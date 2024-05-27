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"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" يركز على تشكيل نقاط نمو جديدة
"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" يركز على تشكيل نقاط نمو جديدة
سبوتنيك عربي
نشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T10:59+0000
2024-05-27T11:26+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
العالم
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وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، إنه من أجل ضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب، من الضروري إنشاء مراكز نفوذ جديدة قادرة على تقديم رؤيتها للمشاكل العالمية والمشاركة في تشكيل نظام عالمي جديد. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تنضم الدول والمناطق المختلفة إلى تطوير نقاط نمو جديدة تكون على استعداد لتحمل المسؤولية عن مستقبلها.ويتضمن برنامج المنتدى لهذا العام أربعة مسارات؛ الاتجاه الأول مكرس للانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي. في إطار الاتجاه الثاني، سيتم مناقشة أهداف وغايات الاقتصاد الروسي.ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات. من المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم لمكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ.في إطار المنتدى لهذا العام، يتم الكشف عن المشروع الرئيسي لمؤسسة "روسكونغرس" في مجال العلوم والاستثمارات في شكله الجديد "إقليم الابتكار" في شكل جديد. ويتم توفير مساحة أكثر من 1 ألف متر مربع لهذا الموقع.الجدير بالذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, العالم
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, العالم

"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024" يركز على تشكيل نقاط نمو جديدة

10:59 GMT 27.05.2024 (تم التحديث: 11:26 GMT 27.05.2024)
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Svetlana Shevchenko / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
المشاركون في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© Sputnik . Photo host agency Ria Novosti/Svetlana Shevchenko
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نشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".
وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، إنه من أجل ضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب، من الضروري إنشاء مراكز نفوذ جديدة قادرة على تقديم رؤيتها للمشاكل العالمية والمشاركة في تشكيل نظام عالمي جديد. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تنضم الدول والمناطق المختلفة إلى تطوير نقاط نمو جديدة تكون على استعداد لتحمل المسؤولية عن مستقبلها.

وفقا لكوبياكوف، فإن المنتدى هو منصة مناسبة لإجراء مناقشات على أعلى مستوى، وكذلك لتوسيع نطاق الحلول والأفكار والمبادرات لجميع مجالات الحياة العامة وأنشطة الدول المشاركة في المنتدى.

ويتضمن برنامج المنتدى لهذا العام أربعة مسارات؛ الاتجاه الأول مكرس للانتقال إلى نموذج متعدد الأقطاب للاقتصاد العالمي. في إطار الاتجاه الثاني، سيتم مناقشة أهداف وغايات الاقتصاد الروسي.
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ويرتبط موضوع المسار الثالث بالتقنيات التي توفر القيادة. أما المسار الأخير يحمل اسم "المجتمع الصحي والقيم التقليدية والتنمية الاجتماعية-أولويات الدولة".

ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات. من المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم لمكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ.

ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بسحب المتحدث.

في إطار المنتدى لهذا العام، يتم الكشف عن المشروع الرئيسي لمؤسسة "روسكونغرس" في مجال العلوم والاستثمارات في شكله الجديد "إقليم الابتكار" في شكل جديد. ويتم توفير مساحة أكثر من 1 ألف متر مربع لهذا الموقع.
الجدير بالذكر أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، سيعقد في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
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