https://sarabic.ae/20240521/خبير-في-الشأن-الإقليمي-لـسبوتنيك-كلما-فقدت-إيران-شخصية-قيادية-كلما-التف-الشعب-الإيراني-حول-نظامه-1089062614.html

خبير في الشأن الإقليمي لـ"سبوتنيك": كلما فقدت إيران شخصية قيادية كلما التف الشعب الإيراني حول نظامه

خبير في الشأن الإقليمي لـ"سبوتنيك": كلما فقدت إيران شخصية قيادية كلما التف الشعب الإيراني حول نظامه

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشأن الإقليمي محمد شمص، أنّ "حادث المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T11:28+0000

2024-05-21T11:28+0000

2024-05-21T11:28+0000

العالم

إيران

أخبار إيران

الرئيس الإيراني

حادثة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/14/1089014502_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f71982c348bd4a8588024a4332e949bc.jpg

ولفت شمص، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الهلال الأحمر الإيراني، طلب المساعدة من الجميع في عمليات الإنقاذ وتركيا أول من استجابت لهذا النداء".وأشار شمص إلى أن "السؤال المطروح اليوم هو عن تداعيات هذه الكارثة على المشهد السياسي الداخلي والخارجي في ما يتعلق بإيران"، مشدّداً على أن "الموقف الإيراني لن يتغير داخلياً أم خارجياً، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية هي دولة مؤسسات بدليل تسلّم محمد مخبر، مباشرة مهام الرئيس الإيراني مؤقتا، وعلي باقري كني، مهام القائم بأعمال وزارة الخارجية، إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة بعد 50 يوماً كحد أقصى".وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، التي كان على متنها 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة."صديق مقرب وخسارة كبيرة"... زعيم كوريا الشمالية يعزي بوفاة رئيسيسوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام... فيديو

https://sarabic.ae/20240521/تغطية-مباشرة-تعرض-مروحية-الرئيس-الإيراني-لحادث-وفرق-الإنقاذ-تبحث-عنها-1088992118.html

https://sarabic.ae/20240519/تصويت-ما-هو-رأيك-بحادثة-سقوط-طائرة-الرئيس-الإيراني--1088998639.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, حادثة