https://sarabic.ae/20240603/لن-تتوقع-الإجابة-هل-الخضروات-المجمدة-صحية-مثل-الطازجة؟---1089461072.html

"لن تتوقع الإجابة"... هل الخضروات المجمدة صحية مثل الطازجة؟

"لن تتوقع الإجابة"... هل الخضروات المجمدة صحية مثل الطازجة؟

سبوتنيك عربي

توصي الإرشادات الغذائية الأسترالية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام فما فوق بتناول حصتين من الفاكهة، و5 حصص من الخضار يوميًا للحصول على صحة مثالية. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T13:03+0000

2024-06-03T13:03+0000

2024-06-03T13:33+0000

مجتمع

الصحة

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ولكن في عام 2022، أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي أن 4% فقط من الأستراليين استوفوا التوصيات المتعلقة باستهلاك الفاكهة والخضروات.وإذا كنت لا تستطيع شراء الكثير من المنتجات الطازجة في الوقت الحالي، فهناك طرق أخرى لضمان حصولك على فوائد هذه المجموعات الغذائية، فقد تتمكن أيضًا من زيادة تناولك للفواكه والخضروات.الخضروات المجمدةغالبًا ما توصف المنتجات الطازجة بأنها الأكثر تغذية، ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة، إذ يمكن أن تنخفض العناصر الغذائية أثناء انتقالها من المزرعة إلى مطبخك، وأثناء تخزين المنتجات في ثلاجتك.وهناك ميزة أخرى للخضروات والفواكه المجمدة وهي إمكانية تقليل هدر الطعام، حيث يمكنك استخدام ما تحتاجه فقط في ذلك الوقت.كما يمكن أن يؤدي السلق السريع قبل التجميد إلى تحسين سلامة وجودة المنتج، ويحدث هذا عندما يتم غمر الطعام لفترة وجيزة في الماء المغلي أو طهيه على البخار لفترة قصيرة.الخضروات المعلبةوبالمثل، غالبًا ما تقدم الخضروات والفواكه المعلبة بديلاً أرخص للمنتجات الطازجة، كما أنها مريحة جدًا في متناول اليد، وعملية التعليب هي تقنية الحفظ، لذلك ليست هناك حاجة لإضافة أي مواد حافظة إضافية، بما في ذلك الملح.علاوة على ذلك، تحتوي الأطعمة المخمرة على البروبيوتيك، وهي مفيدة لميكروبيوم الأمعاء لدينا، وأكد العلماء أن بدائل الفواكه والخضروات الطازجة مثل الفواكه والخضروات المعلبة أو المجمدة تعتبر بدائل جيدة.

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