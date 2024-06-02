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رئيس إيراني سابق يسجل نفسه مرشحا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

رئيس إيراني سابق يسجل نفسه مرشحا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الأحد، بأن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، وصل إلى مقر وزارة الداخلية الإيرانية، وذلك بهدف التسجيل للمشاركة في... 02.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-02T08:07+0000

2024-06-02T08:07+0000

2024-06-02T08:07+0000

العالم

إيران

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وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد وصل إلى مقر وزارة الداخلية في العاصمة طهران، حيث قام بتسجيل نفسه مرشحا للانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة، وذلك بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.يشار إلى أنه في الوقت الحالي يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، منصب الرئيس بالوكالة بعد أن لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم في 19 أيار/مايو الجاري، إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ظروف جوية صعبة، بعد عودتهم من حفل حضره الرئيس الإيراني مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.وكانت وكالة "إرنا" الرسمية، قد نقلت عن مقر الانتخابات التابع لوزارة الداخلية الإيرانية، أن المقر وبالتنسيق مع مجلس صيانة الدستور، أقر الجدول الزمني للانتخابات وستكون فترة تسجيل المرشحين من 30 مايو إلى 3 يونيو ولمدة 5 أيام.وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم الخميس الماضي، عن إطلاق عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد.وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأن تسجيل المرشحين يبدأ منذ الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى السادسة عصرا، لفترة 5 أيام، ليتم بعدها تحديد المؤهلين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة، مشيرًا إلى أنه "منذ صباح اليوم تقدّم 25 شخصاً إلى مقر الانتخابات للترشح ولم يستوف أي منهم الشروط الأساسية للتسجيل".وكان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي قد أعلن، صباح اليوم، أن عملية تسجيل المرشحين سوف تستمر لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم، مبيّنًا "أن المرشحين المؤهلين لديهم 15 يوما للإعلان عن خططهم الانتخابية"، وستجري الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.

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