الصحة الروسية تصف التعاون بين دول بريكس في مجال الطب النووي بالواعد

عربي
سوريا.. طائرات مسيرة انتحارية تهاجم قاعدة التنف الأمريكية للمرة الثانية خلال ساعات -عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
ملفات ساخنة
روسيا والاتجاه شرقا: قراءة في زيارة الرئيس بوتين لبيونغ يانغ وهانوي
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:43 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:28 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خبراء أمميون يحذرون من تسليح إسرائيل، خلافات حول القدرات في حالة نشوب حرب شاملة بين إسرائيل ولبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
08:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الإصرار الغربي على هزيمة روسيا قد يولد حربا عالمية لن تكن فيها أوروبا بمنأى عن الدمار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
10:03 GMT
16 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:19 GMT
27 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:10 GMT
30 د
On air
12:36 GMT
3 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما أسباب زيارة غالانت لواشنطن؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240622/الصحة-الروسية-تصف-التعاون-بين-دول-بريكس-في-مجال-الطب-النووي-بالواعد-1090081970.html
الصحة الروسية تصف التعاون بين دول بريكس في مجال الطب النووي بالواعد
الصحة الروسية تصف التعاون بين دول بريكس في مجال الطب النووي بالواعد
سبوتنيك عربي
صرح كبير أطباء الأورام المستقلين في وزارة الصحة الروسية، أندريه كابرين، أن الطب النووي في روسيا يشهد نهضة حقيقية، لذا لدى البلاد ما تشاركه مع زملائها - في... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T20:54+0000
2024-06-22T20:54+0000
مجتمع
الصحة
مجموعة بريكس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/18/1046343281_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e388eab22ed972f5808bb8d9e4cd7561.jpg
وقال كابرين لوكالة "سبوتنيك": "أصبح المنتدى الماضي منصة حيث قمنا نحن وزملاؤنا من البرازيل والصين والهند وإيران وإثيوبيا بتبادل وجهات النظر وتبادل أفضل الممارسات وتحديد سبل التعاون لإنقاذ حياة المواطنين في بلداننا".وأوضح أن تطوير نظام رعاية مرضى السرطان ودعم البحث العلمي وإدخال الابتكارات في مجال تشخيص وعلاج السرطان هي من أولويات سياسة الدولة الروسية.وأشار كابرين إلى أن تقاليد استخدام الذرات السلمية في الطب في روسيا هي من بين الأقوى في العالم، واليوم، بفضل دعم رئيس روسيا ووزارة الصحة الروسية، يشهد الطب النووي نهضة حقيقية.وقال: "لدينا ما نتشاركه - الصيدليات النووية، والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المبتكرة لعلاج السرطان النقيلي، وأورام الغدد الصم العصبية، وسرطان الجلد، والتقنيات المطورة بشكل مستقل لاستخدامها".وعُقد المنتدى الدولي الأول للطب النووي لمجموعة "بريكس" في الفترة من 20 إلى 21 يونيو/حزيران، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح السرطان عام 2025تطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"
https://sarabic.ae/20240620/علماء-روس-يطورون-تركيبة-لحفظ-الدم-وبنيته-بشكل-آمن-1090007734.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/08/18/1046343281_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_598180ea518d1099a654427959679af4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة, مجموعة بريكس
الصحة, مجموعة بريكس

الصحة الروسية تصف التعاون بين دول بريكس في مجال الطب النووي بالواعد

20:54 GMT 22.06.2024
© Sputnik . AFK Sistema / الانتقال إلى بنك الصورإنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي "كوفيد 19" في مصنع الأدوية "بينوفارم" بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020
إنتاج لقاح ضد المرض الفيروسي كوفيد 19 في مصنع الأدوية بينوفارم بضواحي موسكو، أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2024
© Sputnik . AFK Sistema
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح كبير أطباء الأورام المستقلين في وزارة الصحة الروسية، أندريه كابرين، أن الطب النووي في روسيا يشهد نهضة حقيقية، لذا لدى البلاد ما تشاركه مع زملائها - في منتدى الطب النووي لمجموعة "بريكس"، من ناحية تبادل الخبراء الآراء وتحديد طرق التعاون لإنقاذ حياة الناس.
وقال كابرين لوكالة "سبوتنيك": "أصبح المنتدى الماضي منصة حيث قمنا نحن وزملاؤنا من البرازيل والصين والهند وإيران وإثيوبيا بتبادل وجهات النظر وتبادل أفضل الممارسات وتحديد سبل التعاون لإنقاذ حياة المواطنين في بلداننا".

وتابع: "الاتفاقيات التي تم التوصل إليها ستشكل الأساس لقرار المنتدى وآمل بصدق أن تنبض بالحياة".

وأوضح أن تطوير نظام رعاية مرضى السرطان ودعم البحث العلمي وإدخال الابتكارات في مجال تشخيص وعلاج السرطان هي من أولويات سياسة الدولة الروسية.
عينة دموية في المختبر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
مجتمع
علماء روس يطورون تركيبة لحفظ الدم وبنيته بشكل آمن
20 يونيو, 09:56 GMT

وأوضح أن الطب النووي يعد أحد أكثر المجالات الواعدة في تطوير علم الأورام في جميع أنحاء العالم، ما يسمح باتباع نهج مستهدف لعلاج مرضى السرطان، مؤكدا أن التعاون بين دول "بريكس" في مجال الطب النووي واعد للغاية.

وأشار كابرين إلى أن تقاليد استخدام الذرات السلمية في الطب في روسيا هي من بين الأقوى في العالم، واليوم، بفضل دعم رئيس روسيا ووزارة الصحة الروسية، يشهد الطب النووي نهضة حقيقية.
وقال: "لدينا ما نتشاركه - الصيدليات النووية، والمستحضرات الصيدلانية الإشعاعية المبتكرة لعلاج السرطان النقيلي، وأورام الغدد الصم العصبية، وسرطان الجلد، والتقنيات المطورة بشكل مستقل لاستخدامها".
وعُقد المنتدى الدولي الأول للطب النووي لمجموعة "بريكس" في الفترة من 20 إلى 21 يونيو/حزيران، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح السرطان عام 2025
تطوير عقار يدخل الخلايا السرطانية بحالة "التدمير الذاتي"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحتاج الأسلحة الأمريكية من أجل وجودهاأمس, 05:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала