https://sarabic.ae/20240605/مسؤول-عماني-المنتجات-الروسية-ستصل-لكل-العالم-عن-طريق-السلطنة-1089541199.html
مسؤول عماني: المنتجات الروسية ستصل لكل العالم عن طريق السلطنة
مسؤول عماني: المنتجات الروسية ستصل لكل العالم عن طريق السلطنة
سبوتنيك عربي
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة الاستثمار في السلطنة، الشيخ سعود بن أحمد النهاري، أن "سلطنة عمان منفتحة حاليا على جميع الدول في الجانب... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T15:12+0000
2024-06-05T15:12+0000
2024-06-05T15:12+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وأضاف النهاري: "سلطنة عمان لديها برنامج رؤية 2040، وتستند إلى مرتكزات تتكون من 5 أعمدة رئيسية هي السياحة والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة التحويلية والزراعة والثروة السمكية، وبالتالي هذه هي المرتكزات الأساسية للخطة ونعمل من خلالها في هذا المنتدى أن نجني الفرص ونعمل على تحقيقها بما يتماشى مع الرؤية المشار إليها".وعن المشروعات الأخرى، أضاف النهاري: "كذلك لدينا اهتمام في اللوجستيات، حيث أن عُمان تقع على المحيط الهندي وأيضا بحر عمان وبالتالي لدينا ثلاث موانئ رئيسية وبنية يمكن الاستفادة منها وتقديم الخدمات للشركات الملاحية الدولية للاستيراد والتصدير".واعتبر النهاري أن "الموقع الاستراتيجي لعُمان، حيث أنه يوجد فيها ثلاث موانئ رئيسية وتقع بين شبه القارة الهندية وأيضا القارة الأفريقية يؤهلها أن تكون الوسيط للمنتجات الروسية للمنطقة في منطقة الخليج العربي وأيضا إلى الدول المجاورة خاصة وأن الكثافة السكانية فيها أكثر من ملياري نسمة وبالتالي موقع عُمان يؤهلها أن تلعب دور حيوي وواسع لتسويق المنتجات الروسية لدول الجوار والدول الأخرىط.الكشف عن قطار روسي فائق السرعة ينتقل من موسكو إلى مينسك بـ3 ساعات... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, أخبار عمان, العالم العربي
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, أخبار عمان, العالم العربي
مسؤول عماني: المنتجات الروسية ستصل لكل العالم عن طريق السلطنة
أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس لجنة الاستثمار في السلطنة، الشيخ سعود بن أحمد النهاري، أن "سلطنة عمان منفتحة حاليا على جميع الدول في الجانب الاستثماري وجذب المستثمرين وتشجيع التبادل التجاري بين عُمان وجمهورية روسيا، ونتطلع من خلال مشاركتنا في هذا المنتدى إلى الفرص الكبيرة في القطاعين الحكومي والخاص".
وأضاف النهاري: "سلطنة عمان لديها برنامج رؤية 2040، وتستند إلى مرتكزات تتكون من 5 أعمدة رئيسية هي السياحة والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة التحويلية والزراعة والثروة السمكية، وبالتالي هذه هي المرتكزات الأساسية للخطة ونعمل من خلالها في هذا المنتدى أن نجني الفرص ونعمل على تحقيقها بما يتماشى مع الرؤية المشار إليها".
وتابع النهاري: "هناك فرص كثيرة حقيقة في السلطنة، في قطاع التعدين وفي الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وأيضا مشاريع الهيدروجين الأخضر".
وعن المشروعات الأخرى، أضاف النهاري: "كذلك لدينا اهتمام في اللوجستيات، حيث أن عُمان تقع على المحيط الهندي وأيضا بحر عمان وبالتالي لدينا ثلاث موانئ رئيسية وبنية يمكن الاستفادة منها وتقديم الخدمات للشركات الملاحية الدولية للاستيراد والتصدير".
وتابع: "غرفة تجارة وصناعة عُمان تعمل على الجمع بين شركات القطاع الخاص وأيضا المستثمرين وشركات من روسيا والتقارب بينهم لتسهيل عقد اتفاقيات بما يخدم تحقيق الأهداف، وأيضا لدينا الكثير من المواد المعدنية التي هي قابلة للتصنيع والتصدير، فنعمل من خلال قادم الأيام أن يكون هناك نقاشات جدية بين شركات القطاع الخاص العُمانية المشاركة أيضا مع زملائهم من شركات القطاع الخاص الروسي لتحقيق هذه الأهداف".
واعتبر النهاري أن "الموقع الاستراتيجي لعُمان، حيث أنه يوجد فيها ثلاث موانئ رئيسية وتقع بين شبه القارة الهندية وأيضا القارة الأفريقية يؤهلها أن تكون الوسيط للمنتجات الروسية للمنطقة في منطقة الخليج العربي وأيضا إلى الدول المجاورة خاصة وأن الكثافة السكانية فيها أكثر من ملياري نسمة وبالتالي موقع عُمان يؤهلها أن تلعب دور حيوي وواسع لتسويق المنتجات الروسية لدول الجوار والدول الأخرىط.