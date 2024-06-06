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الجعفري لـ"سبوتنيك": العلاقة بين سوريا وروسيا علاقة حتمية وطموحون لاستثمار هذه العلاقة
الجعفري لـ"سبوتنيك": العلاقة بين سوريا وروسيا علاقة حتمية وطموحون لاستثمار هذه العلاقة
سبوتنيك عربي
أكد السفير السوري في موسكو، بشار الجعفري، اليوم الخميس، أن العلاقة بين سوريا وروسيا، علاقة تاريخية وحتمية وهي علاقة شعوب. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T14:11+0000
2024-06-06T14:11+0000
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قال السفير السوري في موسكو، بشار الجعفري، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إن "العلاقة بين سوريا وروسيا هي علاقة وثيقة وتاريخية، وهي علاقة ليست على مستوى القيادات فحسب، بل علاقة على مستوى الشعوب".جاء هذا التصريح في لقاء على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، مع وكالة "سبوتنيك". وأضاف الجعفري أن "سوريا منذ انطلاق أول منتدى اقتصادي في بطرسبورغ، وهي تشارك على أعلى المستويات".وأكد الجعفري أن سوريا كانت دائما حريصة على علاقتها الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية ومن قبلها الاتحاد السوفييتي.وتابع الجعفري أنه على الرغم من الأزمة التي ضربت سوريا، وانشغال روسيا بالعملية العسكرية الخاصة، إلا أن العلاقة بين البلدين، هي علاقة "حتمية".وأضاف الجعفري أن سوريا طالما كانت على علاقة جيدة بجيرانها بما فيهم تركيا، وكانت على بعد خطوة واحدة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.وعلّق الجعفري على سؤال عن العلاقات السورية الإيرانية، وعن إمكانية تبدل العلاقات بعد موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قائلا:وانتقد الجعفري قرارات مجلس الأمن وسياسات الولايات المتحدة وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم انصياع إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الجعفري إن مجلس الأمن أصدر 91 قرارا حول القضية الفلسطينية، فيما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 800 قرار، ولم يتم تنفيذ أي من هذه القرارات. وانتقد الجعفري سياسات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وغطاءهم المستمر على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. انطلاق فعاليات معرض "بيلدكس" الدولي للبناء والإعمار في سوريازاخاروفا لـ"سبوتنيك": الدعم الروسي للفلسطينيين متعدد الأوجه والأشكال... فيديو
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العالم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, حصري, تقارير سبوتنيك

الجعفري لـ"سبوتنيك": العلاقة بين سوريا وروسيا علاقة حتمية وطموحون لاستثمار هذه العلاقة

14:11 GMT 06.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسفير جمهورية سوريا العربية لدى روسيا، بشار الجعفري في حديث مع "سبوتنيك" في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
سفير جمهورية سوريا العربية لدى روسيا، بشار الجعفري في حديث مع سبوتنيك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2024
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أكد السفير السوري في موسكو، بشار الجعفري، اليوم الخميس، أن العلاقة بين سوريا وروسيا، علاقة تاريخية وحتمية وهي علاقة شعوب.
قال السفير السوري في موسكو، بشار الجعفري، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إن "العلاقة بين سوريا وروسيا هي علاقة وثيقة وتاريخية، وهي علاقة ليست على مستوى القيادات فحسب، بل علاقة على مستوى الشعوب".
جاء هذا التصريح في لقاء على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، مع وكالة "سبوتنيك". وأضاف الجعفري أن "سوريا منذ انطلاق أول منتدى اقتصادي في بطرسبورغ، وهي تشارك على أعلى المستويات".
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وأكد الجعفري أن سوريا كانت دائما حريصة على علاقتها الاستراتيجية مع روسيا الاتحادية ومن قبلها الاتحاد السوفييتي.
وتابع الجعفري أنه على الرغم من الأزمة التي ضربت سوريا، وانشغال روسيا بالعملية العسكرية الخاصة، إلا أن العلاقة بين البلدين، هي علاقة "حتمية".
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وردا على سؤال عن علاقة سوريا مع الدول العربية، قال الجعفري: "دمشق قلب العروبة النابض، ولا يمكن لعروبة أحد أن تكتمل إلا عن طريق دمشق، وفي دمشق".

وأضاف الجعفري أن سوريا طالما كانت على علاقة جيدة بجيرانها بما فيهم تركيا، وكانت على بعد خطوة واحدة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وعلّق الجعفري على سؤال عن العلاقات السورية الإيرانية، وعن إمكانية تبدل العلاقات بعد موت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قائلا:

إنه هوس إعلامي يعكس خوف المروجين من العلاقة الاستراتيجية بين دمشق وطهران، كما هو الخوف من العلاقة الاستراتيجية بين دمشق وموسكو.

سفير جمهورية سوريا العربية لدى روسيا، بشار الجعفري في حديث مع سبوتنيك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي
بشار الجعفري
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وانتقد الجعفري قرارات مجلس الأمن وسياسات الولايات المتحدة وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وعدم انصياع إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الجعفري إن مجلس الأمن أصدر 91 قرارا حول القضية الفلسطينية، فيما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 800 قرار، ولم يتم تنفيذ أي من هذه القرارات. وانتقد الجعفري سياسات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وغطاءهم المستمر على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
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