الداخلية، تدفقاً كبيراً من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين، لتقديم أوراقهم، في الساعات الأخيرة، على نهاية التسجيل.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في ختام اليوم الأخير، أن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.
فعالية تضامنية مع أهل غزة في ساحة فلسطين في العاصمة الإيرانية طهران في 13 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
رئيس إيراني سابق يسجل نفسه مرشحا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
أمس, 08:07 GMT
وبداية من يوم غد الثلاثاء، يباشر مجلس صيانة الدستور فحص طلبات المرشحين، قبل أن يعلن النتائج النهائية في 11 يونيو/ حزيران الجاري، عشية انطلاق الحملة الانتخابية لمدة أسبوعين، على أن تجري الانتخابات في 28 يونيو/ حزيران.
وكان أبرزهم المرشحين، رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية في 2017 بعد ترشح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
ودخل إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الأسبق، وأحد المرشحين للتيار الإصلاحي، إلى السباق، فيما قدم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
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