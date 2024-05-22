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"القسام" توقع قوة إسرائيلة بكمين في شمال القطاع
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https://sarabic.ae/20240522/هنية-من-طهران-الرئيس-الإيراني-الراحل-أكد-أن-طوفان-الأقصى-هو-زلزال-ضرب-إسرائيل--1089085171.html
هنية من طهران: الرئيس الإيراني الراحل أكد أن "طوفان الأقصى" هو زلزال ضرب إسرائيل
هنية من طهران: الرئيس الإيراني الراحل أكد أن "طوفان الأقصى" هو زلزال ضرب إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي أكد أن القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T05:57+0000
2024-05-22T05:57+0000
إيران
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وأوضح هنية، في كلمة له خلال مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقة في طهران، أن "الرئيس الإيراني الراحل أكد أن طوفان الأقصى هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أنه أكد أيضا، خلال لقائنا به في رمضان أن المقاومة في فلسطين هي الجبهة الأولى لمحور المقاومة. وأكد هنية أن "غزة سوف تواصل المقاومة حتى تحرير كل الأرض وفي قلبها القدس المبارك"، مشيرا إلى أنه جاء اليوم إلى طهران باسم الشعب الفلسطيني وغزة العزة لنقدم واجب العزاء. واحتشد الإيرانيون في جامعة طهران ومحيطها للصلاة على جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما. وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، والتي كان على متنها 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
https://sarabic.ae/20240522/سقطنا-في-الوادي-مكالمة-هاتفية-تكشف-ماذا-حدث-لإبراهيم-رئيسي-ورفاقة-في-رحلتهم-الأخيرة-1089084668.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, حركة حماس, إسماعيل هنية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, حركة حماس, إسماعيل هنية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

هنية من طهران: الرئيس الإيراني الراحل أكد أن "طوفان الأقصى" هو زلزال ضرب إسرائيل

05:57 GMT 22.05.2024
© AFP 2023 / HAMID ABEDIجنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي
جنازة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© AFP 2023 / HAMID ABEDI
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قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي أكد أن القضية الفلسطينية هي في صلب قضايا الأمة وأن المقاومة هي خيار استراتيجي لمشروع التحرير".
وأوضح هنية، في كلمة له خلال مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقة في طهران، أن "الرئيس الإيراني الراحل أكد أن طوفان الأقصى هو زلزال ضرب الكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أنه أكد أيضا، خلال لقائنا به في رمضان أن المقاومة في فلسطين هي الجبهة الأولى لمحور المقاومة.
وأكد هنية أن "غزة سوف تواصل المقاومة حتى تحرير كل الأرض وفي قلبها القدس المبارك"، مشيرا إلى أنه جاء اليوم إلى طهران باسم الشعب الفلسطيني وغزة العزة لنقدم واجب العزاء.
جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقة في مدينة تبريز - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
"سقطنا في الوادي"... مكالمة هاتفية تكشف ماذا حدث لإبراهيم رئيسي ورفاقة في رحلتهم الأخيرة
05:35 GMT
واحتشد الإيرانيون في جامعة طهران ومحيطها للصلاة على جثمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.
وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، والتي كان على متنها 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
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