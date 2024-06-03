"لن تتوقع الإجابة"... هل الخضروات المجمدة صحية مثل الطازجة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
08:04 GMT
27 د
مساحة حرة
السودان.. مؤتمر للقوى السياسية المدنية بالقاهرة.. ما أهدافه؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:31 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
10:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
11:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا استخدمت الأسلحة الأمريكية والأوروبية ضد السيادة الروسية سيلاقي ذلك ردا قويا من موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تنظر بإيجابية لإعلان بايدن والجهاد تشكك ونتنياهو يرفض، اجتماع مصري أميركي إسرائيلي لبحث إعادة تشغيل معبر رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج الصباحي - اعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: فرض عقوبات على القمح الروسي لن يؤثر على الاقتصاد
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
11:03 GMT
21 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
11:24 GMT
25 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الصين تبدأ بقبول الحوالات التجارية من سوريا باليوان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240603/لن-تتوقع-الإجابة-هل-الخضروات-المجمدة-صحية-مثل-الطازجة؟---1089461072.html
"لن تتوقع الإجابة"... هل الخضروات المجمدة صحية مثل الطازجة؟
"لن تتوقع الإجابة"... هل الخضروات المجمدة صحية مثل الطازجة؟
سبوتنيك عربي
توصي الإرشادات الغذائية الأسترالية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام فما فوق بتناول حصتين من الفاكهة، و5 حصص من الخضار يوميًا للحصول على صحة مثالية. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T13:03+0000
2024-06-03T13:33+0000
مجتمع
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/03/1089465393_0:807:2048:1959_1920x0_80_0_0_cdd06715139732556dd479d8fbe9ed62.jpg
ولكن في عام 2022، أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي أن 4% فقط من الأستراليين استوفوا التوصيات المتعلقة باستهلاك الفاكهة والخضروات.وإذا كنت لا تستطيع شراء الكثير من المنتجات الطازجة في الوقت الحالي، فهناك طرق أخرى لضمان حصولك على فوائد هذه المجموعات الغذائية، فقد تتمكن أيضًا من زيادة تناولك للفواكه والخضروات.الخضروات المجمدةغالبًا ما توصف المنتجات الطازجة بأنها الأكثر تغذية، ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة، إذ يمكن أن تنخفض العناصر الغذائية أثناء انتقالها من المزرعة إلى مطبخك، وأثناء تخزين المنتجات في ثلاجتك.وهناك ميزة أخرى للخضروات والفواكه المجمدة وهي إمكانية تقليل هدر الطعام، حيث يمكنك استخدام ما تحتاجه فقط في ذلك الوقت.كما يمكن أن يؤدي السلق السريع قبل التجميد إلى تحسين سلامة وجودة المنتج، ويحدث هذا عندما يتم غمر الطعام لفترة وجيزة في الماء المغلي أو طهيه على البخار لفترة قصيرة.الخضروات المعلبةوبالمثل، غالبًا ما تقدم الخضروات والفواكه المعلبة بديلاً أرخص للمنتجات الطازجة، كما أنها مريحة جدًا في متناول اليد، وعملية التعليب هي تقنية الحفظ، لذلك ليست هناك حاجة لإضافة أي مواد حافظة إضافية، بما في ذلك الملح.علاوة على ذلك، تحتوي الأطعمة المخمرة على البروبيوتيك، وهي مفيدة لميكروبيوم الأمعاء لدينا، وأكد العلماء أن بدائل الفواكه والخضروات الطازجة مثل الفواكه والخضروات المعلبة أو المجمدة تعتبر بدائل جيدة.
https://sarabic.ae/20240603/أطباء-يكتشفون-دواء-قادرا-على-إذابة-سرطان-الأمعاء-1089451810.html
https://sarabic.ae/20240603/اكتشاف-أكبر-جينوم-على-وجه-الأرض-في-إحدى-جزر-المحيط-الهادئ-صور-وفيديو---1089460093.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/03/1089465393_0:615:2048:2151_1920x0_80_0_0_3957e43a41070aea0e82be595e6b433f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

"لن تتوقع الإجابة"... هل الخضروات المجمدة صحية مثل الطازجة؟

13:03 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 03.06.2024)
© Photo / unsplash/Dose Juiceشرائح فواكه وخضروات
شرائح فواكه وخضروات - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
© Photo / unsplash/Dose Juice
تابعنا عبر
توصي الإرشادات الغذائية الأسترالية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام فما فوق بتناول حصتين من الفاكهة، و5 حصص من الخضار يوميًا للحصول على صحة مثالية.
ولكن في عام 2022، أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي أن 4% فقط من الأستراليين استوفوا التوصيات المتعلقة باستهلاك الفاكهة والخضروات.
وتعتبر الفواكه والخضروات ضرورية لنظام غذائي صحي ومتوازن، حيث توفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الألياف.
وإذا كنت لا تستطيع شراء الكثير من المنتجات الطازجة في الوقت الحالي، فهناك طرق أخرى لضمان حصولك على فوائد هذه المجموعات الغذائية، فقد تتمكن أيضًا من زيادة تناولك للفواكه والخضروات.
التهاب الأمعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
مجتمع
أطباء يكتشفون دواء قادرا على "إذابة" سرطان الأمعاء
08:01 GMT

الخضروات المجمدة

غالبًا ما توصف المنتجات الطازجة بأنها الأكثر تغذية، ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة، إذ يمكن أن تنخفض العناصر الغذائية أثناء انتقالها من المزرعة إلى مطبخك، وأثناء تخزين المنتجات في ثلاجتك.

وقد تحتوي الخضروات المجمدة في الواقع على نسبة أعلى من بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين C وE، ويمكن أن تؤثر الاختلافات في النقل والتخزين على هذا قليلاً، فتبقى المعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم عند مستويات مماثلة في المنتجات المجمدة مقارنة بالطازجة.

وهناك ميزة أخرى للخضروات والفواكه المجمدة وهي إمكانية تقليل هدر الطعام، حيث يمكنك استخدام ما تحتاجه فقط في ذلك الوقت.
سرخس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2024
مجتمع
اكتشاف أكبر "جينوم" على وجه الأرض في إحدى جزر المحيط الهادئ... صور وفيديو
12:31 GMT
كما يمكن أن يؤدي السلق السريع قبل التجميد إلى تحسين سلامة وجودة المنتج، ويحدث هذا عندما يتم غمر الطعام لفترة وجيزة في الماء المغلي أو طهيه على البخار لفترة قصيرة.

الخضروات المعلبة

وبالمثل، غالبًا ما تقدم الخضروات والفواكه المعلبة بديلاً أرخص للمنتجات الطازجة، كما أنها مريحة جدًا في متناول اليد، وعملية التعليب هي تقنية الحفظ، لذلك ليست هناك حاجة لإضافة أي مواد حافظة إضافية، بما في ذلك الملح.
وفي التجميد يحتفظ التخمير إلى حد كبير بالفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضروات الطازجة، ولكن التخمير قد يعزز أيضًا المظهر الغذائي للطعام عن طريق إنشاء عناصر مغذية جديدة والسماح بامتصاص العناصر الموجودة بسهولة أكبر، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
علاوة على ذلك، تحتوي الأطعمة المخمرة على البروبيوتيك، وهي مفيدة لميكروبيوم الأمعاء لدينا، وأكد العلماء أن بدائل الفواكه والخضروات الطازجة مثل الفواكه والخضروات المعلبة أو المجمدة تعتبر بدائل جيدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. خامنئي: الجيش الإسرائيلي انهزم أمام فصائل المقاومة13:14 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала