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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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الإنسان والثقافة
معهد "بوشكين" في موسكو يستضيف مؤتمرا دوليا رابعا للغة الروسية
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29 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
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من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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ما مدى إمكانية إعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران و البحرين؟
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لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
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برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديو
برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
افتتحت فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"، اليوم الأربعاء في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية من جميع أنحاء... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T09:43+0000
2024-06-05T09:43+0000
روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدران ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.بالإضافة إلى ذلك، كشف عن عدد من المجسمات لنماذج من المشاريع الروسية، مثل القطار الفائق السرعة والطائرات وغيرها.وتميزت الأقسام بأشكالها المنسجمة مع الدول المشاركة، الأمر الذي أضفى تميزا كبيرا للمنتدى.وكان للمقاطعات الروسية لمسة جميلة دخلت إلى قلب زوار في المنتدى، حيث قدمت مقاطعة بيلغورود الفراولة للزوار، وظهرت نحلة آلية ضخمة تمثل جمهورية باشكورتوستان، ورحبت روبوتات موسكو بالزوار.ونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".وفقا لكوبياكوف، فإن المنتدى هو منصة مناسبة لإجراء مناقشات على أعلى مستوى، وكذلك لتوسيع نطاق الحلول والأفكار والمبادرات لجميع مجالات الحياة العامة وأنشطة الدول المشاركة في المنتدى.ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240605/الكشف-عن-قطار-روسي-فائق-السرعة-ينتقل-من-موسكو-إلى-مينسك-بـ3-ساعات-فيديو-1089526158.html
https://sarabic.ae/20240604/سياسيون-من-45-دولة-يشاركون-في-منتدى-بطرسبورغ-الدولي-الاقتصادي-2024-1089510289.html
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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديو

09:43 GMT 05.06.2024
© Sputnik . Nagam Kabbasفعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Nagam Kabbas
تابعنا عبر
افتتحت فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"، اليوم الأربعاء في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية من جميع أنحاء العالم وبمشاركة 134 دولة، حيث تحل سلطنة عمان ضيف شرف على المنتدى.
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدران ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
© Sputnik . Nagam Kabbasفعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
© Sputnik . Nagam Kabbas

ولفتت بعض المجسمات المثيرة المشاركين في المنتدى، منها مجسم لتنين أحمر ضخم عُرض في قسم بنك "ألفا".

بالإضافة إلى ذلك، كشف عن عدد من المجسمات لنماذج من المشاريع الروسية، مثل القطار الفائق السرعة والطائرات وغيرها.
© Sputnik . Nagam Kabbasفعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
© Sputnik . Nagam Kabbas
وتميزت الأقسام بأشكالها المنسجمة مع الدول المشاركة، الأمر الذي أضفى تميزا كبيرا للمنتدى.
© Sputnik . Nagam Kabbasفعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
فعاليات منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
© Sputnik . Nagam Kabbas
وكان للمقاطعات الروسية لمسة جميلة دخلت إلى قلب زوار في المنتدى، حيث قدمت مقاطعة بيلغورود الفراولة للزوار، وظهرت نحلة آلية ضخمة تمثل جمهورية باشكورتوستان، ورحبت روبوتات موسكو بالزوار.
قطار سريع - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
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الكشف عن قطار روسي فائق السرعة ينتقل من موسكو إلى مينسك بـ3 ساعات... فيديو
08:32 GMT
ونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".
وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، إنه من أجل ضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب، من الضروري إنشاء مراكز نفوذ جديدة قادرة على تقديم رؤيتها للمشكلات العالمية والمشاركة في تشكيل نظام عالمي جديد. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تنضم الدول والمناطق المختلفة إلى تطوير نقاط نمو جديدة تكون على استعداد لتحمل المسؤولية عن مستقبلها.
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
سياسيون من 45 دولة يشاركون في منتدى بطرسبورغ الدولي الاقتصادي 2024
أمس, 15:16 GMT
وفقا لكوبياكوف، فإن المنتدى هو منصة مناسبة لإجراء مناقشات على أعلى مستوى، وكذلك لتوسيع نطاق الحلول والأفكار والمبادرات لجميع مجالات الحياة العامة وأنشطة الدول المشاركة في المنتدى.
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بسحب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
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