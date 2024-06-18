https://sarabic.ae/20240618/متخصص-في-علم-الفيروسات-الدراسات-الأمريكية-أثبتت-جدارة-اللقاحين-الروسي-والصيني-1089970553.html
متخصص في علم الفيروسات: الدراسات الأمريكية أثبتت جدارة اللقاحين الروسي والصيني
متخصص في علم الفيروسات: الدراسات الأمريكية أثبتت جدارة اللقاحين الروسي والصيني
سبوتنيك عربي
أكّد المتخصص في علم الفيروسات والوقاية، العضو السابق في نقابة الأطباء الإيطالية، الدكتور فادي فنيانوس، أنّ "دراسات أمريكية أثبتت أن اللقاحين الروسي "سبوتنيك"... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T18:51+0000
2024-06-18T18:51+0000
2024-06-18T18:51+0000
روسيا
الصحة
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأوضح فنيانوس في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ " نسبة نجاح "سينوفاك" بحسب منظمة الصحة العالمية وصلت إلى 83%”، معتبراً أنّ "الآثار الجانبية للقاحات المصنوعة بطريقة تقليدية والمبنية على استراتيجية طبية عمرُها 100 عام، أقل بكثير من غيرها وذلك على اعتبار أنه تم تصنيعها من جزيئات تابعة لفيروس ميّت وغير ضار".ويشن الجيش الأمريكي حملة واسعة لتشويه سمعة لقاحات "كوفيد –19" الصينية "سينوفاك" على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيّما في الفلبين بحسب وسائل إعلامية محلية بهدف إلى زرع الشكوك حول فعالية اللقاح الصيني".
https://sarabic.ae/20240618/كبيرة-اختصاصيي-طب-الشيخوخة-في-روسيا-تتحدث-عن-دواء-يقاوم-التقدم-بالعمر-1089962910.html
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روسيا, الصحة, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, الصحة, حصري, تقارير سبوتنيك
متخصص في علم الفيروسات: الدراسات الأمريكية أثبتت جدارة اللقاحين الروسي والصيني
حصري
أكّد المتخصص في علم الفيروسات والوقاية، العضو السابق في نقابة الأطباء الإيطالية، الدكتور فادي فنيانوس، أنّ "دراسات أمريكية أثبتت أن اللقاحين الروسي "سبوتنيك" والصيني "سينوفاك" المضادين لـ "كوفيد-19" متقدمين جدًا وليس لهما آثار سلبيّة مقارنة مع اللقاحات الأخرى المُضادة لـ"كورونا".
وأوضح فنيانوس في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّ " نسبة نجاح "سينوفاك" بحسب منظمة الصحة العالمية وصلت إلى 83%”، معتبراً أنّ "الآثار الجانبية للقاحات المصنوعة بطريقة تقليدية والمبنية على استراتيجية طبية عمرُها 100 عام، أقل بكثير من غيرها وذلك على اعتبار أنه تم تصنيعها من جزيئات تابعة لفيروس ميّت وغير ضار".
ولفت فنيانوس إلى أنّ "مواقع التواصل الاجتماعي شكّلت مصدراً أساسيًا للمعلومات بالنسبة للمرضى خلال انتشار وباء كورونا، وهو ما أثّر سلبًا على ثقة المرضى باللقاحين الروسي والصيني".
يذكر أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي أعلن عن أكثر من 300 هجوم إعلامي على لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ودعا الصندوق إلى إنشاء آليات لمواجهة الهجمات الإعلامية من الدول غير الصديقة.
ويشن الجيش الأمريكي حملة واسعة لتشويه سمعة لقاحات "كوفيد –19" الصينية "سينوفاك" على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيّما في الفلبين بحسب وسائل إعلامية محلية بهدف إلى زرع الشكوك حول فعالية اللقاح الصيني".