كبيرة اختصاصيي طب الشيخوخة في روسيا تتحدث عن دواء "يقاوم التقدم بالعمر"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:32 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدور الروسي الأمني يزداد في بعض الدول الأفريقية التي تعيش مرحلة ما بعد الاستعمار
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حل مجلس الحرب الإسرائيلي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240618/كبيرة-اختصاصيي-طب-الشيخوخة-في-روسيا-تتحدث-عن-دواء-يقاوم-التقدم-بالعمر-1089962910.html
كبيرة اختصاصيي طب الشيخوخة في روسيا تتحدث عن دواء "يقاوم التقدم بالعمر"
كبيرة اختصاصيي طب الشيخوخة في روسيا تتحدث عن دواء "يقاوم التقدم بالعمر"
سبوتنيك عربي
كشفت كبيرة اختصاصيي طب الشيخوخة في روسيا عن أبرز طرق التأثير على عملية الشيخوخة والأدوية والتقنيات حيوية المساعدة على مواجهتها، مؤكدة وجود طرق طبيعية عدة... 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T13:19+0000
2024-06-18T13:20+0000
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102393/44/1023934475_0:39:2567:1483_1920x0_80_0_0_27981fafe3eba9320e3e4d1939b3f46a.jpg
وأشارت الخبيرة في طب الشيخوخة الروسية، أولغا تكاشوفايا، خلال مقابلة مع منصة "روسيا العلمية" إلى أن النشاط البدني يعد من أهم الاختراعات لإطالة العمر وبشكل صحي، حيث يساهم بروتين يسمى الميوستاتين، الذي يمنع تكاثر الخلايا العضلية ويساهم بعدم موت عضلات الإنسان، الأمر الذي سيبقي الشخص شابًا ونشطًا لفترة أطول، لافتة إلى أن ضمور الأنسجة العضلية المرتبطة بالعمر يحدث بشكل أبطأ في حال تمت ممارسة الرياضة.وأوضحت الخبيرة أن الطريقة الثانية للتأثير على العمر ومواجهة الشيخوخة هي من خلال التغذية، حيث من المعروف أن المعمرين لا يفرطون في تناول الطعام أبدًا، وهناك أنظمة غذائية وأطعمة خاصة تعمل على إبطاء عملية الشيخوخة. على وجه الخصوص، هناك طرق لتحفيز الالتهام الذاتي وتطهير الخلايا، مثل الصيام المتقطع.وأضافت تكاشوفايا أنه في كثير من الأحيان، ما نأكله لا يوفر الطاقة فحسب، بل يسد الجسم أيضًا، حيث لا يمكن للجسم التعامل مع كمية المنتجات التي يجب معالجتها وإزالتها.أما الطريقة الثالثة فهي النشاط المعرفي، كلما كان الإنسان متعلما طالت حياته. ولهذا السبب يوجد الكثير من العلماء الذين عاشوا لفترة طويلة وكثيرًا ما يتساءل الناس: "لماذا يوجد الكثير من المعمرين في أكاديمية العلوم؟"، الحقيقة هي أنهم يقومون باستمرار بتحليل المعلومات الجديدة وإلقاء المحاضرات وكتابة المقالات، إنهم دائما نشيطون فكريا ويحافظون على سرعة اتخاذ القرار والانتباه والذاكرة.وتابعت بالقول: "لعل شيخوخة الدماغ هي الموضوع الرئيسي في مسألة الشيخوخة بشكل عام، لأن الدماغ هو الموصل لجميع الأعضاء والأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، توجد اليوم أدوية مختلفة، على سبيل المثال لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي لها تأثير إضافي وقائي، أي أنها تؤثر على واحدة من 14 آلية معروفة للشيخوخة". ولفتت الخبيرة إلى أن قائمة أدوات الحماية من الشيخوخة تتضمن الجزيئات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على عملية الشيخوخة، نحو 300 عنصر. لكن حتى الآن لا يوجد دواء واحد تنص تعليماته على أنه "يشير إلى إبطاء عملية الشيخوخة"، مضيفة أن مثل هذه الأبحاث جارية بالفعل في اتجاهات مختلفة، بما في ذلك مرحلة التجارب السريرية. لكن لا توجد أدوية محددة لإبطاء عملية الشيخوخة حتى الآن.
