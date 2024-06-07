https://sarabic.ae/20240607/روسيا-العمل-جار-على-فكرة-التوجه-نحو-عملة-يمكننا-استخدامها-معا-في-دول-بريكس-1089608814.html

روسيا: العمل جار على فكرة التوجه نحو عملة يمكننا استخدامها معا في دول "بريكس"

روسيا: العمل جار على فكرة التوجه نحو عملة يمكننا استخدامها معا في دول "بريكس"

سبوتنيك عربي

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الجمعة، أن العمل جار على فكرة التحرك نحو عملة موحدة يمكن استخدامها في دول "بريكس"، وهناك أيضًا توجه... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T11:40+0000

2024-06-07T11:40+0000

2024-06-07T11:40+0000

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

مجموعة بريكس

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الخارجية الروسية

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وصرح بانكين: "يجري العمل على فكرة التحرك نحو عملة يمكننا استخدامها معًا في البريكس لإجراء العمليات الحسابية أو كمرجع، إنها جارية، لكن مسألة متى ستكون هناك عملة موحدة معقدة، لأن كل تشريع وطني له تفاصيله الخاصة ".جاء هذا التصريح على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، وأضاف بانكين: "لكن هناك توجه لاستخدام المزيد والمزيد من العملات الوطنية في العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك العملات الرقمية، الروبل الرقمي، على سبيل المثال".وأكد بانكين أن هذا العمل سيكون تدريجياً، خطوة بخطوة، على الرغم من صعوباته.وفي وقت سابق، صرح مدير "مركز أبحاث بريكس" والأستاذ في كلية العلاقات الدولية في جامعة فودان، شين يي، بأن مجموعة "بريكس" مستعدة لإجراء مناقشة عملية حول عملة رقمية واحدة. ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري.ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال. ويعقد سنوياً منذ عام 1997. ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.بايدن يخلط بين روسيا ورفح خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في غزة... فيديوروسيا: سندافع عن نفسنا بكل السبل المتاحة وسط التهديدات الغربية

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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية