مساعد رئيسي يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة الرئيس الإيراني ويزف بشرى للشعب

عربي
تغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
10:28 GMT
27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"كتائب القسام" مستعدة لمعركة استنزاف طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تتحدى التقلبات الكمومية نظريات الموصلية الفائقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس الذي يهدد بالاستقالة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240519/مساعد-رئيسي-يكشف-تفاصيل-ما-قبل-اختفاء-طائرة-الرئيس-الإيراني-ويزف-بشرى-للشعب--عاجل-1089003972.html
مساعد رئيسي يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة الرئيس الإيراني ويزف بشرى للشعب
مساعد رئيسي يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة الرئيس الإيراني ويزف بشرى للشعب
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، في ساعة متأخر من ليل اليوم الأحد، أن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محسن منصور يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T21:37+0000
2024-05-19T21:48+0000
إيران
أخبار إيران
الرئيس الإيراني
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/13/1088995741_0:174:3071:1901_1920x0_80_0_0_fd018179c1ac4d2d59b9f209c2943836.jpg
وقال محسن منصوري، إن رئيس الجمهورية كان حاضرا في محافظة أذربيجان الشرقية في الساعة الثامنة صباحا، وتوجه حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر إلى تبريز لافتتاح مشروع هناك.وأضاف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، أقلعت 3 مروحيات معا وحوالي الساعة الواحدة والنصف انقطع الاتصال مع مروحية رئيس الجمهورية مع المروحيتين الأخريين، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.ولفت أن المروحتين حاولتا البحث عن مروحية الرئيس الإيراني المفقودة لكنهما لم تنجحا ولم تعثرا على شيء.وتابع، أن الأمر الذي يثير التفاؤل هو أن وزارة الاتصالات حددت محل الحادث إلى نطاق كيلومترين.ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح اليوم الأحد، سد "قيزقلعة سي" المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيراً على الأقدام وسط ضباب كثيف.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/13/1088995741_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_1f3f2f276d9073849510cc9867c38b7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, العالم

مساعد رئيسي يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة الرئيس الإيراني ويزف بشرى للشعب

21:37 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 21:48 GMT 19.05.2024)
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoustوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تنشر الصورة الأخيرة لمروحية الرئيس الإيراني، والتي التقطت بعد افتتاح سد "قيز قلعة سي" في أذربيجان
وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، تنشر الصورة الأخيرة لمروحية الرئيس الإيراني، والتي التقطت بعد افتتاح سد قيز قلعة سي في أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، في ساعة متأخر من ليل اليوم الأحد، أن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محسن منصور يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال محسن منصوري، إن رئيس الجمهورية كان حاضرا في محافظة أذربيجان الشرقية في الساعة الثامنة صباحا، وتوجه حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر إلى تبريز لافتتاح مشروع هناك.
وأضاف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، أقلعت 3 مروحيات معا وحوالي الساعة الواحدة والنصف انقطع الاتصال مع مروحية رئيس الجمهورية مع المروحيتين الأخريين، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.
ولفت أن المروحتين حاولتا البحث عن مروحية الرئيس الإيراني المفقودة لكنهما لم تنجحا ولم تعثرا على شيء.
وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية زف منصوري بشرى للشعب الإيراني بأن شدة الحادث ليست كبيرة، لأن اثنين من الأشخاص الذين كانوا على متن مروحية رئيس الجمهورية الإيراني أجريا اتصالات مع أطقم الإنقاذ؛ وقد تم تقسيم المهام وتوجهت فرق الإنقاذ إلى المنطقة.
وتابع، أن الأمر الذي يثير التفاؤل هو أن وزارة الاتصالات حددت محل الحادث إلى نطاق كيلومترين.
ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح اليوم الأحد، سد "قيزقلعة سي" المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.
وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيراً على الأقدام وسط ضباب كثيف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها20:48 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 800 ألف فلسطيني نزحوا من رفح والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"12:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала