تغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له

رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني ينفي الاعتماد على المساعدات الخارجية للعثور على حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له
العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس السلطة التنفيذية بإيران، محمد مخبر، في وفاة إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم مروحيتهم
رئيس "منظمة إدارة الأزمات" في إيران: تم التعرف على هوية جميع القتلى في حادث المروحية الرئاسية ولا حاجة لاختبار الحمض النووي
سوريا تعلن الحداد الوطني وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام عقب وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم طائرة
مجلس الوزراء الإيراني يوافق على تعيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، قائما بأعمال الوزارة حتى تنصيب وزير جديد للخارجية، بعد وفاة حسين أمير عبد اللهيان
المرشد الإيراني علي خامنئي يعلن الحداد الوطني لمدة 5 أيام بعد مصرع رئيسي
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن الحداد الوطني وتنكيس الأعلام لمدة يوم واحد
الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو: لقد توفي أبناء متميزون للشعب الإيراني ضمن عملهم المكانة الصحيحة لإيران
الرئيس الصيني شي جين بينغ: وفاة رئيسي المأساوية كانت خسارة كبيرة للشعب الإيراني وتسببت أيضًا في فقدان الشعب الصيني صديقا عزيزا
الكرملين: بوتين يرسل تعازيه إلى إيران بمصرع رئيسي
"أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة في الفاجعة الكبيرة التي ألمت بشعب جمهورية إيران الإسلامية - حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي، وكذلك حياة عدد من رجال الدولة البارزين الآخرين في بلدكم"
"كان سيد إبراهيم رئيسي سياسيا بارزا كرس حياته كلها لخدمة بلده، وكان يحظى بحق بتقدير كبير من قبل مواطنيه ويتمتع بمكانة كبيرة في الخارج، وبوصفه صديقا حقيقيا لروسيا، فقد قدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن في تطوير علاقات حسن الجوار بين بلدينا وبذل جهودا كبيرة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية"