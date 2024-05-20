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سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام... فيديو
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام... فيديو
سبوتنيك عربي
تشارك سوريا حليفتها جمهورية إيران حزنها بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما إثر حادث أليم أثناء أداء الواجب. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T20:39+0000
2024-05-20T20:41+0000
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وأعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام السورية على جميع المباني الرسمية في جميع المحافظات.ومنذ اللحظات الأولى لانتشار خبر فقدان الاتصال بمروحية رئيسي، وحتى تأكيد وفاته مع رفاقه صباح الاثنين، أصاب السوريين الذهول وهم يتابعون ما توارد من أخبار عبر الإذاعات والوكالات وشاشات التلفزة، إلى جانب التحليلات التي رافقت الإعلان عن وفاة رئيسي.ورصدت كاميرا "سبوتنيك" خلال جولة لها في شوارع العاصمة السورية دمشق، التضامن الكبير من السوريين مع الشعب الإيراني، خاصة وأن هذا البلد الصديق لعب دوراً بارزاً في مكافحة جحافل الإرهاب الذي اجتاح سوريا منذ عام 2011، إلى جانب الدعم الاقتصادي والدبلوماسي، كتفا بكتف مع الحليفين الروسي والصيني.قال الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، إن "وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي بحادث تحطم مروحيته ثقيلة للغاية على الشعب والدولة لكنها لن تخلق أي فراغ في إدارة البلاد".وطلب مخبر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، "من كافة أعضاء الحكومة مواصلة عملهم دون انقطاع أو تأخير وبنفس الروح والقوة المعتادة حتى لا يحدث اضطراب في شؤون البلاد ومعالجة مشاكل الشعب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمكلف بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر، أكدا رغبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون الشامل بين روسيا الاتحادية وإيران.وتحطمت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين في منطقة فرزكان شمال غربي إيران، بعد ظهر الأحد.واستمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح الاثنين، وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، حتى عثر على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.وسيشغل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، منصب رئيس الدولة لمدة 50 يومًا حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة ينظمها مجلس خاص.
https://sarabic.ae/20240520/الرئيس-الإيراني-المؤقت-لن-يحدث-أي-فراغ-في-إدارة-البلاد-1089044288.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, العالم العربي
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم, العالم العربي

سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام... فيديو

20:39 GMT 20.05.2024 (تم التحديث: 20:41 GMT 20.05.2024)
© Sputnik . Shams Molhemسوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© Sputnik . Shams Molhem
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حصري
تشارك سوريا حليفتها جمهورية إيران حزنها بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما إثر حادث أليم أثناء أداء الواجب.
وأعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام السورية على جميع المباني الرسمية في جميع المحافظات.
ومنذ اللحظات الأولى لانتشار خبر فقدان الاتصال بمروحية رئيسي، وحتى تأكيد وفاته مع رفاقه صباح الاثنين، أصاب السوريين الذهول وهم يتابعون ما توارد من أخبار عبر الإذاعات والوكالات وشاشات التلفزة، إلى جانب التحليلات التي رافقت الإعلان عن وفاة رئيسي.
© Sputnik . Shams Molhemسوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام
© Sputnik . Shams Molhem
ورصدت كاميرا "سبوتنيك" خلال جولة لها في شوارع العاصمة السورية دمشق، التضامن الكبير من السوريين مع الشعب الإيراني، خاصة وأن هذا البلد الصديق لعب دوراً بارزاً في مكافحة جحافل الإرهاب الذي اجتاح سوريا منذ عام 2011، إلى جانب الدعم الاقتصادي والدبلوماسي، كتفا بكتف مع الحليفين الروسي والصيني.
© Sputnik . Shams Molhemسوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام
© Sputnik . Shams Molhem
قال الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، إن "وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي بحادث تحطم مروحيته ثقيلة للغاية على الشعب والدولة لكنها لن تخلق أي فراغ في إدارة البلاد".
محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
الرئيس الإيراني المؤقت: لن يحدث أي فراغ في إدارة البلاد
20:16 GMT
وطلب مخبر، خلال اجتماع مجلس الوزراء، "من كافة أعضاء الحكومة مواصلة عملهم دون انقطاع أو تأخير وبنفس الروح والقوة المعتادة حتى لا يحدث اضطراب في شؤون البلاد ومعالجة مشاكل الشعب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
© Sputnik . Shams Molhemسوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام
© Sputnik . Shams Molhem
وكان الكرملين أعلن في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمكلف بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر، أكدا رغبتهما المتبادلة في تعزيز التعاون الشامل بين روسيا الاتحادية وإيران.
© Sputnik . Shams Molhemسوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام
© Sputnik . Shams Molhem
وتحطمت طائرة مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين في منطقة فرزكان شمال غربي إيران، بعد ظهر الأحد.
© Sputnik . Shams Molhemسوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
سوريا تشارك إيران مصابها.. حداد رسمي وتنكيس أعلام لثلاثة أيام
© Sputnik . Shams Molhem
واستمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح الاثنين، وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، حتى عثر على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.
وسيشغل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، منصب رئيس الدولة لمدة 50 يومًا حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة ينظمها مجلس خاص.
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