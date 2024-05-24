https://sarabic.ae/20240524/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-هاجمنا-قلب-إسرائيل-بشجاعة-إبراهيم-رئيسي-1089182304.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا قلب إسرائيل بشجاعة إبراهيم رئيسي
قائد الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا قلب إسرائيل بشجاعة إبراهيم رئيسي
سبوتنيك عربي
أشاد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، بالرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، لنجاحاتهما... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T16:36+0000
2024-05-24T16:36+0000
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وقال سلامي: "لقد أظهر الشهيد رئيسي شجاعة لا توصف في عملية "الوعد الصادق"، وبدبلوماسية حكومتنا القوية، تمكنا من مهاجمة قلب الاستكبار، كما أن الجهاز الدبلوماسي بقوة أمير عبد اللهيان أدى هذا الواجب على أكمل وجه"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف أنه "مع استشهاد هؤلاء الأشخاص الأعزاء، لم يتغيّر شيء، وستستمر قوة إيران بفضل القيادة العظيمة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".وفي عمليتها "الوعد الصادق" الشهر الماضي، هاجمت إيران إسرائيل بشكل غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ، ردا على قصف الأخيرة القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في كلمته، اليوم الجمعة: "نحن لا نخشى أي قوة، ويجب أن تعلموا أن العدو استخدم كل وسائله لمهاجمة إيران، لكن هؤلاء الأعداء أنفسهم فشلوا في كل ساحات القتال".كما أعرب قائد الحرس الثوري الإيراني عن امتنانه للشعب الإيراني، للدعم الذي أظهروه لمؤسسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال مشاركتهم الملحمية في مراسم تشييع كلا من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عائدا من حفل افتتاح سد على حدود طهران مع أذربيجان، يوم الأحد الماضي، عندما تحطمت مروحيته في فرزكان، شمال غرب إيران.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من كبار المسؤولين الإقليميين، على متن المروحية التي تحطمت، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
https://sarabic.ae/20240523/هيئة-الأركان-الإيرانية-تنشر-تقريرا-أوليا-عن-حادث-تحطم-مروحية-الرئيس-1089158215.html
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إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل
إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل
قائد الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا قلب إسرائيل بشجاعة إبراهيم رئيسي
أشاد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، بالرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، لنجاحاتهما الدبلوماسية.
وقال سلامي: "لقد أظهر الشهيد رئيسي شجاعة لا توصف في عملية "الوعد الصادق
"، وبدبلوماسية حكومتنا القوية، تمكنا من مهاجمة قلب الاستكبار، كما أن الجهاز الدبلوماسي بقوة أمير عبد اللهيان أدى هذا الواجب على أكمل وجه"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف أنه "مع استشهاد هؤلاء الأشخاص الأعزاء، لم يتغيّر شيء، وستستمر قوة إيران بفضل القيادة العظيمة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".
وفي عمليتها "الوعد الصادق" الشهر الماضي، هاجمت إيران إسرائيل بشكل غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ، ردا على قصف الأخيرة القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في كلمته، اليوم الجمعة: "نحن لا نخشى أي قوة، ويجب أن تعلموا أن العدو استخدم كل وسائله لمهاجمة إيران، لكن هؤلاء الأعداء أنفسهم فشلوا في كل ساحات القتال".
كما أعرب قائد الحرس الثوري الإيراني عن امتنانه للشعب الإيراني، للدعم الذي أظهروه لمؤسسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال مشاركتهم الملحمية في مراسم تشييع كلا من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عائدا من حفل افتتاح سد على حدود طهران مع أذربيجان، يوم الأحد الماضي، عندما تحطمت مروحيته في فرزكان، شمال غرب إيران.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من كبار المسؤولين الإقليميين، على متن المروحية التي تحطمت، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.