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العثور على مروحية الرئيس الإيراني ولا توجد علامات تدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة- عاجل
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العثور على مروحية الرئيس الإيراني ولا توجد علامات تدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة- عاجل
العثور على مروحية الرئيس الإيراني ولا توجد علامات تدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة- عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الاثنين، بالعثور على موقع سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. مضيفة أن فرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T03:14+0000
2024-05-20T03:14+0000
إيران
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الرئيس الإيراني
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ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" مقاطع فيديو قالت إنها لموقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني.وبعدها نشرت مقطع فيديو قالت فيه وكالة "إسنا"، إن فرق الإنقاذ الإيرانية تتجه نحو مروحية الرئيس الإيراني.ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية صورة من موقع تحطم الطائرة وقالت "مع اكتشاف موقع المروحية المنكوبة، لم يتم ملاحظة أي علامات تدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة حتى الآن".وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: عند اكتشاف موقع المروحية المنكوبة لم يتم العثور على أي أثر يدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية
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العثور على مروحية الرئيس الإيراني ولا توجد علامات تدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة- عاجل

03:14 GMT 20.05.2024
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الاثنين، بالعثور على موقع سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. مضيفة أن فرق الإنقاذ تقترب من مكان الحادث.
ونشرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" مقاطع فيديو قالت إنها لموقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني.
وبعدها نشرت مقطع فيديو قالت فيه وكالة "إسنا"، إن فرق الإنقاذ الإيرانية تتجه نحو مروحية الرئيس الإيراني.
ونشرت وكالة "مهر" الإيرانية صورة من موقع تحطم الطائرة وقالت "مع اكتشاف موقع المروحية المنكوبة، لم يتم ملاحظة أي علامات تدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة حتى الآن".
وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني: عند اكتشاف موقع المروحية المنكوبة لم يتم العثور على أي أثر يدل على أن ركاب المروحية على قيد الحياة، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنهاأمس, 20:48 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 800 ألف فلسطيني نزحوا من رفح والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"أمس, 12:43 GMT
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