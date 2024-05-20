https://sarabic.ae/20240520/بوتين-يعرب-عن-تعازيه-لإيران-بوفاة-رئيسي-ووزير-خارجيته-ومرافقيهما-1089009959.html
بوتين يعرب عن تعازيه لإيران بوفاة رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهما
بوتين يعرب عن تعازيه لإيران بوفاة رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهما
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه العميقة جراء مصرع نظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T07:42+0000
2024-05-20T07:42+0000
2024-05-20T08:59+0000
روسيا
إيران
العالم
الكرملين
فلاديمير بوتين
إبراهيم رئيسي
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وأبرق الرئيس بوتين برسالة تعزية إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أعرب فيها عن تعازيه في الوفاة المأساوية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق لهما.ونشر الكرملين نص البرقية، جاء فيها: "نتقدم بالتعازي العميقة في المأساة الكبيرة التي حلت بالشعب الإيراني، الكارثة الجوية التي تسببت في مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكذلك عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الدولة".الخارجية الروسية تعزي إيران بوفاة رئيسي والوفد المرافق لهوتابع بوتين في رسالته: "لقد التقيت بالرئيس الراحل إبراهيم رئيسي مرات عدة، وستبقى ذكر هذا الإنسان الطيب الرائع معي، وأود أن تبلغوا مرة أخرى أعمق كلمات المواساة والدعم للأقرباء وأصدقاء الرئيس الراحل، وكذلك جميع من لقوا مصرعهم في الحادث الأليم. تمنياتي لكم ولجميع الشعب الإيراني بالصبر في مواجهة مصابكم الأليم الذي لا يعوض".وتحطمت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين في منطقة فرزكان شمال غربي إيران، بعد ظهر الأحد.وسيشغل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، منصب رئيس الدولة لمدة 50 يومًا حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة ينظمها مجلس خاص.التسلسل الزمني لأبرز حوادث الطائرات التي حملت على متنها قادة وزعماء ورؤساء دول
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روسيا, إيران, العالم, الكرملين, فلاديمير بوتين, إبراهيم رئيسي
روسيا, إيران, العالم, الكرملين, فلاديمير بوتين, إبراهيم رئيسي
بوتين يعرب عن تعازيه لإيران بوفاة رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيهما
07:42 GMT 20.05.2024 (تم التحديث: 08:59 GMT 20.05.2024)
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن تعازيه العميقة جراء مصرع نظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق لهما.
وأبرق الرئيس بوتين برسالة تعزية إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أعرب فيها عن تعازيه في الوفاة المأساوية للرئيس الإيراني
إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته والوفد المرافق لهما.
ونشر الكرملين نص البرقية، جاء فيها: "نتقدم بالتعازي العميقة في المأساة الكبيرة التي حلت بالشعب الإيراني، الكارثة الجوية التي تسببت في مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكذلك عدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الدولة".
وأضافت الرسالة: "السيد إبراهيم رئيسي كان سياسيا بارزا، أمضى حياته كلها في خدمة وطنه، وكان يحظى باحترام واسع وكبير بين مواطنيه وكذلك حول العالم، حيث أسهم في تعزيز العلاقات الودية مع بلدنا وكصديق مخلص لروسيا على نحو لا يقدر بثمن، وبذل في ذلك جهودا كبيرة ما أثمر عن تطور العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية".
وتابع بوتين في رسالته: "لقد التقيت بالرئيس الراحل إبراهيم رئيسي مرات عدة، وستبقى ذكر هذا الإنسان الطيب الرائع معي، وأود أن تبلغوا مرة أخرى أعمق كلمات المواساة والدعم للأقرباء وأصدقاء الرئيس الراحل، وكذلك جميع من لقوا مصرعهم في الحادث الأليم. تمنياتي لكم ولجميع الشعب الإيراني بالصبر في مواجهة مصابكم الأليم الذي لا يعوض".
وتحطمت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني
إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين في منطقة فرزكان شمال غربي إيران، بعد ظهر الأحد.
استمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح الاثنين، وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، وعثر في صباح اليوم الاثنين، على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.
وسيشغل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، منصب رئيس الدولة لمدة 50 يومًا حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة ينظمها مجلس خاص.