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https://sarabic.ae/20240602/رئيس-إيراني-سابق-يسجل-نفسه-مرشحا-للمشاركة-في-الانتخابات-الرئاسية-الإيرانية-1089426603.html
رئيس إيراني سابق يسجل نفسه مرشحا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
رئيس إيراني سابق يسجل نفسه مرشحا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، بأن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، وصل إلى مقر وزارة الداخلية الإيرانية، وذلك بهدف التسجيل للمشاركة في... 02.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-02T08:07+0000
2024-06-02T08:07+0000
العالم
إيران
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وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وصل إلى مقر وزارة الداخلية في العاصمة طهران، حيث قام بتسجيل نفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، وذلك بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.يشار إلى أنه في الوقت الحالي يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب الرئيس بالوكالة بعد أن لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 أيار/مايو الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ظروف جوية صعبة، بعد عودتهم من حفل حضره الرئيس الإيراني مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.وكانت وكالة "إرنا" الرسمية، قد نقلت عن مقر الانتخابات التابع لوزارة الداخلية الإيرانية، أن المقر وبالتنسيق مع مجلس صيانة الدستور، أقر الجدول الزمني للانتخابات وستكون فترة تسجيل المرشحين من 30 مايو إلى 3 يونيو ولمدة 5 أيام.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم الخميس الماضي، عن إطلاق عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد.وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن تسجيل المرشحين يبدأ منذ الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى السادسة عصرا، لفترة 5 أيام، ليتم بعدها تحديد المؤهلين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة، مشيرًا إلى أنه "منذ صباح اليوم تقدّم 25 شخصاً إلى مقر الانتخابات للترشح ولم يستوف أي منهم الشروط الأساسية للتسجيل".وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد أعلن، صباح اليوم، أن عملية تسجيل المرشحين سوف تستمر لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم، مبيّنًا "أن المرشحين المؤهلين لديهم 15 يوما للإعلان عن خططهم الانتخابية"، وستجري الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.
https://sarabic.ae/20240528/إعادة-انتخاب-قاليباف-رئيسا-للبرلمان-الإيراني-1089272533.html
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العالم, إيران
العالم, إيران

رئيس إيراني سابق يسجل نفسه مرشحا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

08:07 GMT 02.06.2024
© AFP 2023 / Atta Kenareفعالية تضامنية مع أهل غزة في "ساحة فلسطين" في العاصمة الإيرانية طهران في 13 نوفمبر 2023
فعالية تضامنية مع أهل غزة في ساحة فلسطين في العاصمة الإيرانية طهران في 13 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2024
© AFP 2023 / Atta Kenare
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، بأن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، وصل إلى مقر وزارة الداخلية الإيرانية، وذلك بهدف التسجيل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وصل إلى مقر وزارة الداخلية في العاصمة طهران، حيث قام بتسجيل نفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، وذلك بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.
يشار إلى أنه في الوقت الحالي يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب الرئيس بالوكالة بعد أن لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 أيار/مايو الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ظروف جوية صعبة، بعد عودتهم من حفل حضره الرئيس الإيراني مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.
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إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني
28 مايو, 08:22 GMT
وكانت وكالة "إرنا" الرسمية، قد نقلت عن مقر الانتخابات التابع لوزارة الداخلية الإيرانية، أن المقر وبالتنسيق مع مجلس صيانة الدستور، أقر الجدول الزمني للانتخابات وستكون فترة تسجيل المرشحين من 30 مايو إلى 3 يونيو ولمدة 5 أيام.
وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم الخميس الماضي، عن إطلاق عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد.
وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن تسجيل المرشحين يبدأ منذ الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى السادسة عصرا، لفترة 5 أيام، ليتم بعدها تحديد المؤهلين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة، مشيرًا إلى أنه "منذ صباح اليوم تقدّم 25 شخصاً إلى مقر الانتخابات للترشح ولم يستوف أي منهم الشروط الأساسية للتسجيل".
وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد أعلن، صباح اليوم، أن عملية تسجيل المرشحين سوف تستمر لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم، مبيّنًا "أن المرشحين المؤهلين لديهم 15 يوما للإعلان عن خططهم الانتخابية"، وستجري الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.
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