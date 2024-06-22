https://sarabic.ae/20240622/روسيا-تبدأ-التجارب-السريرية-للقاح-السرطان-عام-2025-1090060487.html
روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح السرطان عام 2025
روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح السرطان عام 2025
سبوتنيك عربي
أكد ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز أبحاث "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسات السريرية للقاح السرطان، الذي يشمل مرضى... 22.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-22T06:17+0000
2024-06-22T06:17+0000
2024-06-22T06:20+0000
مجتمع
الصحة
روسيا
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وقال غينتسبيرغ لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أننا سنبدأ بحلول منتصف العام المقبل، في إجراء التجارب السريرية للقاح على المرضى المصابين بالسرطان".ووفقًا لغينتسبيرغ، إذا أمكن تطوير هذه التقنية، فإن اللقاح سيساعد المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة وسرطان البنكرياس وأنواع معينة من سرطان الكلى والأورام الميلانينية.وأوضح غينتسبيرغ أنه في هذه الأمراض، تظهر النقائل في مراحل مبكرة، لذلك سيكون هذا اللقاح مناسبًا جدًا لهؤلاء المرضى.
https://sarabic.ae/20240618/متخصص-في-علم-الفيروسات-الدراسات-الأمريكية-أثبتت-جدارة-اللقاحين-الروسي-والصيني-1089970553.html
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الصحة, روسيا
روسيا تبدأ التجارب السريرية للقاح السرطان عام 2025
06:17 GMT 22.06.2024 (تم التحديث: 06:20 GMT 22.06.2024)
أكد ألكسندر غينتسبيرغ، مدير مركز أبحاث "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسات السريرية للقاح السرطان، الذي يشمل مرضى السرطان، بحلول منتصف عام 2025.
وقال غينتسبيرغ لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أننا سنبدأ بحلول منتصف العام المقبل، في إجراء التجارب السريرية للقاح على المرضى المصابين بالسرطان".
وأشار إلى أنه يجري الآن اختبار اللقاح في الدراسات ما قبل السريرية على الفئران، ويجري تطوير هذه التقنية ليس فقط لإطالة عمر الحيوانات المصابة بالورم الميلانيني بمقدار مرتين أو ثلاث مرات، بل لابتكار مثل هذه الأدوية التي تسمح بتدمير مضمون للورم والنقائل على حد سواء.
ووفقًا لغينتسبيرغ، إذا أمكن تطوير هذه التقنية، فإن اللقاح سيساعد المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة وسرطان البنكرياس وأنواع معينة من سرطان الكلى والأورام الميلانينية.
وأوضح غينتسبيرغ أنه في هذه الأمراض، تظهر النقائل في مراحل مبكرة، لذلك سيكون هذا اللقاح مناسبًا جدًا لهؤلاء المرضى.