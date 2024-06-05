برائحة الورود وحلوى "السعادة"... افتتاح "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"... صور وفيديو
© Sputnik . Nagam Kabbasفعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
© Sputnik . Nagam Kabbas
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افتتحت فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"، اليوم الأربعاء في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، بحضور شخصيات سياسية واقتصادية وإعلامية من جميع أنحاء العالم وبمشاركة 134 دولة، حيث تحل سلطنة عمان ضيف شرف على المنتدى.
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدران ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
© Sputnik . Nagam Kabbasفعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
© Sputnik . Nagam Kabbas
ولفتت بعض المجسمات المثيرة المشاركين في المنتدى، منها مجسم لتنين أحمر ضخم عُرض في قسم بنك "ألفا".
◀️عرض نموذج لقطار روسي فائق السرعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، الذي يعتبر جزءا من شبكة السكك الحديدية للقطارات الروسية الفائقة السرعة، التي يبلغ إجمالي طولها 4671 كيلومترا.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 5, 2024
ويستطيع القطار نقل المسافرين بين موسكو وسانت بطرسبورغ خلال ساعتين و15دقيقية، ومن موسكو إلى… pic.twitter.com/EN8iQDWprL
بالإضافة إلى ذلك، كشف عن عدد من المجسمات لنماذج من المشاريع الروسية، مثل القطار الفائق السرعة والطائرات وغيرها.
© Sputnik . Nagam Kabbasفعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
© Sputnik . Nagam Kabbas
وتميزت الأقسام بأشكالها المنسجمة مع الدول المشاركة، الأمر الذي أضفى تميزا كبيرا للمنتدى.
© Sputnik . Nagam Kabbasفعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
فعاليات "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024"
© Sputnik . Nagam Kabbas
وكان للمقاطعات الروسية لمسة جميلة دخلت إلى قلب زوار في المنتدى، حيث قدمت مقاطعة بيلغورود الفراولة للزوار، وظهرت نحلة آلية ضخمة تمثل جمهورية باشكورتوستان، ورحبت روبوتات موسكو بالزوار.
ونُشر برنامج العمل الكامل لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - 2024، على الموقع الرسمي للمنتدى، حيث حمل الموضوع الرئيسي للمنتدى "أساس عالم متعدد الأقطاب هو تشكيل نقاط نمو جديدة".
وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، الأمين التنفيذي للجنة المنظمة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، إنه من أجل ضمان الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب، من الضروري إنشاء مراكز نفوذ جديدة قادرة على تقديم رؤيتها للمشكلات العالمية والمشاركة في تشكيل نظام عالمي جديد. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تنضم الدول والمناطق المختلفة إلى تطوير نقاط نمو جديدة تكون على استعداد لتحمل المسؤولية عن مستقبلها.
وفقا لكوبياكوف، فإن المنتدى هو منصة مناسبة لإجراء مناقشات على أعلى مستوى، وكذلك لتوسيع نطاق الحلول والأفكار والمبادرات لجميع مجالات الحياة العامة وأنشطة الدول المشاركة في المنتدى.
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بسحب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.