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تغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له
تغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، صباح اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية كانت تقله على الحدود مع أذربيجان. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, новый онлайн для белой редактуры, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, новый онлайн для белой редактуры, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له

10:08 GMT 20.05.2024
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، صباح اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية كانت تقله على الحدود مع أذربيجان.
وكان مرافقا للرئيس الإيراني في المروحية، وزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، الذي أعلن وفاته أيضا في الحادث، والذي وقع نتيجة الظروف الجوية السيئة.
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10:08 GMT 20.05.2024
وزير الخارجية الإيراني السابق، جواد ظريف - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
وزير الخارجية الإيراني السابق: العقوبات الأمريكية مسؤولة عن تحطم مروحية رئيسي
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10:03 GMT 20.05.2024
10:01 GMT 20.05.2024

رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني ينفي الاعتماد على المساعدات الخارجية للعثور على حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له

09:58 GMT 20.05.2024

العاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يعزيان رئيس السلطة التنفيذية بإيران، محمد مخبر، في وفاة إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم مروحيتهم

09:47 GMT 20.05.2024
09:44 GMT 20.05.2024
09:28 GMT 20.05.2024

رئيس "منظمة إدارة الأزمات" في إيران: تم التعرف على هوية جميع القتلى في حادث المروحية الرئاسية ولا حاجة لاختبار الحمض النووي

09:18 GMT 20.05.2024
09:12 GMT 20.05.2024

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09:04 GMT 20.05.2024
08:58 GMT 20.05.2024

مجلس الوزراء الإيراني يوافق على تعيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، قائما بأعمال الوزارة حتى تنصيب وزير جديد للخارجية، بعد وفاة حسين أمير عبد اللهيان

08:44 GMT 20.05.2024
08:42 GMT 20.05.2024
صورة نشرتها وزارة الدفاع الإيراني، توضح من اليمين إلى اليسار، مساعد الطيار العقيد طيار محسن دريانوش، العقيد طيار سيد طاهر مصطفوي، اللواء الفني بهروز قديمي قبل لحظات من قيادة مروحية الرئيس الإيراني التي لقوا مصرعهم بتحطمها - سبوتنيك عربي
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08:24 GMT 20.05.2024
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
قادة العالم ينعون الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.. "مدافعا عن السيادة لشعبه"
08:04 GMT
08:21 GMT 20.05.2024

المرشد الإيراني علي خامنئي يعلن الحداد الوطني لمدة 5 أيام بعد مصرع رئيسي

08:17 GMT 20.05.2024

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعلن الحداد الوطني وتنكيس الأعلام لمدة يوم واحد

08:17 GMT 20.05.2024

الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو: لقد توفي أبناء متميزون للشعب الإيراني ضمن عملهم المكانة الصحيحة لإيران

08:16 GMT 20.05.2024

الرئيس الصيني شي جين بينغ: وفاة رئيسي المأساوية كانت خسارة كبيرة للشعب الإيراني وتسببت أيضًا في فقدان الشعب الصيني صديقا عزيزا

07:52 GMT 20.05.2024

الكرملين: بوتين يرسل تعازيه إلى إيران بمصرع رئيسي

"أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة في الفاجعة الكبيرة التي ألمت بشعب جمهورية إيران الإسلامية - حادث تحطم الطائرة الذي أودى بحياة الرئيس إبراهيم رئيسي، وكذلك حياة عدد من رجال الدولة البارزين الآخرين في بلدكم"

"كان سيد إبراهيم رئيسي سياسيا بارزا كرس حياته كلها لخدمة بلده، وكان يحظى بحق بتقدير كبير من قبل مواطنيه ويتمتع بمكانة كبيرة في الخارج، وبوصفه صديقا حقيقيا لروسيا، فقد قدم مساهمة شخصية لا تقدر بثمن في تطوير علاقات حسن الجوار بين بلدينا وبذل جهودا كبيرة للارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية"

07:50 GMT 20.05.2024
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