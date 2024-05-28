إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
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من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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https://sarabic.ae/20240528/إعادة-انتخاب-قاليباف-رئيسا-للبرلمان-الإيراني-1089272533.html
إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني
إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني
سبوتنيك عربي
انتخب أعضاء البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الإسلامي)، محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الجديد في دورته الـ 12. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T08:22+0000
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طهران - سبوتنيك. وأفادت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني أنه جرى اليوم الثلاثاء، التصويت على المرشحين لرئاسة المجلس وقد حصل قاليباف على 198 صوتا من مجموع الأعضاء الحاضرين والذين بلغ عددهم 287 عضوا.وبهذه النتيجة فقد حصل قاليباف على الأكثرية ليصبح رئيسا للبرلمان لمدة عام كامل.يشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني والهيئة الرئاسية يتولون مناصبهم لعام واحد، على أن يحق للرئيس وأعضاء الرئاسة أن يترشحون في كل عام ويبقون في مناصبهم لعدة سنوات بعد انتخاب الأعضاء لهم.وكانت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، قد أقيمت أمس الاثنين، بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.وقاليباف هو من مواليد مدينة طرقبه في مشهد، عام 1961 ميلادي ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة "تربيت مدرس" في العاصمة طهران.وهو واحد من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية. شغل عدة مناصب، منها القيادية في مقر "خاتم الأنبياء" للإعمار، ومنصب عمدة طهران.وقد تم انتخابه عمدة لمدينة طهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة، وهو أيضاً أستاذ في جامعة طهران.وكان قد ترشح في انتخابات إيران الرئاسية عام 2013، لكنه خسر أمام الرئيس حسن روحاني، وجاء في المرتبة الثانية، كما كان مرشحاً في انتخابات الرئاسة عام 2005. وأعلن اختياره للمنافسة للمرة الثالثة في انتخابات إيران الرئاسية 2017.
https://sarabic.ae/20240526/إيران-تعلن-بدء-تسجيل-المرشحين-في-الانتخابات-الرئاسية-الجديدة-1089224406.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

08:22 GMT 28.05.2024
© Sputnik . Евгений Одиноков / الانتقال إلى بنك الصور محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران
 محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Евгений Одиноков
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انتخب أعضاء البرلمان الإيراني (مجلس الشورى الإسلامي)، محمد باقر قاليباف رئيسا للبرلمان الجديد في دورته الـ 12.
طهران - سبوتنيك. وأفادت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني أنه جرى اليوم الثلاثاء، التصويت على المرشحين لرئاسة المجلس وقد حصل قاليباف على 198 صوتا من مجموع الأعضاء الحاضرين والذين بلغ عددهم 287 عضوا.
وبهذه النتيجة فقد حصل قاليباف على الأكثرية ليصبح رئيسا للبرلمان لمدة عام كامل.
يشار إلى أن رئيس البرلمان الإيراني والهيئة الرئاسية يتولون مناصبهم لعام واحد، على أن يحق للرئيس وأعضاء الرئاسة أن يترشحون في كل عام ويبقون في مناصبهم لعدة سنوات بعد انتخاب الأعضاء لهم.
وكانت مراسم افتتاح الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الإسلامي، قد أقيمت أمس الاثنين، بحضور جمع من مسؤولي البلاد والقادة العسكريين وسفراء الدول الأجنبية.
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26 مايو, 14:24 GMT
وقاليباف هو من مواليد مدينة طرقبه في مشهد، عام 1961 ميلادي ويحمل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا السياسية من جامعة "تربيت مدرس" في العاصمة طهران.
وهو واحد من الوجوه البارزة في الساحة السياسية الإيرانية. شغل عدة مناصب، منها القيادية في مقر "خاتم الأنبياء" للإعمار، ومنصب عمدة طهران.
وقد تم انتخابه عمدة لمدينة طهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة، وهو أيضاً أستاذ في جامعة طهران.
وكان قد ترشح في انتخابات إيران الرئاسية عام 2013، لكنه خسر أمام الرئيس حسن روحاني، وجاء في المرتبة الثانية، كما كان مرشحاً في انتخابات الرئاسة عام 2005. وأعلن اختياره للمنافسة للمرة الثالثة في انتخابات إيران الرئاسية 2017.
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