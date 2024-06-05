https://sarabic.ae/20240605/برائحة-الورود-وحلوى-السعادة-افتتاح-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2024-صور-وفيديو-1089529970.html

برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديو

برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

افتتحت فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"، اليوم الأربعاء في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية من جميع أنحاء... 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T09:43+0000

2024-06-05T09:43+0000

2024-06-05T09:43+0000

روسيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

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ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدران ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.بالإضافة إلى ذلك، كشف عن عدد من المجسمات لنماذج من المشاريع الروسية، مثل القطار الفائق السرعة والطائرات وغيرها.وتميزت الأقسام بأشكالها المنسجمة مع الدول المشاركة، الأمر الذي أضفى تميزا كبيرا للمنتدى.وكان للمقاطعات الروسية لمسة جميلة دخلت إلى قلب زوار في المنتدى، حيث قدمت مقاطعة بيلغورود الفراولة للزوار، وظهرت نحلة آلية ضخمة تمثل جمهورية باشكورتوستان، ورحبت روبوتات موسكو بالزوار.ونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".وفقا لكوبياكوف، فإن المنتدى هو منصة مناسبة لإجراء مناقشات على أعلى مستوى، وكذلك لتوسيع نطاق الحلول والأفكار والمبادرات لجميع مجالات الحياة العامة وأنشطة الدول المشاركة في المنتدى.ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.

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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي