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بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية... فيديو
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بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية... فيديو
بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية... فيديو
سبوتنيك عربي
يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مدينة سان بطرسبوغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي. 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T17:34+0000
2024-06-05T18:34+0000
روسيا
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واقترح الرئيس ربوتين عقد اجتماع مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء بصيغة "تبادل وجهات النظر"، وليس على شكل سؤال وجواب.وقال الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع رؤساء وكالات الأنباء الرائدة في العالم: "العمل على بناء دولة الاتحاد يسير على ما يرام وعندما تتخذ أي خطوة فإن موسكو ومينسك تنظران إلى مصالحهما".وأشار الرئيس بوتين إلى إن رحلته إلى مينسك بعد إعادة انتخابه لم تكن رمزية فحسب بل تم خلالها حل مسائل ملموسة.وأوضح الرئيس بوتين أن العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك متنوعة للغاية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 48 مليار دولار.وأضاف الرئيس بوتين: "من الممكن إيجاد حلول للمسائل القائمة مع القادة الأوروبيين إذا شعروا بمزيد من الثقة وامتلكوا الشجاعة للدفاع عن المصالح الوطنية".وتابع الرئيس بوتين: "روسيا لا تهتم بمن فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ترامب أم بايدن".وقال الرئيس بوتين إن الولايات المتحدة تحرق دولتها من الداخل خلال المعركة الانتخابية.وأكد بوتين أنه إذا انطلقت الإدارة الأمريكية الجديدة من المصالح الوطنية فربما يتغير نهج واشنطن في العلاقات مع روسيا والصراع أو فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.وأوضح الرئيس بوتين أن محاكمة ترامب هي استخدام النظام القضائي لصراع سياسي داخلي.وأشار الرئيس بوتين إلى أن الإدارة الأميركية ترتكب خطأ تلو الآخر في السياسة الاقتصادية.وأضاف الرئيس بوتين أن روسيا لم تتدخل قط ولا تنوي التدخل بالعمليات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.ولفت الرئيس بوتين إلى أن رغبة الولايات المتحدة بأن تكون زعيمة الليبرالية العالمية تدمرها من الداخل.وأوضح الرئيس بوتين أنه لا أحد في الغرب يريد أن يتذكر أن الحرب في أوكرانيا بدأت بانقلاب وروسيا ليست هي المذنب بذلك.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا بذلت قصارى جهدها لإيجاد صيغة للتسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية.وقال:"أستطيع أن أقول لكم بثقة تامة إن خسائرنا، خاصة إذا كان الأمر يتعلق، لسوء الحظ، بخسائر لا يمكن تعويضها، هي بالطبع أقل بعدة مرات من خسائر الجانب الأوكراني".وأشار إلى أن الخسائر غير القابلة للاسترداد تبلغ نحو واحد من كل خمسة لروسيا وأوكرانيا على التوالي.وأضاف الرئيس بوتين أنه تم قتل ما لا يقل عن 30 صحفياً روسياً خلال الصراع في أوكرانيا.وأكد أن إمداد برلين لكييف بالصواريخ يؤدي في النهاية إلى تدمير العلاقات الروسية الألمانية، وأن روسيا تدرك أن ألمانيا لم تكن دولة مكتملة السيادة بعد الحرب العالمية الثانية، وأن ألمانيا معتمدة في مجالي الدفاع والمعلومات على المستفيد النهائي الذي يقبع "خلف المحيط".وقال: "في الغرب كانوا يتحدثون عن إراقة الدماء في كوسوفو، ولكن في دونباس لم يكن الأمر يتعلق بالدماء، بل بالماء".وأشار بوتين إلى أن المستثمرين الأجانب بما في ذلك الصناديق السيادية العربية أبدوا اهتماماً بالاستثمار في الممر "الشمالي-الجنوبي".وأكد بوتين أن مشروع "شمال-جنوب" سيكون مربحا للغاية والاستثمارات فيه موثوقة وربحيته مضمونة، مشيرا إلى أن مشروع ممر النقل "شمال-جنوب" سيتم تنفيذه دون أدنى شك.وأوضح الرئيس بوتين أن الاقتصاد الروسي لم يتقوض بسبب العقوبات وخطط الغرب لم تنفذ.وأشار بويتن إلى أنه لم يكن هناك اضطراب في الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات وخطط الغرب لم تتحقق.
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روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, أخبار العالم الآن

بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية... فيديو

17:34 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 18:34 GMT 05.06.2024)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Sergey Guneev
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يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مدينة سان بطرسبوغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي.
واقترح الرئيس ربوتين عقد اجتماع مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء بصيغة "تبادل وجهات النظر"، وليس على شكل سؤال وجواب.
وقال الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع رؤساء وكالات الأنباء الرائدة في العالم: "العمل على بناء دولة الاتحاد يسير على ما يرام وعندما تتخذ أي خطوة فإن موسكو ومينسك تنظران إلى مصالحهما".
وأشار الرئيس بوتين إلى إن رحلته إلى مينسك بعد إعادة انتخابه لم تكن رمزية فحسب بل تم خلالها حل مسائل ملموسة.
وأوضح الرئيس بوتين أن العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك متنوعة للغاية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 48 مليار دولار.
لدينا حجم تجارة (بين روسيا وبيلاروسيا )، إذا نظرت إليه من حيث القيمة الدولارية، وهذا ليس سراً، والجميع يعرف ذلك جيداً 48 مليار دولار هذه العلاقات الاقتصادية متنوعة للغاية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأضاف الرئيس بوتين: "من الممكن إيجاد حلول للمسائل القائمة مع القادة الأوروبيين إذا شعروا بمزيد من الثقة وامتلكوا الشجاعة للدفاع عن المصالح الوطنية".
وتابع الرئيس بوتين: "روسيا لا تهتم بمن فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ترامب أم بايدن".
وقال الرئيس بوتين إن الولايات المتحدة تحرق دولتها من الداخل خلال المعركة الانتخابية.

وأضاف بوتين: "لن يتغير شيء بشكل أساسي في السياسة الأمريكية نحو روسيا بعد الانتخابات في الولايات المتحدة".

وأكد بوتين أنه إذا انطلقت الإدارة الأمريكية الجديدة من المصالح الوطنية فربما يتغير نهج واشنطن في العلاقات مع روسيا والصراع أو فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.
وأوضح الرئيس بوتين أن محاكمة ترامب هي استخدام النظام القضائي لصراع سياسي داخلي.
وأشار الرئيس بوتين إلى أن الإدارة الأميركية ترتكب خطأ تلو الآخر في السياسة الاقتصادية.

وأكد الرئيس بوتين أن الناس في الولايات المتحدة الأمريكية لا يثقون بالنظام القضائي ويعتقدون أن القرارات اتخذت لأسباب سياسية.

وأضاف الرئيس بوتين أن روسيا لم تتدخل قط ولا تنوي التدخل بالعمليات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.
ولفت الرئيس بوتين إلى أن رغبة الولايات المتحدة بأن تكون زعيمة الليبرالية العالمية تدمرها من الداخل.

وأضاف الرئيس بوتين أن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا، الحرب بدأت بعد الانقلاب في 2014.

وأوضح الرئيس بوتين أنه لا أحد في الغرب يريد أن يتذكر أن الحرب في أوكرانيا بدأت بانقلاب وروسيا ليست هي المذنب بذلك.
وأكد الرئيس بوتين أن روسيا بذلت قصارى جهدها لإيجاد صيغة للتسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية.

وأضاف الرئيس بوتين أن الجيش الأوكراني يخسر نحو 50 ألف شخص شهريا، وأن خسائر روسيا في أوكرانيا أقل بعدة مرات من خسائر كييف.

وقال:"أستطيع أن أقول لكم بثقة تامة إن خسائرنا، خاصة إذا كان الأمر يتعلق، لسوء الحظ، بخسائر لا يمكن تعويضها، هي بالطبع أقل بعدة مرات من خسائر الجانب الأوكراني".
وأشار إلى أن الخسائر غير القابلة للاسترداد تبلغ نحو واحد من كل خمسة لروسيا وأوكرانيا على التوالي.
وأضاف الرئيس بوتين أنه تم قتل ما لا يقل عن 30 صحفياً روسياً خلال الصراع في أوكرانيا.

ولفت الرئيس بوتين إلى أن توريد الأسلحة إلى منطقة الصراع أمر سيء وهو خطوة خطيرة نحو التصعيد، وأن ظهور الدبابات الألمانية على الأراضي الأوكرانية تسبب لنا بصدمة معنوية وأخلاقية.

وأكد أن إمداد برلين لكييف بالصواريخ يؤدي في النهاية إلى تدمير العلاقات الروسية الألمانية، وأن روسيا تدرك أن ألمانيا لم تكن دولة مكتملة السيادة بعد الحرب العالمية الثانية، وأن ألمانيا معتمدة في مجالي الدفاع والمعلومات على المستفيد النهائي الذي يقبع "خلف المحيط".

وأوضح الرئيس بوتين أن قطع العلاقات بين روسيا وألمانيا في قطاع الطاقة له نتيجة مؤسفة والشركات الألمانية أصبحت غير قادرة على المنافسة، مؤكدا أنه إذا انهار الاقتصاد الألماني فسوف "تهتز" أوروبا بأسرها.

وقال: "في الغرب كانوا يتحدثون عن إراقة الدماء في كوسوفو، ولكن في دونباس لم يكن الأمر يتعلق بالدماء، بل بالماء".
وأشار بوتين إلى أن المستثمرين الأجانب بما في ذلك الصناديق السيادية العربية أبدوا اهتماماً بالاستثمار في الممر "الشمالي-الجنوبي".
وأكد بوتين أن مشروع "شمال-جنوب" سيكون مربحا للغاية والاستثمارات فيه موثوقة وربحيته مضمونة، مشيرا إلى أن مشروع ممر النقل "شمال-جنوب" سيتم تنفيذه دون أدنى شك.

وأكد الرئيس بوتين أنه في الربع الأول من هذا العام بلغ النمو الاقتصادي في روسيا 5.4%.

وأوضح الرئيس بوتين أن الاقتصاد الروسي لم يتقوض بسبب العقوبات وخطط الغرب لم تنفذ.
وأشار بويتن إلى أنه لم يكن هناك اضطراب في الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات وخطط الغرب لم تتحقق.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بشكل جيد في العديد من الاتجاهات، وأن العلاقات مع الرئيس الراحل رئيسي كانت موثوقة وتجارية، وكان شريكًا موثوقًا به.

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