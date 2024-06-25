https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-روسيا-تتوقع-إبرام-اتفاقية-تعاون-شاملة-مع-إيران-قريبا-1090150476.html
الخارجية: روسيا تتوقع إبرام اتفاقية تعاون شاملة مع إيران قريبا
الخارجية: روسيا تتوقع إبرام اتفاقية تعاون شاملة مع إيران قريبا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T02:11+0000
2024-06-25T02:11+0000
2024-06-25T02:11+0000
الخارجية الروسية
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طهران -–سبوتنيك. وقال رودينكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نتوقع أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في المستقبل القريب، حيث إن العمل على النص قد اكتمل تقريبا بالفعل. وقد تم التوصل لجميع الصياغات اللازمة".وأضاف أن المهمة الرئيسية للبلدين هي استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بتوقيع الاتفاق.ومطلع الشهر الجاري، قال مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".
https://sarabic.ae/20240611/الخارجية-الروسية-اتفاق-التعاون-بين-روسيا-وإيران-سيتم-لكنه-مؤجل-بسبب-وفاة-رئيسي-1089729529.html
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الخارجية الروسية, روسيا, إيران, أخبار إيران
الخارجية الروسية, روسيا, إيران, أخبار إيران
الخارجية: روسيا تتوقع إبرام اتفاقية تعاون شاملة مع إيران قريبا
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، بأن موسكو تتوقع توقيع اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حيث أوشك العمل على نص الاتفاقية على الانتهاء.
طهران -–سبوتنيك. وقال رودينكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "نتوقع أن يتم التوقيع على هذا الاتفاق في المستقبل القريب
، حيث إن العمل على النص قد اكتمل تقريبا بالفعل. وقد تم التوصل لجميع الصياغات اللازمة".
وأضاف أن المهمة الرئيسية للبلدين هي استكمال بعض الإجراءات المتعلقة بتوقيع الاتفاق.
ومطلع الشهر الجاري، قال مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".