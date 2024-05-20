https://sarabic.ae/20240520/معلومات-عن-الرئيس-الإيراني-الراحل-إبراهيم-رئيسي-1089023350.html
معلومات عن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي
معلومات عن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي
سبوتنيك عربي
لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان وآخرون، مصرعهم؛ إثر تحطم مروحية في منطقة جبلية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T09:36+0000
2024-05-20T09:36+0000
2024-05-20T09:36+0000
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وأفادت الوكالة أن السلطات الإيرانية قررت تنظيم مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه، الثلاثاء، في مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية.
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انفوجرافيك, أخبار إيران, إيران, инфографика
انفوجرافيك, أخبار إيران, إيران, инфографика
معلومات عن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي
لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان وآخرون، مصرعهم؛ إثر تحطم مروحية في منطقة جبلية في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء "إرنا" الرسمية.
وأفادت الوكالة أن السلطات الإيرانية قررت تنظيم مراسم تشييع جثمان الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه، الثلاثاء، في مدينة تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية.