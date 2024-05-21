خبير في الشأن الإقليمي لـ"سبوتنيك": كلما فقدت إيران شخصية قيادية كلما التف الشعب الإيراني حول نظامه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:28 GMT
26 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب سقوط مروحية رئيسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240521/خبير-في-الشأن-الإقليمي-لـسبوتنيك-كلما-فقدت-إيران-شخصية-قيادية-كلما-التف-الشعب-الإيراني-حول-نظامه-1089062614.html
خبير في الشأن الإقليمي لـ"سبوتنيك": كلما فقدت إيران شخصية قيادية كلما التف الشعب الإيراني حول نظامه
خبير في الشأن الإقليمي لـ"سبوتنيك": كلما فقدت إيران شخصية قيادية كلما التف الشعب الإيراني حول نظامه
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الإقليمي محمد شمص، أنّ "حادث المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T11:28+0000
2024-05-21T11:28+0000
العالم
إيران
أخبار إيران
الرئيس الإيراني
حادثة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089014502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f71982c348bd4a8588024a4332e949bc.jpg
ولفت شمص، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الهلال الأحمر الإيراني، طلب المساعدة من الجميع في عمليات الإنقاذ وتركيا أول من استجابت لهذا النداء".وأشار شمص إلى أن "السؤال المطروح اليوم هو عن تداعيات هذه الكارثة على المشهد السياسي الداخلي والخارجي في ما يتعلق بإيران"، مشدّداً على أن "الموقف الإيراني لن يتغير داخلياً أم خارجياً، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة مؤسسات بدليل تسلّم محمد مخبر، مباشرة مهام الرئيس الإيراني مؤقتا، وعلي باقري كني، مهام القائم بأعمال وزارة الخارجية، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة بعد 50 يوماً كحد أقصى".وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، التي كان على متنها 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة."صديق مقرب وخسارة كبيرة"... زعيم كوريا الشمالية يعزي بوفاة رئيسيسوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام... فيديو
https://sarabic.ae/20240521/تغطية-مباشرة-تعرض-مروحية-الرئيس-الإيراني-لحادث-وفرق-الإنقاذ-تبحث-عنها-1088992118.html
https://sarabic.ae/20240519/تصويت-ما-هو-رأيك-بحادثة-سقوط-طائرة-الرئيس-الإيراني--1088998639.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089014502_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5742122e839d75874083786fa97b02c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, حادثة
العالم, إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, حادثة

خبير في الشأن الإقليمي لـ"سبوتنيك": كلما فقدت إيران شخصية قيادية كلما التف الشعب الإيراني حول نظامه

11:28 GMT 21.05.2024
© AP Photo / Mary Altafferالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحمل صورة الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني ، خلال كلمته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، 21 سبتمبر 2022
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحمل صورة الجنرال الإيراني المقتول قاسم سليماني ، خلال كلمته في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة، 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
تابعنا عبر
رأى الخبير في الشأن الإقليمي محمد شمص، أنّ "حادث المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق هو حادث مأساوي وقع نتيجة العاصفة الجوية التي ضربت أذربيجان".
ولفت شمص، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الهلال الأحمر الإيراني، طلب المساعدة من الجميع في عمليات الإنقاذ وتركيا أول من استجابت لهذا النداء".
وأشار شمص إلى أن "السؤال المطروح اليوم هو عن تداعيات هذه الكارثة على المشهد السياسي الداخلي والخارجي في ما يتعلق بإيران"، مشدّداً على أن "الموقف الإيراني لن يتغير داخلياً أم خارجياً، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة مؤسسات بدليل تسلّم محمد مخبر، مباشرة مهام الرئيس الإيراني مؤقتا، وعلي باقري كني، مهام القائم بأعمال وزارة الخارجية، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة بعد 50 يوماً كحد أقصى".
يحمل أنصار رجل الدين المتشدد إبراهيم ربيعي صورته ويحملون علم بلادهم خلال تجمع انتخابي رئاسي عام 2017 في طهران، إيران، 16 مايو 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
تغطية مباشرة... تشييع جنازة الرئيس الإيراني ورفاقه من تبريز
08:07 GMT

وفي ما يتعلق بتشييع الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، أوضح شمص أنه "سيكون استثنائياً وحاشداً، وهو بمثابة استفتاء جديد للشعب الإيراني حول علاقته مع قادته"، مضيفاً أنه "كلما فقدت إيران شخصية قيادية كلما التف الشعب الإيراني حول نظامه على اعتبار أنها مرحلة وطنية مهمة"، وخصوصاً أن "أعداء طهران في الخارج يحاولون الاستفادة من هذه اللحظة، ومنهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، الذي تواصل مع مستشار الأمن القومي الأمني، جيك سوليفان، داعياً إياه للتعاون في هذا الإطار".

الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
تصويت... برأيك ما سبب سقوط مروحية الرئيس الإيراني؟
19 مايو, 17:42 GMT
وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، التي كان على متنها 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
"صديق مقرب وخسارة كبيرة"... زعيم كوريا الشمالية يعزي بوفاة رئيسي
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сторонники президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахим Раиси - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تشييع جنازة الرئيس الإيراني ورفاقه من تبريز08:07 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ترفض استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح05:28 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينأمس, 06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала