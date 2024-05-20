تغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له

الكرملين: بوتين يرسل تعازيه إلى إيران بمصرع رئيسي

"أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة في الفاجعة الكبيرة التي ألمت بشعب جمهورية إيران الإسلامية - حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي، وكذلك حياة عدد من رجال الدولة البارزين الآخرين في بلدكم"

"كان سيد إبراهيم رئيسي سياسيا بارزا كرس حياته كلها لخدمة بلده، وكان يحظى بحق بتقدير كبير من قبل مواطنيه ويتمتع بمكانة كبيرة في الخارج، وبوصفه صديقا حقيقيا لروسيا، فقد قدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن في تطوير علاقات حسن الجوار بين بلدينا وبذل جهودا كبيرة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية"