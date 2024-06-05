مسؤول عماني: المنتجات الروسية ستصل لكل العالم عن طريق السلطنة

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مساحة حرة
دلالات حديث العراق عن جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
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29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
11:30 GMT
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ملفات ساخنة
ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
12:30 GMT
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ملفات ساخنة
هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:17 GMT
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
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27 د
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هل يرضخ نتنياهو لليمين في حكومته ويرفض مقترح بايدن؟
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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انطلاق فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي وسط مشاركة دولية وعربية واسعة
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لقاء سبوتنيك
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17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240605/مسؤول-عماني-المنتجات-الروسية-ستصل-لكل-العالم-عن-طريق-السلطنة-1089541199.html
مسؤول عماني: المنتجات الروسية ستصل لكل العالم عن طريق السلطنة
مسؤول عماني: المنتجات الروسية ستصل لكل العالم عن طريق السلطنة
سبوتنيك عربي
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة الاستثمار في السلطنة، الشيخ سعود بن أحمد النهاري، أن "سلطنة عمان منفتحة حاليا على جميع الدول في الجانب... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T15:12+0000
2024-06-05T15:12+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
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العالم العربي
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وأضاف النهاري: "سلطنة عمان لديها برنامج رؤية 2040، وتستند إلى مرتكزات تتكون من 5 أعمدة رئيسية هي السياحة والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة التحويلية والزراعة والثروة السمكية، وبالتالي هذه هي المرتكزات الأساسية للخطة ونعمل من خلالها في هذا المنتدى أن نجني الفرص ونعمل على تحقيقها بما يتماشى مع الرؤية المشار إليها".وعن المشروعات الأخرى، أضاف النهاري: "كذلك لدينا اهتمام في اللوجستيات، حيث أن عُمان تقع على المحيط الهندي وأيضا بحر عمان وبالتالي لدينا ثلاث موانئ رئيسية وبنية يمكن الاستفادة منها وتقديم الخدمات للشركات الملاحية الدولية للاستيراد والتصدير".واعتبر النهاري أن "الموقع الاستراتيجي لعُمان، حيث أنه يوجد فيها ثلاث موانئ رئيسية وتقع بين شبه القارة الهندية وأيضا القارة الأفريقية يؤهلها أن تكون الوسيط للمنتجات الروسية للمنطقة في منطقة الخليج العربي وأيضا إلى الدول المجاورة خاصة وأن الكثافة السكانية فيها أكثر من ملياري نسمة وبالتالي موقع عُمان يؤهلها أن تلعب دور حيوي وواسع لتسويق المنتجات الروسية لدول الجوار والدول الأخرىط.الكشف عن قطار روسي فائق السرعة ينتقل من موسكو إلى مينسك بـ3 ساعات... فيديو
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, أخبار عمان, العالم العربي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, أخبار عمان, العالم العربي

مسؤول عماني: المنتجات الروسية ستصل لكل العالم عن طريق السلطنة

15:12 GMT 05.06.2024
© Sputnik . Nagam Kabbasفعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Nagam Kabbas
تابعنا عبر
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة الاستثمار في السلطنة، الشيخ سعود بن أحمد النهاري، أن "سلطنة عمان منفتحة حاليا على جميع الدول في الجانب الاستثماري وجذب المستثمرين وتشجيع التبادل التجاري بين عُمان وجمهورية روسيا، ونتطلع من خلال مشاركتنا في هذا المنتدى إلى الفرص الكبيرة في القطاعين الحكومي والخاص".
وأضاف النهاري: "سلطنة عمان لديها برنامج رؤية 2040، وتستند إلى مرتكزات تتكون من 5 أعمدة رئيسية هي السياحة والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة التحويلية والزراعة والثروة السمكية، وبالتالي هذه هي المرتكزات الأساسية للخطة ونعمل من خلالها في هذا المنتدى أن نجني الفرص ونعمل على تحقيقها بما يتماشى مع الرؤية المشار إليها".

وتابع النهاري: "هناك فرص كثيرة حقيقة في السلطنة، في قطاع التعدين وفي الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وأيضا مشاريع الهيدروجين الأخضر".

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09:43 GMT
وعن المشروعات الأخرى، أضاف النهاري: "كذلك لدينا اهتمام في اللوجستيات، حيث أن عُمان تقع على المحيط الهندي وأيضا بحر عمان وبالتالي لدينا ثلاث موانئ رئيسية وبنية يمكن الاستفادة منها وتقديم الخدمات للشركات الملاحية الدولية للاستيراد والتصدير".

وتابع: "غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على الجمع بين شركات القطاع الخاص وأيضا المستثمرين وشركات من روسيا والتقارب بينهم لتسهيل عقد اتفاقيات بما يخدم تحقيق الأهداف، وأيضا لدينا الكثير من المواد المعدنية التي هي قابلة للتصنيع والتصدير، فنعمل من خلال قادم الأيام أن يكون هناك نقاشات جدية بين شركات القطاع الخاص العُمانية المشاركة أيضا مع زملائهم من شركات القطاع الخاص الروسي لتحقيق هذه الأهداف".

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أمس, 15:16 GMT
واعتبر النهاري أن "الموقع الاستراتيجي لعُمان، حيث أنه يوجد فيها ثلاث موانئ رئيسية وتقع بين شبه القارة الهندية وأيضا القارة الأفريقية يؤهلها أن تكون الوسيط للمنتجات الروسية للمنطقة في منطقة الخليج العربي وأيضا إلى الدول المجاورة خاصة وأن الكثافة السكانية فيها أكثر من ملياري نسمة وبالتالي موقع عُمان يؤهلها أن تلعب دور حيوي وواسع لتسويق المنتجات الروسية لدول الجوار والدول الأخرىط.
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