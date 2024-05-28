https://sarabic.ae/20240528/إعادة-انتخاب-قاليباف-رئيسا-للبرلمان-الإيراني-1089272533.html
إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني
إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني
سبوتنيك عربي
انتخب أعضاء البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الإسلامي)، محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الجديد في دورته الـ 12. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T08:22+0000
2024-05-28T08:22+0000
2024-05-28T08:22+0000
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طهران - سبوتنيك. وأفادت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني أنه جرى اليوم الثلاثاء، التصويت على المرشحين لرئاسة المجلس وقد حصل قاليباف على 198 صوتا من مجموع الأعضاء الحاضرين والذين بلغ عددهم 287 عضوا.وبهذه النتيجة فقد حصل قاليباف على الأكثرية ليصبح رئيسا للبرلمان لمدة عام كامل.يشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني والهيئة الرئاسية يتولون مناصبهم لعام واحد، على أن يحق للرئيس وأعضاء الرئاسة أن يترشحون في كل عام ويبقون في مناصبهم لعدة سنوات بعد انتخاب الأعضاء لهم.وكانت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، قد أقيمت أمس الاثنين، بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.وقاليباف هو من مواليد مدينة طرقبه في مشهد، عام 1961 ميلادي ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة "تربيت مدرس" في العاصمة طهران.وهو واحد من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية. شغل عدة مناصب، منها القيادية في مقر "خاتم الأنبياء" للإعمار، ومنصب عمدة طهران.وقد تم انتخابه عمدة لمدينة طهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة، وهو أيضاً أستاذ في جامعة طهران.وكان قد ترشح في انتخابات إيران الرئاسية عام 2013، لكنه خسر أمام الرئيس حسن روحاني، وجاء في المرتبة الثانية، كما كان مرشحاً في انتخابات الرئاسة عام 2005. وأعلن اختياره للمنافسة للمرة الثالثة في انتخابات إيران الرئاسية 2017.
https://sarabic.ae/20240526/إيران-تعلن-بدء-تسجيل-المرشحين-في-الانتخابات-الرئاسية-الجديدة-1089224406.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني
انتخب أعضاء البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الإسلامي)، محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الجديد في دورته الـ 12.
طهران - سبوتنيك. وأفادت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني أنه جرى اليوم الثلاثاء، التصويت على المرشحين لرئاسة المجلس وقد حصل قاليباف على 198 صوتا من مجموع الأعضاء الحاضرين والذين بلغ عددهم 287 عضوا.
وبهذه النتيجة فقد حصل قاليباف
على الأكثرية ليصبح رئيسا للبرلمان لمدة عام كامل.
يشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني والهيئة الرئاسية يتولون مناصبهم لعام واحد، على أن يحق للرئيس وأعضاء الرئاسة أن يترشحون في كل عام ويبقون في مناصبهم لعدة سنوات بعد انتخاب الأعضاء لهم.
وكانت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، قد أقيمت أمس الاثنين، بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.
وقاليباف هو من مواليد مدينة طرقبه في مشهد، عام 1961 ميلادي ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة "تربيت مدرس" في العاصمة طهران.
وهو واحد من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية. شغل عدة مناصب، منها القيادية في مقر "خاتم الأنبياء" للإعمار، ومنصب عمدة طهران.
وقد تم انتخابه عمدة لمدينة طهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة، وهو أيضاً أستاذ في جامعة طهران.
وكان قد ترشح في انتخابات إيران
الرئاسية عام 2013، لكنه خسر أمام الرئيس حسن روحاني، وجاء في المرتبة الثانية، كما كان مرشحاً في انتخابات الرئاسة عام 2005. وأعلن اختياره للمنافسة للمرة الثالثة في انتخابات إيران الرئاسية 2017.