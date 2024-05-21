https://sarabic.ae/20240521/صديق-مقرب-وخسارة-كبيرة-زعيم-كوريا-الشمالية-يعزي-بوفاة-رئيسي-1089056746.html
"صديق مقرب وخسارة كبيرة"... زعيم كوريا الشمالية يعزي بوفاة رئيسي
"صديق مقرب وخسارة كبيرة"... زعيم كوريا الشمالية يعزي بوفاة رئيسي
سبوتنيك عربي
بعث الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، برسالة تعزية إلى إيران، بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله مع وفد مرافق له. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T09:42+0000
2024-05-21T09:42+0000
2024-05-21T09:42+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
إيران
أخبار إيران
إبراهيم رئيسي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/09/1085924883_0:0:1243:699_1920x0_80_0_0_0b24114fa6b2feea795499f389d4bf66.jpg
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، أن "كيم، أعرب في رسالته عن خالص تعازيه نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية إلى حكومة وشعب إيران والأسر المكلومة".وقال كيم إن وفاة رئيسي "خسارة كبيرة" للشعب الإيراني الشقيق وشعوب العالم الطامحة إلى الاستقلال والعدالة، بحسب قوله.كما أكد كيم أنه "واثق من أن إيران حكومة وشعبا، ستتغلب على آلام الخسارة الفادحة وتتقدم بشجاعة وقوة لبناء دولة قوية ومزدهرة".وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، والتي كان على متنها 9 أفراد.وبحسب التقارير الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
https://sarabic.ae/20240520/الرئيس-الإيراني-المؤقت-لن-يحدث-أي-فراغ-في-إدارة-البلاد-1089044288.html
كوريا الشمالية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/09/1085924883_46:0:1149:827_1920x0_80_0_0_be6828e2ba2abb110fdaa616b4692bf8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"صديق مقرب وخسارة كبيرة"... زعيم كوريا الشمالية يعزي بوفاة رئيسي
بعث الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، برسالة تعزية إلى إيران، بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله مع وفد مرافق له.
وذكرت
وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، أن "كيم، أعرب في رسالته عن خالص تعازيه نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية إلى حكومة وشعب إيران والأسر المكلومة".
وقال كيم إن وفاة رئيسي "خسارة كبيرة" للشعب الإيراني الشقيق وشعوب العالم الطامحة إلى الاستقلال والعدالة، بحسب قوله.
وأضاف أن "رئيسي، كان رجل دولة بارزا وصديقا مقربا"، مشيرا إلى أنه قدم "إسهاما كبيرا لقضية الشعب الإيراني في حماية سيادة وتنمية مصالح بلاده ومكتسبات الثورة الإسلامية".
كما أكد كيم أنه "واثق من أن إيران حكومة وشعبا، ستتغلب على آلام الخسارة الفادحة وتتقدم بشجاعة وقوة لبناء دولة قوية ومزدهرة".
وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، والتي كان على متنها 9 أفراد
.
وبحسب التقارير الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.