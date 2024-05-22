تغطية مباشرة... خامنئي يؤم صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني ومرافقيه في طهران

صلاة الجنازة على الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه في طهران— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 22, 2024
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أدى المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة، اليوم الأربعاء، على جثمان الرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحية مع سبعة مسؤولين بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.
وتجمّعت الحشود في "جامعة طهران" ومحيطها حيث أمّ المرشد الأعلى الصلاة على الجثامين. وسيوارى جثمان رئيسي الثرى غدا الخميس في مشهد وهي مسقط رأسه في شمال شرق إيران.
وحضر الجنازة كبار قادة الحرس الثوري الإيراني. وكان بين الحضور أيضا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي حركة حماس في قطاع غزة.
وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة. وكان على متن الطائرة 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
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مشاهد إضافية من وصول جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين لقوا حتفهم في تحطم المروحية إلى طهران