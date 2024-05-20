https://sarabic.ae/20240520/السلطات-الثلاث-في-إيران-توافق-على-إجراء-الانتخابات-الرئاسية-في-28-يونيو-المقبل-1089042478.html

السلطات الثلاث في إيران توافق على إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل

السلطات الثلاث في إيران توافق على إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو المقبل

سبوتنيك عربي

وافقت السلطات الثلاث في إيران، مساء اليوم الاثنين، على إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد في 28 يونيو/ حزيران المقبل، وذلك عقب الاتفاق المبدئي الذي حصل بين... 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T18:11+0000

2024-05-20T18:11+0000

2024-05-20T18:42+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، بأن ذلك القرار جاء خلال اجتماع جمع الرئيس الإيراني الجديد محمد مخبر ومحسني آجيي رئيس السلطة القضائية، ومحمد قاليباف رئيس مجلس الشورى، حيث تم التباحث وتبادل الآراء حول تطبيق المادة 131 من الدستور بشأن عملية الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما.وكان المتحدث الرسمي باسم مقر الانتخابات في إيران قال، في وقت سابق اليوم، إنه "تم اقتراح يوم 28 يونيو/ حزيران على مجلس صيانة الدستور موعدا لإجراء انتخابات الولاية الرئاسية الرابعة عشرة على أن يكون موعد تسجيل المرشحين يوم 8 يونيو المقبل".وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة. وكان على متن الطائرة 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.

https://sarabic.ae/20240520/رئيس-الأركان-الإيراني-يشكل-لجنة-للتحقيق-في-أسباب-تحطم-مروحية-رئيس-البلاد-ووزير-الخارجية-1089033612.html

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