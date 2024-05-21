https://sarabic.ae/20240521/صديق-مقرب-وخسارة-كبيرة-زعيم-كوريا-الشمالية-يعزي-بوفاة-رئيسي-1089056746.html

"صديق مقرب وخسارة كبيرة"... زعيم كوريا الشمالية يعزي بوفاة رئيسي

"صديق مقرب وخسارة كبيرة"... زعيم كوريا الشمالية يعزي بوفاة رئيسي

سبوتنيك عربي

بعث الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، برسالة تعزية إلى إيران، بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقله مع وفد مرافق له. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T09:42+0000

2024-05-21T09:42+0000

2024-05-21T09:42+0000

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وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الثلاثاء، أن "كيم، أعرب في رسالته عن خالص تعازيه نيابة عن حكومة وشعب كوريا الشمالية إلى حكومة وشعب إيران والأسر المكلومة".وقال كيم إن وفاة رئيسي "خسارة كبيرة" للشعب الإيراني الشقيق وشعوب العالم الطامحة إلى الاستقلال والعدالة، بحسب قوله.كما أكد كيم أنه "واثق من أن إيران حكومة وشعبا، ستتغلب على آلام الخسارة الفادحة وتتقدم بشجاعة وقوة لبناء دولة قوية ومزدهرة".وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، والتي كان على متنها 9 أفراد.وبحسب التقارير الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.

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