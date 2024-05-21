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تغطية مباشرة... تشييع جنازة الرئيس الإيراني ورفاقه من تبريز
تغطية مباشرة... تشييع جنازة الرئيس الإيراني ورفاقه من تبريز
سبوتنيك عربي
بدأت اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بعد أن لقي حتفه في حادث تحطم مروحية، في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, новый онлайн для белой редактуры, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, новый онлайн для белой редактуры, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
تغطية مباشرة... تشييع جنازة الرئيس الإيراني ورفاقه من تبريز يتبع
بدأت اليوم الثلاثاء، مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له بعد أن لقي حتفه في حادث تحطم مروحية، في مدينة تبريز بشمال غرب البلاد.
وذكرت
وكالة
"تسنيم" الإيرانية، أن "مراسم جنازة الرئيس ورفاقه تقام في تبريز وبعد الظهر في مدينة قم، كما ستقام في الليل مراسم توديع الجثامين في مصلى طهران، على أن تنطلق صباح الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي الحرية بالعاصمة.
وتابع: "هناك مراسم ستقام عصر الاربعاء بحضور ضيوف ووفود أجنبية في طهران".
واختتم قائلا: ستقام صباح الخميس مراسم التشييع في خراسان الجنوبية وفي مساء هذا اليوم ستقام مراسم دفن جثمان آية الله رئيسي في حرم الإمام الرضا عليه السلام.
وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وجميع من كانوا على متن الطائرة. وكان على متن الطائرة 9 أفراد
على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية
.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أمس، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
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