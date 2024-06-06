https://sarabic.ae/20240606/وزير-المالية-السوري-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-مهم-لطرح-حلول-للتوجه-إلى-فضاء-أكثر-عداله-1089579482.html
وزير المالية السوري: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مهم لطرح حلول للتوجه إلى فضاء أكثر عداله
وزير المالية السوري: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مهم لطرح حلول للتوجه إلى فضاء أكثر عداله
سبوتنيك عربي
صرح وزير المالية السوري كنان ياغي، اليوم الخميس، أن حرص الحكومة السورية في المشاركة بـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" ينبع من أهمية هذا المنتدى على المستوى... 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T13:42+0000
2024-06-06T13:42+0000
2024-06-06T13:43+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
روسيا
أخبار سوريا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف الوزير السوري لوكالة "سبوتنيك"، أن المنتدى يعتبر نقطة مهمة لأصحاب الفكر الاقتصاديين والسياسيين لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وطرح الحلول اللازمة لتحويل هذا العالم من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب".كما أفاد الوزير السوري أن "الأيام القادمة ستثبت أن ما يسير عليه كل من دول "بريكس" والاتحاد الأوراسي سيكون بديلا مهما للدول النامية من أجل تسوية معاملاتها التجارية والخروج إلى نظام التعددية القطبية".وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، اليوم الخميس، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية من مختلف دول العالم.وبدأت الندوات الحوارية التي تتضمن عددا كبيرا من المحاور على رأسها المحاور السياسية المرتبطة بسياسة التعددية القطبية والمجالات الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب.ونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240606/انطلق-فعاليات-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2024-فيديو--1089571185.html
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, روسيا, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
وزير المالية السوري: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي مهم لطرح حلول للتوجه إلى فضاء أكثر عداله
13:42 GMT 06.06.2024 (تم التحديث: 13:43 GMT 06.06.2024)
حصري
صرح وزير المالية السوري كنان ياغي، اليوم الخميس، أن حرص الحكومة السورية في المشاركة بـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" ينبع من أهمية هذا المنتدى على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي.
وأضاف الوزير السوري لوكالة "سبوتنيك"، أن المنتدى يعتبر نقطة مهمة لأصحاب الفكر الاقتصاديين والسياسيين لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وطرح الحلول اللازمة لتحويل هذا العالم من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب".
وتابع ياغي: "في السنوات الأخيرة بدأ الاقتصاد السوري في مرحلة التعافي والبحث عن محركات نمو ذاتية لإعادة الدورة الاقتصادية، كما أن العلاقات مع الدول العربية والأوروبية أيضا في طور التحسن".
كما أفاد الوزير السوري أن "الأيام القادمة ستثبت أن ما يسير عليه كل من دول "بريكس" والاتحاد الأوراسي سيكون بديلا مهما للدول النامية من أجل تسوية معاملاتها التجارية والخروج إلى نظام التعددية القطبية".
ووفقًا للوزيرالسوري، إن "الحكومة السورية منذ نهاية عام 2022 وضعت خطة شاملة للتحول الرقمي على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الخدمي، وإدخال الذكاء الاصطناعي والتقانة الحديثة إلى القطاع الصناعي، وهذا ما ستتم مناقشته في المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ".
وانطلقت فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، اليوم الخميس، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية من مختلف دول العالم.
وبدأت الندوات الحوارية التي تتضمن عددا كبيرا من المحاور على رأسها المحاور السياسية المرتبطة بسياسة التعددية القطبية والمجالات الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالاتجاه نحو عالم متعدد الأقطاب.
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
ونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ
الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.