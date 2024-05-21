https://sarabic.ae/20240521/باحث-في-الشأن-الإيراني-لـسبوتنيك-التحقيقات-بوفاة-الرئيس-الإيراني-لن-تستثني-أحدا---1089064445.html

باحث في الشأن الإيراني لـ"سبوتنيك": التحقيقات بوفاة الرئيس الإيراني لن تستثني أحدا

باحث في الشأن الإيراني لـ"سبوتنيك": التحقيقات بوفاة الرئيس الإيراني لن تستثني أحدا

سبوتنيك عربي

وصف الباحث في الشأن الإيراني مهرداد الخليلي، حادث المروحية الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T12:58+0000

2024-05-21T12:58+0000

2024-05-21T12:58+0000

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ولفت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق شكّل صدمة كبيرة في الداخل الإيراني، إذ لم يتصوّر أحد أن نخسر رمز الجمهورية الإيرانية داخلياً ورمز الدبلوماسية الخارجية"، وأضاف أنّ "الحدث أربك الداخل السياسي الإيراني على اعتبار أن الجمهورية تحضر لإجراء انتخابات رئاسية في السنة المقبلة، والأطراف السياسية مصدومة ممّا حدث، ومن المبكر الحديث عن خليفة رئيسي اليوم".وشدّد على أنّ "التحقيقات ستكون سريعة وحاسمة جداً نتيجة لحساسية الموقف، والتحقيقات ستضرب بيد من حديد ولن تستثني أيّ أحد، وسنشهد تغييراً جذريًّا في الإجراءات الأمنية الداخلية، والعالم يريد أن يعرف ما حدث مع رئيس الجمهورية الإيرانية".وأوضح الخليلي أنّ "التركيز الأساسي في الداخل الإيراني سيكون على ترتيب الانتخابات الرئاسية المقبلة من جهة والحفاظ على الأمن من جهة ثانية، ومن الطبيعي أن يكون هناك مخاوف من أي عمل أمني في الفترة المقبلة"، مبيّناً أنّ "الرئيس الجديد سيبدأ ولاية جديدة مدتها أربع سنوات، ويمكن القول أنها انتخابات رئاسية مبكرة، وبعد انتخاب الرئيس سيتم تشكيل حكومة جديدة، ليصار بعدها إلى نيل ثقة مجلس الشورى، إلاّ أنّ هناك بعض الوزارات الحسّاسة مثل وزارة النفط والاستخبارات والخارجية يتم اختيارهم من قبل الرئيس باستشارة السيّد علي خامنئي".وتطرّق في ختام لقائه مع "سبوتنيك"، إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية حول إصدار مذكرة توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقائد حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، معتبراً إيّاه "مساواة بين القاتل والضحية، وهو أمر غير مقبول يهدف إلى تخفيف من ذنوب نتنياهو، والجيش الإسرائيلي لا يحترم أي قوانين دولية".

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