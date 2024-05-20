https://sarabic.ae/20240520/الخارجية-الروسية-تعزي-إيران-بوفاة-رئيسي-والوفد-المرافق-له-1089009122.html
الخارجية الروسية تعزي إيران بوفاة رئيسي والوفد المرافق له
الخارجية الروسية تعزي إيران بوفاة رئيسي والوفد المرافق له
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، صباح اليوم الإثنين، عن تعازيه العميقة لنبأ الوفاة المأساوية للرئيس رئيسي ووزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق لهما. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T06:55+0000
2024-05-20T06:55+0000
2024-05-20T07:20+0000
روسيا
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وقال لافروف في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: "سنتذكر دائمًا هذه الشخصيات السياسية البارزة، باعتبارهم وطنيين حقيقيين للجمهورية الإسلامية، الذين دافعوا بحزم عن مصالح دولتهم وضحوا بحياتهم في خدمة وطنهم. في روسيا، عُرف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، كونهما صديقان حقيقان وموثوقان لبلادنا. إن دورهما في تعزيز التعاون الروسي الإيراني المتبادل المنفعة والشراكة القائمة على الثقة، لا يقدر بثمن".وأعرب لافروف عن "تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا، وكذلك لكل الشعب الإيراني الصديق في هذه اللحظة الحزينة"؛ وختم قائلا: "أفكارنا وقلوبنا معكم".وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن، صباح اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما في أعقاب العثور على المروحية التي كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، حيث لم يتم رصد أي علامة على وجود أحياء بين الحطام،
https://sarabic.ae/20240520/من-هو-الرئيس-الإيراني-إبراهيم-رئيسي؟-1089008731.html
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روسيا
الخارجية الروسية تعزي إيران بوفاة رئيسي والوفد المرافق له
06:55 GMT 20.05.2024 (تم التحديث: 07:20 GMT 20.05.2024)
أعرب وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، صباح اليوم الإثنين، عن تعازيه العميقة لنبأ الوفاة المأساوية للرئيس رئيسي ووزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق لهما.
وقال لافروف في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية: "سنتذكر دائمًا هذه الشخصيات السياسية البارزة، باعتبارهم وطنيين حقيقيين للجمهورية الإسلامية، الذين دافعوا بحزم عن مصالح دولتهم وضحوا بحياتهم في خدمة وطنهم. في روسيا، عُرف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، كونهما صديقان حقيقان وموثوقان لبلادنا. إن دورهما في تعزيز التعاون الروسي الإيراني المتبادل المنفعة والشراكة القائمة على الثقة، لا يقدر بثمن".
وأكد وزير الخارجية الروسي أن موسكو "تشعر بحزن عميق لنبأ الوفاة المأساوية لرئيسي ووزير الخارجية الإيراني في حادث تحطم مروحية".
وأعرب لافروف عن "تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا، وكذلك لكل الشعب الإيراني الصديق في هذه اللحظة الحزينة"؛ وختم قائلا: "أفكارنا وقلوبنا معكم".
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن، صباح اليوم الإثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق لهما في أعقاب العثور على المروحية التي كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، حيث لم يتم رصد أي علامة على وجود أحياء بين الحطام،