https://sarabic.ae/20240520/مشاهد-لوقوف-مجلس-الأمن-الدولي-دقيقة-صمت-حدادا-على-روح-كل-من-رئيسي-وعبد-اللهيان-فيديو-1089035779.html
مشاهد لوقوف مجلس الأمن الدولي "دقيقة صمت" حدادا على روح كل من رئيسي وعبد اللهيان... فيديو
مشاهد لوقوف مجلس الأمن الدولي "دقيقة صمت" حدادا على روح كل من رئيسي وعبد اللهيان... فيديو
سبوتنيك عربي
وقف مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادًا على روح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان الراحلين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك". 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T15:37+0000
2024-05-20T15:37+0000
2024-05-20T15:42+0000
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وتبين المشاهد لحظة وقوف أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادًا على روح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان الراحلين.وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة.وكان على متن الطائرة 9 أفراد على رأسهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيس ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.وكانت الظروف الجوية القاسية جعلت من الصعب تحديد المكان الذي وقع فيه الحادث، وبالتالي فإن عمل فرق الإنقاذ للوصول إلى المنطقة ترافق مع العديد من الصعوبات.
https://sarabic.ae/20240520/خبير-سياسات-إيران-تجاه-فلسطين-والمقاومة-وإسرائيل-وأمريكا-لن-تتغير-برحيل-رئيسي-1089035192.html
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العالم, منظمة الأمم المتحدة, إيران, نادي الفيديو
العالم, منظمة الأمم المتحدة, إيران, نادي الفيديو
مشاهد لوقوف مجلس الأمن الدولي "دقيقة صمت" حدادا على روح كل من رئيسي وعبد اللهيان... فيديو
15:37 GMT 20.05.2024 (تم التحديث: 15:42 GMT 20.05.2024)
وقف مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادًا على روح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان الراحلين، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
وتبين المشاهد لحظة وقوف أعضاء مجلس الأمن الدولي دقيقة صمت حدادًا على روح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان الراحلين.
وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
وكانت الظروف الجوية القاسية جعلت من الصعب تحديد المكان الذي وقع فيه الحادث، وبالتالي فإن عمل فرق الإنقاذ للوصول إلى المنطقة ترافق مع العديد من الصعوبات.