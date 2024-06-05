الكشف عن قطار روسي فائق السرعة ينتقل من موسكو إلى مينسك بـ3 ساعات... فيديو
08:32 GMT 05.06.2024 (تم التحديث: 08:34 GMT 05.06.2024)
© Sputnik . Alexander Masaltseva/
تابعنا عبر
في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تم عرض نموذج لقطار روسي، يعتبر جزءا من شبكة السكك الحديدية للقطارات الروسية الفائقة السرعة.
وبحسب العرض التقديمي للقطار، فإن "طول شبكة السكك الحديدية العالية السرعة يبلغ 4671 كيلومترًا".
تصل سرعة الحركة على السكك الحديدية العالية السرعة إلى 400 كيلومتر في الساعة، ويستطيع القطار نقل المسافرين بين موسكو وسان بطرسبورغ خلال ساعتين و15دقيقة، ومن موسكو إلى العاصمة البيلاروسية مينسك خلال 3 ساعات فقط
في مارس/آذار، كشفت السكك الحديدية الروسية عن خططها لتنفيذ المشاريع. بعد الطريق السريع بين موسكو وسان بطرسبورغ، من المخطط بناء مثل هذه الخطوط إلى يكاترينبورغ، ثم إلى مينسك، وبعدها إلى ريزان. واقترح فلاديمير بوتين أيضًا التفكير في ضم لوغانسك ودونيتسك إلى نظام السكك الحديدية العالية السرعة.
◀️عرض نموذج لقطار روسي فائق السرعة في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، الذي يعتبر جزءا من شبكة السكك الحديدية للقطارات الروسية الفائقة السرعة، التي يبلغ إجمالي طولها 4671 كيلومترا.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) June 5, 2024
ويستطيع القطار نقل المسافرين بين موسكو وسانت بطرسبورغ خلال ساعتين و15دقيقية، ومن موسكو إلى… pic.twitter.com/EN8iQDWprL
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 يونيو/حزيران الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.