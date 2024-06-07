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بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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روسيا: العمل جار على فكرة التوجه نحو عملة يمكننا استخدامها معا في دول "بريكس"
روسيا: العمل جار على فكرة التوجه نحو عملة يمكننا استخدامها معا في دول "بريكس"
سبوتنيك عربي
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الجمعة، أن العمل جار على فكرة التحرك نحو عملة موحدة يمكن استخدامها في دول "بريكس"، وهناك أيضًا توجه... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T11:40+0000
2024-06-07T11:40+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
مجموعة بريكس
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الخارجية الروسية
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وصرح بانكين: "يجري العمل على فكرة التحرك نحو عملة يمكننا استخدامها معًا في البريكس لإجراء العمليات الحسابية أو كمرجع، إنها جارية، لكن مسألة متى ستكون هناك عملة موحدة معقدة، لأن كل تشريع وطني له تفاصيله الخاصة ".جاء هذا التصريح على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، وأضاف بانكين: "لكن هناك توجه لاستخدام المزيد والمزيد من العملات الوطنية في العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك العملات الرقمية، الروبل الرقمي، على سبيل المثال".وأكد بانكين أن هذا العمل سيكون تدريجياً، خطوة بخطوة، على الرغم من صعوباته.وفي وقت سابق، صرح مدير "مركز أبحاث بريكس" والأستاذ في كلية العلاقات الدولية في جامعة فودان، شين يي، بأن مجموعة "بريكس" مستعدة لإجراء مناقشة عملية حول عملة رقمية واحدة. ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري.ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال. ويعقد سنوياً منذ عام 1997. ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.بايدن يخلط بين روسيا ورفح خلال حديثه عن الحرب الإسرائيلية في غزة... فيديوروسيا: سندافع عن نفسنا بكل السبل المتاحة وسط التهديدات الغربية
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, مجموعة بريكس, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الخارجية الروسية

روسيا: العمل جار على فكرة التوجه نحو عملة يمكننا استخدامها معا في دول "بريكس"

11:40 GMT 07.06.2024
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
كشف نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر بانكين، اليوم الجمعة، أن العمل جار على فكرة التحرك نحو عملة موحدة يمكن استخدامها في دول "بريكس"، وهناك أيضًا توجه لاستخدام مزيد من العملات الوطنية، بما في ذلك العملات الرقمية.
وصرح بانكين: "يجري العمل على فكرة التحرك نحو عملة يمكننا استخدامها معًا في البريكس لإجراء العمليات الحسابية أو كمرجع، إنها جارية، لكن مسألة متى ستكون هناك عملة موحدة معقدة، لأن كل تشريع وطني له تفاصيله الخاصة ".
جاء هذا التصريح على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، وأضاف بانكين: "لكن هناك توجه لاستخدام المزيد والمزيد من العملات الوطنية في العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك العملات الرقمية، الروبل الرقمي، على سبيل المثال".
وأكد بانكين أن هذا العمل سيكون تدريجياً، خطوة بخطوة، على الرغم من صعوباته.
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وفي وقت سابق، صرح مدير "مركز أبحاث بريكس" والأستاذ في كلية العلاقات الدولية في جامعة فودان، شين يي، بأن مجموعة "بريكس" مستعدة لإجراء مناقشة عملية حول عملة رقمية واحدة.
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وقال شين يي: "أعتقد أن مثل هذا المسار سوف يلبي خصائص التنمية لدول بريكس، وسيكون طريقًا للتعاون العملي".
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري.
ويعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال. ويعقد سنوياً منذ عام 1997. ومنذ عام 2006 بات يعقد برعاية ومشاركة الرئيس الروسي.
وشكل المنتدى على مدى السنوات العشرين الماضية، منبرا عالميا رائدا للتواصل بين ممثلي أوساط الأعمال ومناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم كله.
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