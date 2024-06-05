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https://sarabic.ae/20240605/دراسة-تحدد-المنتجات-التي-تمنع-شيخوخة-الدماغ-1089532065.html
دراسة تحدد المنتجات التي تمنع شيخوخة الدماغ
دراسة تحدد المنتجات التي تمنع شيخوخة الدماغ
سبوتنيك عربي
أفاد علماء من جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه يمكن للعديد من الأطعمة أن تبطئ شيخوخة الدماغ. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T10:23+0000
2024-06-05T10:23+0000
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وبحسب الدراسة: "تحدد الدراسة الحالية ملفًا محددًا للعناصر الغذائية التي قد تؤخر شيخوخة الدماغ الصحية، ما يحفز على إجراء المزيد من الأبحاث لإنشاء وتأكيد هذه النتائج".ويقول العلماء: "هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الكاروتينات، وهي أصباغ نباتية تعطي العديد من الفواكه والخضروات لونها المميز، تظهر بشكل بارز في الملامح الغذائية لتأخر شيخوخة الدماغ. وتشمل الأطعمة الغنية بالكاروتينات السبانخ واللفت والذرة والفلفل الحلو والطماطم والبطيخ والجريب فروت والشمام والبروكلي والجزر".بالإضافة إلى ذلك، فيتامين E والكولين. والأطعمة الغذائية الغنية بالمكسرات والبذور والزيوت النباتية، وأيضًا الخضار والأورواق الخضراء والحبوب.وبحسب مجلة "Nature Aging"، تقول الدراسة إن الكولين موجود في البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، وكذلك الخضروات وبعض البقوليات.
https://sarabic.ae/20240603/لن-تتوقع-الإجابة-هل-الخضروات-المجمدة-صحية-مثل-الطازجة؟---1089461072.html
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علوم, الصحة
علوم, الصحة

دراسة تحدد المنتجات التي تمنع شيخوخة الدماغ

10:23 GMT 05.06.2024
CC0 / Pixabay/ Ragabz / الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية
الأكل الصحي - الصحة - التغذية الصحية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
CC0 / Pixabay/ Ragabz /
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أفاد علماء من جامعة نبراسكا في الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه يمكن للعديد من الأطعمة أن تبطئ شيخوخة الدماغ.
وبحسب الدراسة: "تحدد الدراسة الحالية ملفًا محددًا للعناصر الغذائية التي قد تؤخر شيخوخة الدماغ الصحية، ما يحفز على إجراء المزيد من الأبحاث لإنشاء وتأكيد هذه النتائج".

ومن الملاحظ أن هذه المواد تشمل حمض الإيكوسابنتاينويك وحمض الليبويك الموجودين على سبيل المثال في الأسماك والمحار وبذور الكتان وبذور الشيا وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس والجوز.

ويقول العلماء: "هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الكاروتينات، وهي أصباغ نباتية تعطي العديد من الفواكه والخضروات لونها المميز، تظهر بشكل بارز في الملامح الغذائية لتأخر شيخوخة الدماغ. وتشمل الأطعمة الغنية بالكاروتينات السبانخ واللفت والذرة والفلفل الحلو والطماطم والبطيخ والجريب فروت والشمام والبروكلي والجزر".
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بالإضافة إلى ذلك، فيتامين E والكولين. والأطعمة الغذائية الغنية بالمكسرات والبذور والزيوت النباتية، وأيضًا الخضار والأورواق الخضراء والحبوب.
وبحسب مجلة "Nature Aging"، تقول الدراسة إن الكولين موجود في البروتينات الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، وكذلك الخضروات وبعض البقوليات.
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