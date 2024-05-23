https://sarabic.ae/20240523/هيئة-الأركان-الإيرانية-تنشر-تقريرا-أوليا-عن-حادث-تحطم-مروحية-الرئيس-1089158215.html

هيئة الأركان الإيرانية تنشر تقريرا أوليا عن حادث تحطم مروحية الرئيس

هيئة الأركان الإيرانية تنشر تقريرا أوليا عن حادث تحطم مروحية الرئيس

سبوتنيك عربي

نشرت هيئة الأركان الإيرانية، اليوم الخميس، تقريرا أوليا عن حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي. 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T19:52+0000

2024-05-23T19:52+0000

2024-05-23T20:09+0000

إيران

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وجاء في بيان هيئة الأركان الإيرانية أن مروحية الرئيس واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، وأنّ طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس.وتابع البيان أن عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو، وانتهت العملية بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع.وفي وقت سابق، تحطمت مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين، في 19 مايو/أيار، في شمال غرب البلاد في منطقة فيرزيغان. وفي صباح 20 مايو/أيار، أكد نائب الرئيس الإيراني محسن منصوري التقارير التي تفيد بوفاة الرئيس والوفد المرافق له. وكان الوفد عائدا بطائرة هليكوبتر بعد زيارة إلى أذربيجان، حيث شارك رئيسي ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع "غيز جالاسي" للطاقة الكهرومائية وتشغيل مجمع "خودافرين" للطاقة الكهرومائية على نهر أراكس الحدودي.وأشار الخبير في الشأن الإيراني الدكتور رضا إسكندر إلى أن "التحقيقات في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق بدأت"، معتبراً أن "النتائج قد تبدل المشهد السياسي، وإيران ستستعين بخبراء روس موثوق بهم عالميا".وحول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن عدم احترام موت الرئيس الإيراني، قال إسكندر إنّ "الولايات المتحدة معروفة بعدم احترامها لهذه اللياقات، وهنك حقد دفين تجاه إيران بعد نسفها للمشروع الأمريكي في المنطقة".بلينكن: الشعب الإيراني "ربما يكون أفضل حالا" بعد وفاة رئيسي

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