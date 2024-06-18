متخصص في علم الفيروسات: الدراسات الأمريكية أثبتت جدارة اللقاحين الروسي والصيني

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بوتين يصل إلى كوريا الديمقراطية الشعبية في زيارة دولة وكيم جونغ أون يستقبله في المطار... فيديو
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
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ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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26 د
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خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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متخصص في علم الفيروسات: الدراسات الأمريكية أثبتت جدارة اللقاحين الروسي والصيني
متخصص في علم الفيروسات: الدراسات الأمريكية أثبتت جدارة اللقاحين الروسي والصيني
سبوتنيك عربي
أكّد المتخصص في علم الفيروسات والوقاية، العضو السابق في نقابة الأطباء الإيطالية، الدكتور فادي فنيانوس، أنّ "دراسات أمريكية أثبتت أن اللقاحين الروسي "سبوتنيك"... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T18:51+0000
2024-06-18T18:51+0000
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وأوضح فنيانوس في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ " نسبة نجاح "سينوفاك" بحسب منظمة الصحة العالمية وصلت إلى 83%”، معتبراً أنّ "الآثار الجانبية للقاحات المصنوعة بطريقة تقليدية والمبنية على استراتيجية طبية عمرُها 100 عام، أقل بكثير من غيرها وذلك على اعتبار أنه تم تصنيعها من جزيئات تابعة لفيروس ميّت وغير ضار".ويشن الجيش الأمريكي حملة واسعة لتشويه سمعة لقاحات "كوفيد –19" الصينية "سينوفاك" على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيّما في الفلبين بحسب وسائل إعلامية محلية بهدف إلى زرع الشكوك حول فعالية اللقاح الصيني".
https://sarabic.ae/20240618/كبيرة-اختصاصيي-طب-الشيخوخة-في-روسيا-تتحدث-عن-دواء-يقاوم-التقدم-بالعمر-1089962910.html
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روسيا, الصحة, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, الصحة, حصري, تقارير سبوتنيك

متخصص في علم الفيروسات: الدراسات الأمريكية أثبتت جدارة اللقاحين الروسي والصيني

18:51 GMT 18.06.2024
© Sputnikاختبارات اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، أغسطس 2020
اختبارات اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أكّد المتخصص في علم الفيروسات والوقاية، العضو السابق في نقابة الأطباء الإيطالية، الدكتور فادي فنيانوس، أنّ "دراسات أمريكية أثبتت أن اللقاحين الروسي "سبوتنيك" والصيني "سينوفاك" المضادين لـ "كوفيد-19" متقدمين جدًا وليس لهما آثار سلبيّة مقارنة مع اللقاحات الأخرى المُضادة لـ"كورونا".
وأوضح فنيانوس في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ " نسبة نجاح "سينوفاك" بحسب منظمة الصحة العالمية وصلت إلى 83%”، معتبراً أنّ "الآثار الجانبية للقاحات المصنوعة بطريقة تقليدية والمبنية على استراتيجية طبية عمرُها 100 عام، أقل بكثير من غيرها وذلك على اعتبار أنه تم تصنيعها من جزيئات تابعة لفيروس ميّت وغير ضار".
ولفت فنيانوس إلى أنّ "مواقع التواصل الاجتماعي شكّلت مصدراً أساسيًا للمعلومات بالنسبة للمرضى خلال انتشار وباء كورونا، وهو ما أثّر سلبًا على ثقة المرضى باللقاحين الروسي والصيني".
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
مجتمع
كبيرة اختصاصيي طب الشيخوخة في روسيا تتحدث عن دواء "يقاوم التقدم بالعمر"
13:19 GMT
يذكر أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أعلن عن أكثر من 300 هجوم إعلامي على لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ودعا الصندوق إلى إنشاء آليات لمواجهة الهجمات الإعلامية من الدول غير الصديقة.
ويشن الجيش الأمريكي حملة واسعة لتشويه سمعة لقاحات "كوفيد –19" الصينية "سينوفاك" على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيّما في الفلبين بحسب وسائل إعلامية محلية بهدف إلى زرع الشكوك حول فعالية اللقاح الصيني".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن: ما قدمته حماس من تغييرات في الاتفاق كان متوقعا18:11 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:50 GMT
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