منتدى خبراء "بريكس" ينعقد على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

ومن بين المشاركين في منتدى خبراء "بريكس"، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية ألكسندر جوكوف، والفيلسوف والشخصية الاجتماعية ألكسندر دوغين، ورئيس مجلس أمناء المركز البرازيلي للعلاقات الدولية خوسيه بيو بورخيس، والمدير العام من مجلس الشؤون الدولية الروسي إيفان تيموفييف، ونائب رئيس المدرسة العليا للاقتصاد - مدير مركز "مجلس الخبراء حول مشاركة روسيا الاتحادية في مجموعة بريكس، فيكتوريا بانوفا، ومدير معهد بريكس في نيودلهي بينود سينغ أجاتشاترو، ورئيسة منتدى بريكس الدولي بورنيما أناند (الهند)، ومدير مركز دراسات بريكس في جامعة فودان شين يي (الصين)، ونائب رئيس معهد البحوث شينخوا كوي فنغ (الصين)، والمدير التنفيذي لمعهد الحوار العالمي فيلاني مثيمبو (جنوب أفريقيا)، ومدير مركز الدراسات الأفريقية الصينية في جامعة جوهانسبورغ ميرتهولد مونييه (جنوب أفريقيا)، وخبراء من المراكز التحليلية والتعليمية الرائدة في مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية .وشدد رئيس تحرير وكالة أنباء شينخوا، لو يانسونغ، في كلمته أمام المشاركين في المنتدى، على أن دول بريكس بحاجة إلى مقاومة سياسة الإكراه الاقتصادي بشكل مشترك ومقاومة قطع العلاقات التعاونية.يذكر أنه تم التوقيع على اتفاق عقد منتدى خبراء "بريكس" من قبل رؤساء المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" ووكالة أنباء شينخوا في شهر أيار/مايو، ضمن إطار زيارة الدولة التي قام بها فلاديمير بوتين للصين، والتي كانت أول زيارة خارجية للرئيس منذ توليه منصبه رسميا.موسكو: المبادئ الأساسية لمفهوم الرئاسة الروسية لـ"بريكس" هي المساواة في السيادة والانفتاحخبير: انضمام مصر إلى دول مجموعة "بريكس" يعزز من دورها في المنطقة
بتنظيم من المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وبالتعاون مع وكالة أنباء "شينخوا"، انعقد منتدى خبراء "بريكس" حول موضوع "دور بريكس في البحث عن نظام عالمي جديد"، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سان بطرسبورغ.
ومن بين المشاركين في منتدى خبراء "بريكس"، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية ألكسندر جوكوف، والفيلسوف والشخصية الاجتماعية ألكسندر دوغين، ورئيس مجلس أمناء المركز البرازيلي للعلاقات الدولية خوسيه بيو بورخيس، والمدير العام من مجلس الشؤون الدولية الروسي إيفان تيموفييف، ونائب رئيس المدرسة العليا للاقتصاد - مدير مركز "مجلس الخبراء حول مشاركة روسيا الاتحادية في مجموعة بريكس، فيكتوريا بانوفا، ومدير معهد بريكس في نيودلهي بينود سينغ أجاتشاترو، ورئيسة منتدى بريكس الدولي بورنيما أناند (الهند)، ومدير مركز دراسات بريكس في جامعة فودان شين يي (الصين)، ونائب رئيس معهد البحوث شينخوا كوي فنغ (الصين)، والمدير التنفيذي لمعهد الحوار العالمي فيلاني مثيمبو (جنوب أفريقيا)، ومدير مركز الدراسات الأفريقية الصينية في جامعة جوهانسبورغ ميرتهولد مونييه (جنوب أفريقيا)، وخبراء من المراكز التحليلية والتعليمية الرائدة في مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة وروسيا والمملكة العربية السعودية .
منتدى خبراء "بريكس" المنعقد على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
وخلال افتتاح المنتدى، أكد دميتري كيسيليوف - المدير العام للمجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" الدولية، أنه يتم حالياً تشكيل هيكلية جديدة ومؤسسة منهجية جديدة للإنسانية في العالم، وأن بريكس عنصر أساسي في هذا النظام العالمي الجديد.
وشدد رئيس تحرير وكالة أنباء شينخوا، لو يانسونغ، في كلمته أمام المشاركين في المنتدى، على أن دول بريكس بحاجة إلى مقاومة سياسة الإكراه الاقتصادي بشكل مشترك ومقاومة قطع العلاقات التعاونية.
وفي إطار العديد من الندوات، ناقش المتحدثون أهداف ومهام "بريكس"، وقضايا تكثيف التعاون في مجالات التجارة والابتكار العالمي، والمدفوعات بالعملات الوطنية، وتعزيز الشراكات في مجال التعليم وصياغة فضاء ثقافي مشترك لـ"بريكس"، كما حضروا الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الدولي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس البوليفي لويس آرسي والرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانجاجوا.
يذكر أنه تم التوقيع على اتفاق عقد منتدى خبراء "بريكس" من قبل رؤساء المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" ووكالة أنباء شينخوا في شهر أيار/مايو، ضمن إطار زيارة الدولة التي قام بها فلاديمير بوتين للصين، والتي كانت أول زيارة خارجية للرئيس منذ توليه منصبه رسميا.