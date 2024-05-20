https://sarabic.ae/20240520/العثور-على-مروحية-الرئيس-الإيراني-ولا-توجد-علامات-تدل-على-أن-ركاب-المروحية-على-قيد-الحياة--عاجل-1089005706.html
العثور على مروحية الرئيس الإيراني ولا توجد علامات تدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة- عاجل
العثور على مروحية الرئيس الإيراني ولا توجد علامات تدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة- عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الاثنين، بالعثور على موقع سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. مضيفة أن فرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T03:14+0000
2024-05-20T03:14+0000
2024-05-20T03:14+0000
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ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" مقاطع فيديو قالت إنها لموقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني.وبعدها نشرت مقطع فيديو قالت فيه وكالة "إسنا"، إن فرق الإنقاذ الإيرانية تتجه نحو مروحية الرئيس الإيراني.ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية صورة من موقع تحطم الطائرة وقالت "مع اكتشاف موقع المروحية المنكوبة، لم يتم ملاحظة أي علامات تدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة حتى الآن".وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: عند اكتشاف موقع المروحية المنكوبة لم يتم العثور على أي أثر يدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية
إيران
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, العالم
العثور على مروحية الرئيس الإيراني ولا توجد علامات تدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة- عاجل
يتبع
أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الاثنين، بالعثور على موقع سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. مضيفة أن فرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث.
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" مقاطع فيديو قالت إنها لموقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني.
وبعدها نشرت مقطع فيديو قالت فيه وكالة "إسنا"، إن فرق الإنقاذ الإيرانية تتجه نحو مروحية الرئيس الإيراني.
ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية صورة من موقع تحطم الطائرة وقالت "مع اكتشاف موقع المروحية المنكوبة، لم يتم ملاحظة أي علامات تدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة حتى الآن".
وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: عند اكتشاف موقع المروحية المنكوبة لم يتم العثور على أي أثر يدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية