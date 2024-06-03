https://sarabic.ae/20240603/الداخلية-الإيرانية-تعلن-غلق-باب-الترشح-للانتخابات-الرئاسية-بعد-ترشح-80-شخصا-1089480305.html
الداخلية الإيرانية تعلن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ترشح 80 شخصا
الداخلية الإيرانية تعلن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ترشح 80 شخصا
سبوتنيك عربي
أغلقت إيران، مساء اليوم الاثنين، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، نهاية الشهر الحالي، إثر مقتل رئيسها إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم طائرة... 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T18:20+0000
2024-06-03T18:20+0000
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وشهدت قاعة لجنة الانتخابات الإيرانية، في مقر وزارة الداخلية، تدفقاً كبيراً من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين، لتقديم أوراقهم، في الساعات الأخيرة، على نهاية التسجيل.وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في ختام اليوم الأخير، أن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا، حسب وكالة "مهر" الإيرانية.وبداية من يوم غد الثلاثاء، يباشر مجلس صيانة الدستور فحص طلبات المرشحين، قبل أن يعلن النتائج النهائية في 11 يونيو/ حزيران الجاري، عشية انطلاق الحملة الانتخابية لمدة أسبوعين، على أن تجري الانتخابات في 28 يونيو/ حزيران.وكان أبرزهم المرشحين، رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية في 2017 بعد ترشح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.ودخل إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الأسبق، وأحد المرشحين للتيار الإصلاحي، إلى السباق، فيما قدم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
https://sarabic.ae/20240602/رئيس-إيراني-سابق-يسجل-نفسه-مرشحا-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الإيرانية-1089426603.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الداخلية الإيرانية تعلن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد ترشح 80 شخصا
أغلقت إيران، مساء اليوم الاثنين، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، نهاية الشهر الحالي، إثر مقتل رئيسها إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم طائرة مروحية.
وشهدت قاعة لجنة الانتخابات الإيرانية، في مقر وزارة الداخلية، تدفقاً كبيراً من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين، لتقديم أوراقهم، في الساعات الأخيرة، على نهاية التسجيل.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في ختام اليوم الأخير، أن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية.
وبداية من يوم غد الثلاثاء، يباشر مجلس صيانة الدستور فحص طلبات المرشحين، قبل أن يعلن النتائج النهائية في 11 يونيو/ حزيران الجاري، عشية انطلاق الحملة الانتخابية لمدة أسبوعين، على أن تجري الانتخابات في 28 يونيو/ حزيران.
وكان أبرزهم المرشحين، رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، الذي انسحب من الانتخابات الرئاسية في 2017 بعد ترشح الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.
ودخل إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الأسبق، وأحد المرشحين للتيار الإصلاحي، إلى السباق، فيما قدم الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد
، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.