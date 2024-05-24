قائد الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا قلب إسرائيل بشجاعة إبراهيم رئيسي

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بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
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مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
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13:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
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حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
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https://sarabic.ae/20240524/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-هاجمنا-قلب-إسرائيل-بشجاعة-إبراهيم-رئيسي-1089182304.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا قلب إسرائيل بشجاعة إبراهيم رئيسي
قائد الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا قلب إسرائيل بشجاعة إبراهيم رئيسي
سبوتنيك عربي
أشاد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، بالرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، لنجاحاتهما... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T16:36+0000
2024-05-24T16:36+0000
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وقال سلامي: "لقد أظهر الشهيد رئيسي شجاعة لا توصف في عملية "الوعد الصادق"، وبدبلوماسية حكومتنا القوية، تمكنا من مهاجمة قلب الاستكبار، كما أن الجهاز الدبلوماسي بقوة أمير عبد اللهيان أدى هذا الواجب على أكمل وجه"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وأضاف أنه "مع استشهاد هؤلاء الأشخاص الأعزاء، لم يتغيّر شيء، وستستمر قوة إيران بفضل القيادة العظيمة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".وفي عمليتها "الوعد الصادق" الشهر الماضي، هاجمت إيران إسرائيل بشكل غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ، ردا على قصف الأخيرة القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في كلمته، اليوم الجمعة: "نحن لا نخشى أي قوة، ويجب أن تعلموا أن العدو استخدم كل وسائله لمهاجمة إيران، لكن هؤلاء الأعداء أنفسهم فشلوا في كل ساحات القتال".كما أعرب قائد الحرس الثوري الإيراني عن امتنانه للشعب الإيراني، للدعم الذي أظهروه لمؤسسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال مشاركتهم الملحمية في مراسم تشييع كلا من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان.وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عائدا من حفل افتتاح سد على حدود طهران مع أذربيجان، يوم الأحد الماضي، عندما تحطمت مروحيته في فرزكان، شمال غرب إيران.وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من كبار المسؤولين الإقليميين، على متن المروحية التي تحطمت، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
https://sarabic.ae/20240523/هيئة-الأركان-الإيرانية-تنشر-تقريرا-أوليا-عن-حادث-تحطم-مروحية-الرئيس-1089158215.html
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إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل
إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل

قائد الحرس الثوري الإيراني: هاجمنا قلب إسرائيل بشجاعة إبراهيم رئيسي

16:36 GMT 24.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالقائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أشاد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، بالرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته الراحل، حسين أمير عبد اللهيان، لنجاحاتهما الدبلوماسية.
وقال سلامي: "لقد أظهر الشهيد رئيسي شجاعة لا توصف في عملية "الوعد الصادق"، وبدبلوماسية حكومتنا القوية، تمكنا من مهاجمة قلب الاستكبار، كما أن الجهاز الدبلوماسي بقوة أمير عبد اللهيان أدى هذا الواجب على أكمل وجه"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف أنه "مع استشهاد هؤلاء الأشخاص الأعزاء، لم يتغيّر شيء، وستستمر قوة إيران بفضل القيادة العظيمة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي".
وفي عمليتها "الوعد الصادق" الشهر الماضي، هاجمت إيران إسرائيل بشكل غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ، ردا على قصف الأخيرة القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في كلمته، اليوم الجمعة: "نحن لا نخشى أي قوة، ويجب أن تعلموا أن العدو استخدم كل وسائله لمهاجمة إيران، لكن هؤلاء الأعداء أنفسهم فشلوا في كل ساحات القتال".
موقع تحطم طائرة المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
هيئة الأركان الإيرانية تنشر تقريرا أوليا عن حادث تحطم مروحية الرئيس
أمس, 19:52 GMT
كما أعرب قائد الحرس الثوري الإيراني عن امتنانه للشعب الإيراني، للدعم الذي أظهروه لمؤسسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال مشاركتهم الملحمية في مراسم تشييع كلا من الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان.
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، عائدا من حفل افتتاح سد على حدود طهران مع أذربيجان، يوم الأحد الماضي، عندما تحطمت مروحيته في فرزكان، شمال غرب إيران.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من كبار المسؤولين الإقليميين، على متن المروحية التي تحطمت، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها.
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