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https://sarabic.ae/20240526/إيران-تعلن-بدء-تسجيل-المرشحين-في-الانتخابات-الرئاسية-الجديدة-1089224406.html
إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة
إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة
سبوتنيك عربي
حددت لجنة الانتخابات الإيرانية موعد تسجيل وشروط قبول المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة، وأبرزها ألا يقل عمر المترشح عن 40 عاما ولا يزيد عن 75 سنة. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T14:24+0000
2024-05-26T14:24+0000
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وأعلنت اللجنة، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحدد موعد التسجيل الذي يبدأ في الـ30 من مايو/ أيار الحالي ويستمر حتى الإثنين الـ3 من يونيو/ حزيران المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وذكرت الوكالة أن تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الجديدة يستمر 10 ساعات في كل يوم من الأيام المحددة تبدأ من الـ8 صباحا حتى الـ6 مساء، وفقا للتوقيت المحلي.كما شملت شروط الترشح التي أعلنت عنها اللجنة أن يكون المترشح حاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من المؤسسات العلمية.وأصدر وزير الداخلية أحمد وحيدي، تعليمات للمحافظين وحكام المدن بجميع أنحاء البلاد ببدء البرامج الخاص بانتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها رقم 14 وفقا للجدول المعلن.وكان من المفترض أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو 2025، لكن مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، قبل أيام، جعل طهران تحدد موعدا مبكرا لإجرائها.ويتولى محمد مخبر، نائب الرئيس الراحل، منصب الرئيس الإيراني المؤقت، لحين انتخاب رئيس جديد في الانتخابات المقبلة، وفقا للدستور الإيراني، الذي ينص أيضا على تشكيل مجلس يضم رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس، على أن يكون تحديد موعد الانتخابات الجديدة في موعد أقصاه 50 يوما.
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https://sarabic.ae/20240526/الرئيس-الإيراني-المؤقت-لا-تغيير-في-استراتيجية-طهران-لدعم-المقاومة-بعد-وفاة-رئيسي-1089219188.html
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أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار, العالم

إيران تعلن بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة

14:24 GMT 26.05.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مشهد، إيران
مراسم تشييع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مشهد، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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حددت لجنة الانتخابات الإيرانية موعد تسجيل وشروط قبول المرشحين في الانتخابات الرئاسية الجديدة، وأبرزها ألا يقل عمر المترشح عن 40 عاما ولا يزيد عن 75 سنة.
وأعلنت اللجنة، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحدد موعد التسجيل الذي يبدأ في الـ30 من مايو/ أيار الحالي ويستمر حتى الإثنين الـ3 من يونيو/ حزيران المقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
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قائد الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا قلب إسرائيل بشجاعة إبراهيم رئيسي
24 مايو, 16:36 GMT
وذكرت الوكالة أن تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الجديدة يستمر 10 ساعات في كل يوم من الأيام المحددة تبدأ من الـ8 صباحا حتى الـ6 مساء، وفقا للتوقيت المحلي.
كما شملت شروط الترشح التي أعلنت عنها اللجنة أن يكون المترشح حاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها من الشهادات المعتمدة من المؤسسات العلمية.
وأصدر وزير الداخلية أحمد وحيدي، تعليمات للمحافظين وحكام المدن بجميع أنحاء البلاد ببدء البرامج الخاص بانتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها رقم 14 وفقا للجدول المعلن.
محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
الرئيس الإيراني المؤقت: لا تغيير في استراتيجية طهران لدعم المقاومة بعد وفاة رئيسي
10:29 GMT
وكان من المفترض أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في يونيو 2025، لكن مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة، قبل أيام، جعل طهران تحدد موعدا مبكرا لإجرائها.
ويتولى محمد مخبر، نائب الرئيس الراحل، منصب الرئيس الإيراني المؤقت، لحين انتخاب رئيس جديد في الانتخابات المقبلة، وفقا للدستور الإيراني، الذي ينص أيضا على تشكيل مجلس يضم رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول للرئيس، على أن يكون تحديد موعد الانتخابات الجديدة في موعد أقصاه 50 يوما.
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