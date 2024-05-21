https://sarabic.ae/20240521/انتخاب-مهدي-كرماني-رئيسا-لمجلس-خبراء-القيادة-في-إيران-لمدة-عامين-1089052979.html

انتخاب مهدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران لمدة عامين

انتخاب مهدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران لمدة عامين

سبوتنيك عربي

انتخب مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم الثلاثاء، مهدي كرماني رئيسا له لمدة عامين. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T07:45+0000

2024-05-21T07:45+0000

2024-05-21T07:45+0000

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وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أنه "تم انتخاب كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة بأغلبية 55 صوتا"، مشيرةً إلى أنه بحسب النظام الداخلي للمجلس، سيتولى مهدي كرماني رئاسة هذا المجلس لمدة عامين.وقال المرشد الإيراني، علي خامنئي، في رسالة موجهة إلى مجلس خبراء القيادة في وقت سابق اليوم، إن "المجلس مظهر الديمقراطية الإسلامية، واختيار القائد وفق المعايير الإسلامية هي مهمته"، مضيفًا: "نستذكر أيضاً الراحلين، رئيس الجمهورية وإمام جمعة تبريز عضوي هذا المجلس".وتابع: "اختيار الشعب والمعايير الإسلامية هي أهم مؤشر على الجمهورية الإسلامية"، مستطردًا، بالقول: "دعم الغرب الليبرالي لكارثة غزة والإبادة الجماعية الظالمة، التي يقوم بها الكيان الصهيوني من قتل آلاف الأطفال والنساء والأبرياء العزل تعكس بوضوح معنى الحرية وحقوق الإنسان الغربية".وأوضح خامنئي، بالقول: "دعوتنا العامة للضمير الحي في كل العالم هي النظر إلى التجارب الفاشلة للأنظمة، التي تدعي العدالة والحرية بعيداً عن القيم المعنوية الدينية"، مؤكدًا أن "هذه الأنظمة تعيث فساداً وظلماً وعنصرية في ظل انهيار الأمن الأخلاقي وتضعيف مكانة المرأة".وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة، إذ كان على متن الطائرة 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.

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