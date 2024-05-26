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الرئيس الإيراني المؤقت: لا تغيير في استراتيجية طهران لدعم المقاومة بعد وفاة رئيسي
الرئيس الإيراني المؤقت: لا تغيير في استراتيجية طهران لدعم المقاومة بعد وفاة رئيسي
سبوتنيك عربي
أعلن القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، أنه لن يحدث أي تغيير في استراتيجية بلاده لدعم جبهة المقاومة. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مخبر، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، مساء أمس السبت، إن "دعم حق الشعب الفلسطيني الذي لا يمكن إنكاره، كان مصدر قلق كبير للرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".كما أشار مخبر إلى أن "استراتيجية المقاومة، هي الطريقة الأكثر فعالية، لمواجهة فظائع النظام الصهيوني".من جانبه، قدم زياد نخالة تعازيه للشعب والحكومة الإيرانية، بمقتل الرئيس الإيراني وحاشيته، في حادث تحطم مروحية، الأسبوع الماضي.وكان إبراهيم رئيسي، وهو الرئيس الثامن لإيران، توفي إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقله ومرافقيه، ومن بينهم وزير خارجيته، حسين أميرعبد اللهيان، في منطقة فرزكان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، في 19 مايو/ أيار الجاري.
https://sarabic.ae/20240525/وكالة-ولي-العهد-السعودي-يقبل-دعوة-رئيس-الجمهورية-بالوكالة-لزيارة-إيران-1089199769.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

الرئيس الإيراني المؤقت: لا تغيير في استراتيجية طهران لدعم المقاومة بعد وفاة رئيسي

10:29 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREمحمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي
محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
تابعنا عبر
أعلن القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، أنه لن يحدث أي تغيير في استراتيجية بلاده لدعم جبهة المقاومة.
وقال مخبر، في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، زياد النخالة، مساء أمس السبت، إن "دعم حق الشعب الفلسطيني الذي لا يمكن إنكاره، كان مصدر قلق كبير للرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

وأكد أن "استراتيجية دعم جبهة المقاومة، بما فيها فصائل المقاومة الفلسطينية، لن تتغير عندما يتغير المسؤولون في البلاد".

كما أشار مخبر إلى أن "استراتيجية المقاومة، هي الطريقة الأكثر فعالية، لمواجهة فظائع النظام الصهيوني".
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
وكالة: ولي العهد السعودي يقبل دعوة رئيس الجمهورية بالوكالة لزيارة إيران
أمس, 13:17 GMT
من جانبه، قدم زياد نخالة تعازيه للشعب والحكومة الإيرانية، بمقتل الرئيس الإيراني وحاشيته، في حادث تحطم مروحية، الأسبوع الماضي.
وكان إبراهيم رئيسي، وهو الرئيس الثامن لإيران، توفي إثر حادث تحطم المروحية التي كانت تقله ومرافقيه، ومن بينهم وزير خارجيته، حسين أميرعبد اللهيان، في منطقة فرزكان بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، في 19 مايو/ أيار الجاري.
رئيس مؤقت ووزير خارجية جديد لإيران.. ماذا نعرف عن مخبر وباقري؟ - سبوتنيك عربي
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رئيس مؤقت ووزير خارجية جديد لإيران.. ماذا نعرف عن مخبر وباقري؟
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21 مايو, 05:42 GMT
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