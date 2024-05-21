https://sarabic.ae/20240521/بلينكن-الشعب-الإيراني-ربما-يكون-أفضل-حالا-بعد-وفاة-رئيسي-1089075573.html

بلينكن: الشعب الإيراني "ربما يكون أفضل حالا" بعد وفاة رئيسي

بلينكن: الشعب الإيراني "ربما يكون أفضل حالا" بعد وفاة رئيسي

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن الشعب الإيراني "ربما يكون أفضل حالا" الآن بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T17:58+0000

2024-05-21T17:58+0000

2024-05-21T17:58+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وجاءت تصريحات بلينكن خلال جلسة استماع أمام لجنة الخارجية الأمريكية في مجلس الشيوخ، مضيفا: "نعم، ربما يكون الشعب الإيراني في وضع أفضل".من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تعازيها لطهران بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وعدد آخر من المسؤولين.واستبعد البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، "حدوث تغييرات جذرية في العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وكانت طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين في منطقة فرزكان شمال غربي إيران، قد تحطمت بعد ظهر الأحد الماضي.ويشار إلى أن عملية البحث والإنقاذ التي شهدت صعوبات بسبب الظروف المناخية الصعبة، قد استمرت حتى صباح أمس الاثنين، حينما عثر على حطام الطائرة وتم تأكيد مصرع جميع من كان على متنها.ويتولى النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، مهام رئاسة الدولة الإيرانية لمدة 50 يومًا حتى إجراء انتخابات رئاسية.

https://sarabic.ae/20240521/خبير-في-الشأن-الإقليمي-لـسبوتنيك-كلما-فقدت-إيران-شخصية-قيادية-كلما-التف-الشعب-الإيراني-حول-نظامه-1089062614.html

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