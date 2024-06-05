https://sarabic.ae/20240605/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع-ممثلي-وكالات-الأنباء-الدولية-1089548366.html

بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية... فيديو

بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية... فيديو

سبوتنيك عربي

يعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في مدينة سان بطرسبوغ على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي. 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T17:34+0000

2024-06-05T17:34+0000

2024-06-05T18:34+0000

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واقترح الرئيس ربوتين عقد اجتماع مع رؤساء تحرير وكالات الأنباء بصيغة "تبادل وجهات النظر"، وليس على شكل سؤال وجواب.وقال الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع رؤساء وكالات الأنباء الرائدة في العالم: "العمل على بناء دولة الاتحاد يسير على ما يرام وعندما تتخذ أي خطوة فإن موسكو ومينسك تنظران إلى مصالحهما".وأشار الرئيس بوتين إلى إن رحلته إلى مينسك بعد إعادة انتخابه لم تكن رمزية فحسب بل تم خلالها حل مسائل ملموسة.وأوضح الرئيس بوتين أن العلاقات الاقتصادية بين موسكو ومينسك متنوعة للغاية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 48 مليار دولار.وأضاف الرئيس بوتين: "من الممكن إيجاد حلول للمسائل القائمة مع القادة الأوروبيين إذا شعروا بمزيد من الثقة وامتلكوا الشجاعة للدفاع عن المصالح الوطنية".وتابع الرئيس بوتين: "روسيا لا تهتم بمن فاز في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة ترامب أم بايدن".وقال الرئيس بوتين إن الولايات المتحدة تحرق دولتها من الداخل خلال المعركة الانتخابية.وأكد بوتين أنه إذا انطلقت الإدارة الأمريكية الجديدة من المصالح الوطنية فربما يتغير نهج واشنطن في العلاقات مع روسيا والصراع أو فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.وأوضح الرئيس بوتين أن محاكمة ترامب هي استخدام النظام القضائي لصراع سياسي داخلي.وأشار الرئيس بوتين إلى أن الإدارة الأميركية ترتكب خطأ تلو الآخر في السياسة الاقتصادية.وأضاف الرئيس بوتين أن روسيا لم تتدخل قط ولا تنوي التدخل بالعمليات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.ولفت الرئيس بوتين إلى أن رغبة الولايات المتحدة بأن تكون زعيمة الليبرالية العالمية تدمرها من الداخل.وأوضح الرئيس بوتين أنه لا أحد في الغرب يريد أن يتذكر أن الحرب في أوكرانيا بدأت بانقلاب وروسيا ليست هي المذنب بذلك.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا بذلت قصارى جهدها لإيجاد صيغة للتسوية في أوكرانيا بالطرق السلمية.وقال:"أستطيع أن أقول لكم بثقة تامة إن خسائرنا، خاصة إذا كان الأمر يتعلق، لسوء الحظ، بخسائر لا يمكن تعويضها، هي بالطبع أقل بعدة مرات من خسائر الجانب الأوكراني".وأشار إلى أن الخسائر غير القابلة للاسترداد تبلغ نحو واحد من كل خمسة لروسيا وأوكرانيا على التوالي.وأضاف الرئيس بوتين أنه تم قتل ما لا يقل عن 30 صحفياً روسياً خلال الصراع في أوكرانيا.وأكد أن إمداد برلين لكييف بالصواريخ يؤدي في النهاية إلى تدمير العلاقات الروسية الألمانية، وأن روسيا تدرك أن ألمانيا لم تكن دولة مكتملة السيادة بعد الحرب العالمية الثانية، وأن ألمانيا معتمدة في مجالي الدفاع والمعلومات على المستفيد النهائي الذي يقبع "خلف المحيط".وقال: "في الغرب كانوا يتحدثون عن إراقة الدماء في كوسوفو، ولكن في دونباس لم يكن الأمر يتعلق بالدماء، بل بالماء".وأشار بوتين إلى أن المستثمرين الأجانب بما في ذلك الصناديق السيادية العربية أبدوا اهتماماً بالاستثمار في الممر "الشمالي-الجنوبي".وأكد بوتين أن مشروع "شمال-جنوب" سيكون مربحا للغاية والاستثمارات فيه موثوقة وربحيته مضمونة، مشيرا إلى أن مشروع ممر النقل "شمال-جنوب" سيتم تنفيذه دون أدنى شك.وأوضح الرئيس بوتين أن الاقتصاد الروسي لم يتقوض بسبب العقوبات وخطط الغرب لم تنفذ.وأشار بويتن إلى أنه لم يكن هناك اضطراب في الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات وخطط الغرب لم تتحقق.

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سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, أخبار العالم الآن