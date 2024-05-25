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https://sarabic.ae/20240525/وكالة-ولي-العهد-السعودي-يقبل-دعوة-رئيس-الجمهورية-بالوكالة-لزيارة-إيران-1089199769.html
وكالة: ولي العهد السعودي يقبل دعوة رئيس الجمهورية بالوكالة لزيارة إيران
وكالة: ولي العهد السعودي يقبل دعوة رئيس الجمهورية بالوكالة لزيارة إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قبل دعوة قائم باعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، لزيارة طهران. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T13:17+0000
2024-05-25T13:59+0000
السعودية
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ولي العهد محمد بن سلمان
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ووافق ولي العهد السعودي على زيارة إيران، خلال اتصال هاتفي جمع بينه وبين مخبر، مساء أمس الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وفي الاتصال الهاتفي، توجه الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، بالشكر لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على حسن تنظيمه لاستقبال الحجاج الإيرانيين، وأكد دعوة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران.وقال مخبر في الاتصال: "كما كان رئيسنا الراحل قد دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق".وأشارت وكالة "إيرنا"، إلى أن ولي العهد السعودي، وجه أيضا الدعوة الى الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، لزيارة المملكة العربية السعودية.وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.
https://sarabic.ae/20240524/الرئيس-الإيراني-المؤقت-لولي-العهد-السعودي-علاقاتنا-اليوم-وصلت-إلى-مستوى-جيد-رغم-معارضة-بعض-القوى-1089188031.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, ولي العهد محمد بن سلمان

وكالة: ولي العهد السعودي يقبل دعوة رئيس الجمهورية بالوكالة لزيارة إيران

13:17 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 13:59 GMT 25.05.2024)
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم السبت، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قبل دعوة قائم باعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، لزيارة طهران.
ووافق ولي العهد السعودي على زيارة إيران، خلال اتصال هاتفي جمع بينه وبين مخبر، مساء أمس الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".
وفي الاتصال الهاتفي، توجه الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، بالشكر لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على حسن تنظيمه لاستقبال الحجاج الإيرانيين، وأكد دعوة الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران.
وقال مخبر في الاتصال: "كما كان رئيسنا الراحل قد دعا فخامتكم لزيارة إيران، فإنني أدعوكم مرة أخرى لزيارة البلد الصديق والشقيق".
وأشارت وكالة "إيرنا"، إلى أن ولي العهد السعودي، وجه أيضا الدعوة الى الرئيس الإيراني المؤقت، محمد مخبر، لزيارة المملكة العربية السعودية.
محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
الرئيس الإيراني المؤقت لولي العهد السعودي: علاقاتنا وصلت لمستوى جيد رغم معارضة بعض القوى
أمس, 20:44 GMT
وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.
رئيس مؤقت ووزير خارجية جديد لإيران.. ماذا نعرف عن مخبر وباقري؟ - سبوتنيك عربي
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رئيس مؤقت ووزير خارجية جديد لإيران.. ماذا نعرف عن مخبر وباقري؟
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21 مايو, 05:42 GMT
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