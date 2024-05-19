https://sarabic.ae/20240519/مساعد-رئيسي-يكشف-تفاصيل-ما-قبل-اختفاء-طائرة-الرئيس-الإيراني-ويزف-بشرى-للشعب--عاجل-1089003972.html
مساعد رئيسي يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة الرئيس الإيراني ويزف بشرى للشعب
مساعد رئيسي يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة الرئيس الإيراني ويزف بشرى للشعب
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، في ساعة متأخر من ليل اليوم الأحد، أن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محسن منصور يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T21:37+0000
2024-05-19T21:37+0000
2024-05-19T21:48+0000
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وقال محسن منصوري، إن رئيس الجمهورية كان حاضرا في محافظة أذربيجان الشرقية في الساعة الثامنة صباحا، وتوجه حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر إلى تبريز لافتتاح مشروع هناك.وأضاف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، أقلعت 3 مروحيات معا وحوالي الساعة الواحدة والنصف انقطع الاتصال مع مروحية رئيس الجمهورية مع المروحيتين الأخريين، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.ولفت أن المروحتين حاولتا البحث عن مروحية الرئيس الإيراني المفقودة لكنهما لم تنجحا ولم تعثرا على شيء.وتابع، أن الأمر الذي يثير التفاؤل هو أن وزارة الاتصالات حددت محل الحادث إلى نطاق كيلومترين.ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح اليوم الأحد، سد "قيزقلعة سي" المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيراً على الأقدام وسط ضباب كثيف.
إيران
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سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, العالم
إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, العالم
مساعد رئيسي يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة الرئيس الإيراني ويزف بشرى للشعب
21:37 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 21:48 GMT 19.05.2024)
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، في ساعة متأخر من ليل اليوم الأحد، أن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، محسن منصور يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال محسن منصوري، إن رئيس الجمهورية كان حاضرا في محافظة أذربيجان الشرقية في الساعة الثامنة صباحا، وتوجه حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر إلى تبريز لافتتاح مشروع هناك.
وأضاف مساعد الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية، أقلعت 3 مروحيات معا وحوالي الساعة الواحدة والنصف انقطع الاتصال مع مروحية رئيس الجمهورية مع المروحيتين الأخريين، وفقا لوكالة أنباء فارس
الإيرانية.
ولفت أن المروحتين حاولتا البحث عن مروحية الرئيس الإيراني المفقودة لكنهما لم تنجحا ولم تعثرا على شيء.
وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية زف منصوري بشرى للشعب الإيراني بأن شدة الحادث ليست كبيرة، لأن اثنين من الأشخاص الذين كانوا على متن مروحية رئيس الجمهورية الإيراني أجريا اتصالات مع أطقم الإنقاذ؛ وقد تم تقسيم المهام وتوجهت فرق الإنقاذ إلى المنطقة.
وتابع، أن الأمر الذي يثير التفاؤل هو أن وزارة الاتصالات حددت محل الحادث إلى نطاق كيلومترين.
ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح اليوم الأحد، سد "قيزقلعة سي" المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.
وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيراً على الأقدام وسط ضباب كثيف.