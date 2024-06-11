https://sarabic.ae/20240611/الخارجية-الروسية-اتفاق-التعاون-بين-روسيا-وإيران-سيتم-لكنه-مؤجل-بسبب-وفاة-رئيسي-1089729529.html
الخارجية الروسية: اتفاق التعاون بين موسكو وطهران سيتم لكنه مؤجل بسبب وفاة رئيسي
الخارجية الروسية: اتفاق التعاون بين موسكو وطهران سيتم لكنه مؤجل بسبب وفاة رئيسي
سبوتنيك عربي
صرح مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، بأن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا... 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T04:25+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال كابولوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إنه [قرار التوقيع على اتفاقية تعاون شاملة جديدة] لم يفقد قوته أبدًا. هذا قرار استراتيجي لقيادة البلدين. لقد تم تعليق العملية بالطبع بسبب مشاكل يواجهها الشركاء الإيرانيون".ومطلع الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن روسيا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في هذا الوقت العصيب بعد وفاة رئيسه إبراهيم رئيسي.ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم يوم 19 مايو/ أيار الماضي، بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ظروف جوية صعبة، بعد عودتهم من حفل حضره الرئيس الإيراني مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.واستمرت عملية البحث والإنقاذ التي تعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، حتى صباح اليوم التالي 20 مايو/أيار، حيث عُثر على حطام الطائرة وتم تأكيد مصرع جميع من كان على متنها.ويتولى النائب الأول للرئيس الإيرانيّ محمد مخبر مهام رئيس الدولة حتى إجراء انتخابات رئاسية، والتي تقرر إجراؤها في 28 يونيو/حزيران المقبل.
https://sarabic.ae/20240610/منتدى-خبراء-بريكس-ينعقد-على-هامش-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-1089703596.html
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روسييا, إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, الخارجية الروسية
روسييا, إيران, أخبار إيران, الرئيس الإيراني, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: اتفاق التعاون بين موسكو وطهران سيتم لكنه مؤجل بسبب وفاة رئيسي
04:25 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 04:53 GMT 11.06.2024)
صرح مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، اليوم الثلاثاء، بأن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
طهران - سبوتنيك. وقال كابولوف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "إنه [قرار التوقيع على اتفاقية تعاون شاملة جديدة] لم يفقد قوته أبدًا. هذا قرار استراتيجي لقيادة البلدين. لقد تم تعليق العملية بالطبع بسبب مشاكل يواجهها الشركاء الإيرانيون".
وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أن الاتفاق على نص الاتفاقية، سيتم وبعد ذلك سيقرر قادة البلدين وقت ومكان التوقيع
".
ومطلع الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".
وقال بوتين "أود أن أقول إنه كانت لدينا مع رئيسي علاقات تجارية جيدة وعملية وموثوقة للغاية".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بوقت سابق، أن روسيا تقف إلى جانب الشعب الإيراني في هذا الوقت العصيب بعد وفاة رئيسه إبراهيم رئيسي.
ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان إضافة لعدد من المسؤولين في الدولة حتفهم يوم 19 مايو/ أيار الماضي، بعد تحطم طائرة مروحية كانت تقلهم في منطقة جبلية وعرة بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران، وسط ظروف جوية صعبة، بعد عودتهم من حفل حضره الرئيس الإيراني مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.
واستمرت عملية البحث والإنقاذ التي تعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، حتى صباح اليوم التالي 20 مايو/أيار، حيث عُثر على حطام الطائرة وتم تأكيد مصرع جميع من كان على متنها.
ويتولى النائب الأول للرئيس الإيرانيّ محمد مخبر مهام رئيس الدولة حتى إجراء انتخابات رئاسية، والتي تقرر إجراؤها في 28 يونيو/حزيران المقبل.