https://sarabic.ae/20240521/انتخاب-مهدي-كرماني-رئيسا-لمجلس-خبراء-القيادة-في-إيران-لمدة-عامين-1089052979.html
انتخاب مهدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران لمدة عامين
انتخاب مهدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران لمدة عامين
سبوتنيك عربي
انتخب مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم الثلاثاء، مهدي كرماني رئيسا له لمدة عامين. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T07:45+0000
2024-05-21T07:45+0000
2024-05-21T07:45+0000
إيران
أخبار إيران
إبراهيم رئيسي
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/15/1089052801_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_b85dcfe30d51808d84a2aee54da6fbcc.jpg
وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أنه "تم انتخاب كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة بأغلبية 55 صوتا"، مشيرةً إلى أنه بحسب النظام الداخلي للمجلس، سيتولى مهدي كرماني رئاسة هذا المجلس لمدة عامين.وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في رسالة موجهة إلى مجلس خبراء القيادة في وقت سابق اليوم، إن "المجلس مظهر الديمقراطية الإسلامية، واختيار القائد وفق المعايير الإسلامية هي مهمته"، مضيفًا: "نستذكر أيضاً الراحلين، رئيس الجمهورية وإمام جمعة تبريز عضوي هذا المجلس".وتابع: "اختيار الشعب والمعايير الإسلامية هي أهم مؤشر على الجمهورية الإسلامية"، مستطردًا، بالقول: "دعم الغرب الليبرالي لكارثة غزة والإبادة الجماعية الظالمة، التي يقوم بها الكيان الصهيوني من قتل آلاف الأطفال والنساء والأبرياء العزل تعكس بوضوح معنى الحرية وحقوق الإنسان الغربية".وأوضح خامنئي، بالقول: "دعوتنا العامة للضمير الحي في كل العالم هي النظر إلى التجارب الفاشلة للأنظمة، التي تدعي العدالة والحرية بعيداً عن القيم المعنوية الدينية"، مؤكدًا أن "هذه الأنظمة تعيث فساداً وظلماً وعنصرية في ظل انهيار الأمن الأخلاقي وتضعيف مكانة المرأة".وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة، إذ كان على متن الطائرة 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
https://sarabic.ae/20240520/السلطات-الثلاث-في-إيران-توافق-على-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-في-28-يونيو-المقبل-1089042478.html
https://sarabic.ae/20240520/الرئيس-الإيراني-المؤقت-لن-يحدث-أي-فراغ-في-إدارة-البلاد-1089044288.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/15/1089052801_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_6840ac242306b1ad6fab0f5c593ddd30.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
انتخاب مهدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران لمدة عامين
انتخب مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم الثلاثاء، مهدي كرماني رئيسا له لمدة عامين.
وذكرت وكالة
"مهر" الإيرانية، أنه "تم انتخاب كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة بأغلبية 55 صوتا"، مشيرةً إلى أنه بحسب النظام الداخلي للمجلس، سيتولى مهدي كرماني رئاسة هذا المجلس لمدة عامين.
وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في رسالة موجهة إلى مجلس خبراء القيادة في وقت سابق اليوم، إن "المجلس مظهر الديمقراطية الإسلامية، واختيار القائد وفق المعايير الإسلامية هي مهمته"، مضيفًا: "نستذكر أيضاً الراحلين، رئيس الجمهورية وإمام جمعة تبريز عضوي هذا المجلس".
وتابع: "اختيار الشعب والمعايير الإسلامية
هي أهم مؤشر على الجمهورية الإسلامية"، مستطردًا، بالقول: "دعم الغرب الليبرالي لكارثة غزة والإبادة الجماعية الظالمة، التي يقوم بها الكيان الصهيوني من قتل آلاف الأطفال والنساء والأبرياء العزل تعكس بوضوح معنى الحرية وحقوق الإنسان الغربية".
وأوضح خامنئي، بالقول: "دعوتنا العامة للضمير الحي في كل العالم هي النظر إلى التجارب الفاشلة للأنظمة، التي تدعي العدالة والحرية بعيداً عن القيم المعنوية الدينية"، مؤكدًا أن "هذه الأنظمة تعيث فساداً وظلماً وعنصرية في ظل انهيار الأمن الأخلاقي وتضعيف مكانة المرأة".
وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة، إذ كان على متن الطائرة 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية
.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.