https://sarabic.ae/20240605/دراسة-تحدد-المنتجات-التي-تمنع-شيخوخة-الدماغ-1089532065.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102393/44/1023934475_0:0:2567:1926_1920x0_80_0_0_d9778e4c378d244432841c31ccbf82dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

كبيرة اختصاصيي طب الشيخوخة في روسيا تتحدث عن دواء "يقاوم التقدم بالعمر"

13:19 GMT 18.06.2024 (تم التحديث: 13:20 GMT 18.06.2024)
© Sputnik . Alexander Makarov / الانتقال إلى بنك الصورالشيخوخة
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Alexander Makarov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشفت كبيرة اختصاصيي طب الشيخوخة في روسيا عن أبرز طرق التأثير على عملية الشيخوخة والأدوية والتقنيات حيوية المساعدة على مواجهتها، مؤكدة وجود طرق طبيعية عدة للإطالة العمر.
وأشارت الخبيرة في طب الشيخوخة الروسية، أولغا تكاشوفايا، خلال مقابلة مع منصة "روسيا العلمية" إلى أن النشاط البدني يعد من أهم الاختراعات لإطالة العمر وبشكل صحي، حيث يساهم بروتين يسمى الميوستاتين، الذي يمنع تكاثر الخلايا العضلية ويساهم بعدم موت عضلات الإنسان، الأمر الذي سيبقي الشخص شابًا ونشطًا لفترة أطول، لافتة إلى أن ضمور الأنسجة العضلية المرتبطة بالعمر يحدث بشكل أبطأ في حال تمت ممارسة الرياضة.
وأوضحت الخبيرة أن الطريقة الثانية للتأثير على العمر ومواجهة الشيخوخة هي من خلال التغذية، حيث من المعروف أن المعمرين لا يفرطون في تناول الطعام أبدًا، وهناك أنظمة غذائية وأطعمة خاصة تعمل على إبطاء عملية الشيخوخة. على وجه الخصوص، هناك طرق لتحفيز الالتهام الذاتي وتطهير الخلايا، مثل الصيام المتقطع.
وأضافت تكاشوفايا أنه في كثير من الأحيان، ما نأكله لا يوفر الطاقة فحسب، بل يسد الجسم أيضًا، حيث لا يمكن للجسم التعامل مع كمية المنتجات التي يجب معالجتها وإزالتها.
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
مجتمع
دراسة تحدد المنتجات التي تمنع شيخوخة الدماغ
5 يونيو, 10:23 GMT
أما الطريقة الثالثة فهي النشاط المعرفي، كلما كان الإنسان متعلما طالت حياته. ولهذا السبب يوجد الكثير من العلماء الذين عاشوا لفترة طويلة وكثيرًا ما يتساءل الناس: "لماذا يوجد الكثير من المعمرين في أكاديمية العلوم؟"، الحقيقة هي أنهم يقومون باستمرار بتحليل المعلومات الجديدة وإلقاء المحاضرات وكتابة المقالات، إنهم دائما نشيطون فكريا ويحافظون على سرعة اتخاذ القرار والانتباه والذاكرة.
وتابعت بالقول: "لعل شيخوخة الدماغ هي الموضوع الرئيسي في مسألة الشيخوخة بشكل عام، لأن الدماغ هو الموصل لجميع الأعضاء والأجهزة. بالإضافة إلى ذلك، توجد اليوم أدوية مختلفة، على سبيل المثال لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، والتي لها تأثير إضافي وقائي، أي أنها تؤثر على واحدة من 14 آلية معروفة للشيخوخة".
ولفتت الخبيرة إلى أن قائمة أدوات الحماية من الشيخوخة تتضمن الجزيئات المحتملة التي يمكن أن تؤثر على عملية الشيخوخة، نحو 300 عنصر. لكن حتى الآن لا يوجد دواء واحد تنص تعليماته على أنه "يشير إلى إبطاء عملية الشيخوخة"، مضيفة أن مثل هذه الأبحاث جارية بالفعل في اتجاهات مختلفة، بما في ذلك مرحلة التجارب السريرية. لكن لا توجد أدوية محددة لإبطاء عملية الشيخوخة حتى الآن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن: ما قدمته حماس من تغييرات في الاتفاق كان متوقعا13:08 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала