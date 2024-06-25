الخارجية: روسيا تتوقع إبرام اتفاقية تعاون شاملة مع إيران قريبا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-روسيا-تتوقع-إبرام-اتفاقية-تعاون-شاملة-مع-إيران-قريبا-1090150476.html
الخارجية: روسيا تتوقع إبرام اتفاقية تعاون شاملة مع إيران قريبا
الخارجية: روسيا تتوقع إبرام اتفاقية تعاون شاملة مع إيران قريبا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T02:11+0000
2024-06-25T02:11+0000
الخارجية الروسية
روسيا
إيران
أخبار إيران
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طهران -–سبوتنيك. وقال رودينكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نتوقع أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في المستقبل القريب، حيث إن العمل على النص قد اكتمل تقريبا بالفعل. وقد تم التوصل لجميع الصياغات اللازمة".وأضاف أن المهمة الرئيسية للبلدين هي استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بتوقيع الاتفاق.ومطلع الشهر الجاري، قال مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".
https://sarabic.ae/20240611/الخارجية-الروسية-اتفاق-التعاون-بين-روسيا-وإيران-سيتم-لكنه-مؤجل-بسبب-وفاة-رئيسي-1089729529.html
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الخارجية الروسية, روسيا, إيران, أخبار إيران
الخارجية الروسية, روسيا, إيران, أخبار إيران

الخارجية: روسيا تتوقع إبرام اتفاقية تعاون شاملة مع إيران قريبا

02:11 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على الانتهاء.
طهران -–سبوتنيك. وقال رودينكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نتوقع أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في المستقبل القريب، حيث إن العمل على النص قد اكتمل تقريبا بالفعل. وقد تم التوصل لجميع الصياغات اللازمة".
وأضاف أن المهمة الرئيسية للبلدين هي استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بتوقيع الاتفاق.
ومطلع الشهر الجاري، قال مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
الخارجية الروسية: اتفاق التعاون بين موسكو وطهران سيتم لكنه مؤجل بسبب وفاة رئيسي
11 يونيو, 04:25 GMT
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قصف إسرائيلي عنيف على كل أنحاء غزة وقنابل حارقة على دير البلح01:20 GMT
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