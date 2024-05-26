https://sarabic.ae/20240526/إيران-تعلن-بدء-تسجيل-المرشحين-في-الانتخابات-الرئاسية-الجديدة-1089224406.html
إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة
إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة
سبوتنيك عربي
حددت لجنة الانتخابات الإيرانية موعد تسجيل وشروط قبول المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة، وأبرزها ألا يقل عمر المترشح عن 40 عاما ولا يزيد عن 75 سنة. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T14:24+0000
2024-05-26T14:24+0000
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وأعلنت اللجنة، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحدد موعد التسجيل الذي يبدأ في الـ30 من مايو/ أيار الحالي ويستمر حتى الإثنين الـ3 من يونيو/ حزيران المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وذكرت الوكالة أن تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الجديدة يستمر 10 ساعات في كل يوم من الأيام المحددة تبدأ من الـ8 صباحا حتى الـ6 مساء، وفقا للتوقيت المحلي.كما شملت شروط الترشح التي أعلنت عنها اللجنة أن يكون المترشح حاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من المؤسسات العلمية.وأصدر وزير الداخلية أحمد وحيدي، تعليمات للمحافظين وحكام المدن بجميع أنحاء البلاد ببدء البرامج الخاص بانتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها رقم 14 وفقا للجدول المعلن.وكان من المفترض أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو 2025، لكن مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، قبل أيام، جعل طهران تحدد موعدا مبكرا لإجرائها.ويتولى محمد مخبر، نائب الرئيس الراحل، منصب الرئيس الإيراني المؤقت، لحين انتخاب رئيس جديد في الانتخابات المقبلة، وفقا للدستور الإيراني، الذي ينص أيضا على تشكيل مجلس يضم رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس، على أن يكون تحديد موعد الانتخابات الجديدة في موعد أقصاه 50 يوما.
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أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم
أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم
إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة
حددت لجنة الانتخابات الإيرانية موعد تسجيل وشروط قبول المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة، وأبرزها ألا يقل عمر المترشح عن 40 عاما ولا يزيد عن 75 سنة.
وأعلنت اللجنة، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحدد موعد التسجيل الذي يبدأ في الـ30 من مايو/ أيار الحالي ويستمر حتى الإثنين الـ3 من يونيو/ حزيران المقبل، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وذكرت الوكالة أن تسجيل المرشحين للانتخابات
الرئاسية الجديدة يستمر 10 ساعات في كل يوم من الأيام المحددة تبدأ من الـ8 صباحا حتى الـ6 مساء، وفقا للتوقيت المحلي.
كما شملت شروط الترشح التي أعلنت عنها اللجنة أن يكون المترشح حاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من المؤسسات العلمية.
وأصدر وزير الداخلية أحمد وحيدي، تعليمات للمحافظين وحكام المدن بجميع أنحاء البلاد ببدء البرامج الخاص بانتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها رقم 14 وفقا للجدول المعلن.
وكان من المفترض أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية
المقبلة في يونيو 2025، لكن مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، قبل أيام، جعل طهران تحدد موعدا مبكرا لإجرائها.
ويتولى محمد مخبر، نائب الرئيس الراحل، منصب الرئيس الإيراني المؤقت، لحين انتخاب رئيس جديد في الانتخابات المقبلة، وفقا للدستور الإيراني، الذي ينص أيضا على تشكيل مجلس يضم رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس، على أن يكون تحديد موعد الانتخابات الجديدة في موعد أقصاه 50 يوما.