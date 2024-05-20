https://sarabic.ae/20240520/بوتين-والمكلف-بأعمال-الرئيس-الإيراني-يؤكدان-التزامهما-بمواصلة-وتعزيز-التعاون-الشامل-1089026127.html

بوتين والمكلف بأعمال الرئيس الإيراني يؤكدان التزامهما بمواصلة وتعزيز التعاون الشامل

بوتين والمكلف بأعمال الرئيس الإيراني يؤكدان التزامهما بمواصلة وتعزيز التعاون الشامل

سبوتنيك عربي

أعلن الكرملين في بيان نشره، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمكلف بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر، أكدا رغبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون... 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T12:06+0000

2024-05-20T12:06+0000

2024-05-20T12:06+0000

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وجاء في البيان الصادر عن الكرملين عقب الاتصال الهاتفي بين بوتين ومخبر، أن "كلا الجانبين (الروسي والإيراني) أكدا التزامهما المتبادل بمواصلة التعزيز المستمر للتفاعل الروسي الإيراني الشامل لصالح شعبي البلدين". وأبرق الرئيس بوتين، في وقت سابق، برسالة تعزية إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أعرب فيها عن تعازيه في الوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق لهما.ونشر الكرملين نص البرقية، جاء فيها: "نتقدم بالتعازي العميقة في المأساة الكبيرة التي حلت بالشعب الإيراني، الكارثة الجوية التي تسببت في مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكذلك عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الدولة". الخارجية الروسية تعزي إيران بوفاة رئيسي والوفد المرافق لهوتابع بوتين في رسالته: "لقد التقيت بالرئيس الراحل إبراهيم رئيسي مرات عدة، وستبقى ذكر هذا الإنسان الطيب الرائع معي، وأود أن تبلغوا مرة أخرى أعمق كلمات المواساة والدعم للأقرباء وأصدقاء الرئيس الراحل، وكذلك جميع من لقوا مصرعهم في الحادث الأليم. تمنياتي لكم ولجميع الشعب الإيراني بالصبر في مواجهة مصابكم الأليم الذي لا يعوض".وتحطمت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين في منطقة فرزكان شمال غربي إيران، بعد ظهر الأحد.وسيشغل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، منصب رئيس الدولة لمدة 50 يومًا حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة ينظمها مجلس خاص.التسلسل الزمني لأبرز حوادث الطائرات التي حملت على متنها قادة وزعماء ورؤساء دول

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