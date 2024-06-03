https://sarabic.ae/20240603/لن-تتوقع-الإجابة-هل-الخضروات-المجمدة-صحية-مثل-الطازجة؟---1089461072.html
"لن تتوقع الإجابة"... هل الخضروات المجمدة صحية مثل الطازجة؟
"لن تتوقع الإجابة"... هل الخضروات المجمدة صحية مثل الطازجة؟
سبوتنيك عربي
توصي الإرشادات الغذائية الأسترالية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام فما فوق بتناول حصتين من الفاكهة، و5 حصص من الخضار يوميًا للحصول على صحة مثالية. 03.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-03T13:03+0000
2024-06-03T13:03+0000
2024-06-03T13:33+0000
مجتمع
الصحة
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ولكن في عام 2022، أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي أن 4% فقط من الأستراليين استوفوا التوصيات المتعلقة باستهلاك الفاكهة والخضروات.وإذا كنت لا تستطيع شراء الكثير من المنتجات الطازجة في الوقت الحالي، فهناك طرق أخرى لضمان حصولك على فوائد هذه المجموعات الغذائية، فقد تتمكن أيضًا من زيادة تناولك للفواكه والخضروات.الخضروات المجمدةغالبًا ما توصف المنتجات الطازجة بأنها الأكثر تغذية، ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة، إذ يمكن أن تنخفض العناصر الغذائية أثناء انتقالها من المزرعة إلى مطبخك، وأثناء تخزين المنتجات في ثلاجتك.وهناك ميزة أخرى للخضروات والفواكه المجمدة وهي إمكانية تقليل هدر الطعام، حيث يمكنك استخدام ما تحتاجه فقط في ذلك الوقت.كما يمكن أن يؤدي السلق السريع قبل التجميد إلى تحسين سلامة وجودة المنتج، ويحدث هذا عندما يتم غمر الطعام لفترة وجيزة في الماء المغلي أو طهيه على البخار لفترة قصيرة.الخضروات المعلبةوبالمثل، غالبًا ما تقدم الخضروات والفواكه المعلبة بديلاً أرخص للمنتجات الطازجة، كما أنها مريحة جدًا في متناول اليد، وعملية التعليب هي تقنية الحفظ، لذلك ليست هناك حاجة لإضافة أي مواد حافظة إضافية، بما في ذلك الملح.علاوة على ذلك، تحتوي الأطعمة المخمرة على البروبيوتيك، وهي مفيدة لميكروبيوم الأمعاء لدينا، وأكد العلماء أن بدائل الفواكه والخضروات الطازجة مثل الفواكه والخضروات المعلبة أو المجمدة تعتبر بدائل جيدة.
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الصحة
"لن تتوقع الإجابة"... هل الخضروات المجمدة صحية مثل الطازجة؟
13:03 GMT 03.06.2024 (تم التحديث: 13:33 GMT 03.06.2024)
توصي الإرشادات الغذائية الأسترالية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام فما فوق بتناول حصتين من الفاكهة، و5 حصص من الخضار يوميًا للحصول على صحة مثالية.
ولكن في عام 2022، أفاد مكتب الإحصاءات الأسترالي أن 4% فقط من الأستراليين استوفوا التوصيات المتعلقة باستهلاك الفاكهة والخضروات.
وتعتبر الفواكه والخضروات ضرورية لنظام غذائي صحي ومتوازن، حيث توفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الألياف.
وإذا كنت لا تستطيع شراء الكثير من المنتجات الطازجة في الوقت الحالي، فهناك طرق أخرى لضمان حصولك على فوائد هذه المجموعات الغذائية، فقد تتمكن أيضًا من زيادة تناولك للفواكه والخضروات.
غالبًا ما توصف المنتجات الطازجة بأنها الأكثر تغذية، ولكن هذا ليس صحيحا بالضرورة، إذ يمكن أن تنخفض العناصر الغذائية أثناء انتقالها من المزرعة إلى مطبخك، وأثناء تخزين المنتجات في ثلاجتك.
وقد تحتوي الخضروات المجمدة في الواقع على نسبة أعلى من بعض العناصر الغذائية مثل فيتامين C وE، ويمكن أن تؤثر الاختلافات في النقل والتخزين على هذا قليلاً، فتبقى المعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم عند مستويات مماثلة في المنتجات المجمدة مقارنة بالطازجة.
وهناك ميزة أخرى للخضروات والفواكه المجمدة وهي إمكانية تقليل هدر الطعام، حيث يمكنك استخدام ما تحتاجه فقط في ذلك الوقت.
كما يمكن أن يؤدي السلق السريع قبل التجميد إلى تحسين سلامة وجودة المنتج، ويحدث هذا عندما يتم غمر الطعام لفترة وجيزة في الماء المغلي أو طهيه على البخار لفترة قصيرة.
وبالمثل، غالبًا ما تقدم الخضروات والفواكه المعلبة بديلاً أرخص للمنتجات الطازجة، كما أنها مريحة جدًا في متناول اليد، وعملية التعليب هي تقنية الحفظ، لذلك ليست هناك حاجة لإضافة أي مواد حافظة إضافية، بما في ذلك الملح.
وفي التجميد يحتفظ التخمير إلى حد كبير بالفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضروات الطازجة، ولكن التخمير قد يعزز أيضًا المظهر الغذائي للطعام عن طريق إنشاء عناصر مغذية جديدة والسماح بامتصاص العناصر الموجودة بسهولة أكبر، بحسب مجلة "ساينس أليرت" العلمية.
علاوة على ذلك، تحتوي الأطعمة المخمرة على البروبيوتيك، وهي مفيدة لميكروبيوم الأمعاء لدينا، وأكد العلماء أن بدائل الفواكه والخضروات الطازجة مثل الفواكه والخضروات المعلبة أو المجمدة تعتبر بدائل جيدة.