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https://sarabic.ae/20240523/هيئة-الأركان-الإيرانية-تنشر-تقريرا-أوليا-عن-حادث-تحطم-مروحية-الرئيس-1089158215.html
هيئة الأركان الإيرانية تنشر تقريرا أوليا عن حادث تحطم مروحية الرئيس
هيئة الأركان الإيرانية تنشر تقريرا أوليا عن حادث تحطم مروحية الرئيس
سبوتنيك عربي
نشرت هيئة الأركان الإيرانية، اليوم الخميس، تقريرا أوليا عن حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T19:52+0000
2024-05-23T20:09+0000
إيران
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وجاء في بيان هيئة الأركان الإيرانية أن مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وأنّ طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس.وتابع البيان أن عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو، وانتهت العملية بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع.وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان. وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا".وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عدم احترام موت الرئيس الإيراني، قال إسكندر إنّ "الولايات المتحدة معروفة بعدم احترامها لهذه اللياقات، وهنك حقد دفين تجاه إيران بعد نسفها للمشروع الأمريكي في المنطقة".بلينكن: الشعب الإيراني "ربما يكون أفضل حالا" بعد وفاة رئيسي
https://sarabic.ae/20240522/سقطنا-في-الوادي-مكالمة-هاتفية-تكشف-ماذا-حدث-لإبراهيم-رئيسي-ورفاقة-في-رحلتهم-الأخيرة-1089084668.html
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إيران

هيئة الأركان الإيرانية تنشر تقريرا أوليا عن حادث تحطم مروحية الرئيس

19:52 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 20:09 GMT 23.05.2024)
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Helicopter crash (cropped image)موقع تحطم طائرة المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إيران
موقع تحطم طائرة المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
CC BY 4.0 / Tasnim News Agency / Helicopter crash (cropped image)
تابعنا عبر
نشرت هيئة الأركان الإيرانية، اليوم الخميس، تقريرا أوليا عن حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وجاء في بيان هيئة الأركان الإيرانية أن مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وأنّ طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس.

لم يلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية، ومروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات.

إيران - سبوتنيك عربي
هيئة الأركان الإيرانية
وتابع البيان أن عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو، وانتهت العملية بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع.
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وأضاف البيان أنه لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة، وقد تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث، لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت.

وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان.
وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.
موقع تحطم المروحية في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
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موقع تحطم المروحية في إيران
21 مايو, 09:41 GMT
وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا".
وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عدم احترام موت الرئيس الإيراني، قال إسكندر إنّ "الولايات المتحدة معروفة بعدم احترامها لهذه اللياقات، وهنك حقد دفين تجاه إيران بعد نسفها للمشروع الأمريكي في المنطقة".
بلينكن: الشعب الإيراني "ربما يكون أفضل حالا" بعد وفاة رئيسي
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