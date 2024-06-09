https://sarabic.ae/20240609/موسكو-المبادئ-الأساسية-لمفهوم-الرئاسة-الروسية-لـبريكس-هي-المساواة-في-السيادة-والانفتاح-1089678647.html
موسكو: المبادئ الأساسية لمفهوم الرئاسة الروسية لـ"بريكس" هي المساواة في السيادة والانفتاح
موسكو: المبادئ الأساسية لمفهوم الرئاسة الروسية لـ"بريكس" هي المساواة في السيادة والانفتاح
سبوتنيك عربي
أعلن مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، أن المبادئ الأساسية لمفهوم الرئاسة الروسية لـ"بريكس"... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T17:57+0000
2024-06-09T17:57+0000
2024-06-09T17:57+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
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مجموعة بريكس
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وقال كوبياكوف خلال مؤتمر صحفي في نهاية منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي2024: "المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مفهوم الرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس" هي المساواة في السيادة والانفتاح والتوافق".وأشار كوبياكوف إلى أن السيادة هي امتياز الأقوياء، حيث ينعقد المنتدى في وقت نجح فيه الاقتصاد الروسي في صد هجمة العقوبات الغربية العالمية، وفي الوقت نفسه، يقترب الدين الوطني الأمريكي من 35 تريليون دولار.وأوضح كوبياكوف أن ضمان سيادة البلد ومصالحه الاقتصادية في منطقة القطب الشمالي لروسيا، بما في ذلك تطوير طريق بحر الشمال، هو الأساس لضمان وصول الشركاء إلى اتصالات النقل العالمية في المحيط العالمي.وأكد كوبياكوف أنه في هذا العام تم تغيير شكل برنامج الشباب من الناحية المفاهيمية لصالح المحتوى الموجه نحو الممارسة في موقع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 حيث يحتوي على أشكال جديدة تهدف إلى خلق فرص لتحقيق الذات للقادة الموهوبين الشباب.وأضاف كوبياكوف أنه منذ نحو 20 عامًا، تم تنفيذ وتحسين البرنامج الرئاسي للمساعدة في إعادة التوطين الطوعي للمواطنين الذين يعيشون في الخارج في روسيا، واليوم أصبحت هذه التدابير أكثر أهمية من أي وقت مضى. وعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.خبير: انضمام مصر إلى دول مجموعة "بريكس" يعزز من دورها في المنطقةروسيا: العمل جار على فكرة التوجه نحو عملة يمكننا استخدامها معا في دول "بريكس"
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, مجموعة بريكس
موسكو: المبادئ الأساسية لمفهوم الرئاسة الروسية لـ"بريكس" هي المساواة في السيادة والانفتاح
أعلن مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أنطون كوبياكوف، أن المبادئ الأساسية لمفهوم الرئاسة الروسية لـ"بريكس" هي المساواة في السيادة والانفتاح.
وقال كوبياكوف خلال مؤتمر صحفي في نهاية منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي2024: "المبادئ الأساسية التي يقوم عليها مفهوم الرئاسة الروسية لمجموعة "بريكس" هي المساواة في السيادة والانفتاح والتوافق".
وأكد كوبياكوف أن روسيا تلعب دوراً خاصاً في تحقيق الاستقرار حتى لا يؤدي انهيار السلام الأمريكي إلى تدمير بقية العالم تحت أنقاضه، ولذلك، أعلن الرئيس (بوتين) مرة أخرى عن الدور الخاص الذي تلعبه روسيا في مسائل الردع النووي.
وأشار كوبياكوف إلى أن السيادة هي امتياز الأقوياء، حيث ينعقد المنتدى في وقت نجح فيه الاقتصاد الروسي في صد هجمة العقوبات الغربية العالمية، وفي الوقت نفسه، يقترب الدين الوطني الأمريكي من 35 تريليون دولار.
المبادرة الروسية أصبحت لتشكيل الشراكة الأوراسية الكبرى أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للعالم أجمع، وهو مشروع حضاري، فكرته الرئيسية هي تنظيم مساحة مشتركة على أساس مبادئ الطوعية، دون تدخل أو إملاء خارجي لتحقيق نمو اقتصادي واثق ومستقر.
أنطون كوبياكوف
مستشار الرئيس الروسي
وأوضح كوبياكوف أن ضمان سيادة البلد ومصالحه الاقتصادية في منطقة القطب الشمالي لروسيا، بما في ذلك تطوير طريق بحر الشمال، هو الأساس لضمان وصول الشركاء إلى اتصالات النقل العالمية في المحيط العالمي.
وأكد كوبياكوف أنه في هذا العام تم تغيير شكل برنامج الشباب من الناحية المفاهيمية لصالح المحتوى الموجه نحو الممارسة في موقع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 حيث يحتوي على أشكال جديدة تهدف إلى خلق فرص لتحقيق الذات للقادة الموهوبين الشباب.
وأشار كوبياكوف إلى أن الأشخاص الذين يتحدثون اللغة الروسية في جميع أنحاء العالم هم جزء من العالم الروسي، الذي يكمن قوته في الوحدة والقيم المشتركة.
وأضاف كوبياكوف أنه منذ نحو 20 عامًا، تم تنفيذ وتحسين البرنامج الرئاسي للمساعدة في إعادة التوطين الطوعي للمواطنين الذين يعيشون في الخارج في روسيا، واليوم أصبحت هذه التدابير أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.